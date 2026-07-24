Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ: Kiểm toán từng phát hiện gì tại SJC?

Như Dân Việt đã đưa tin, giữa lúc thị trường vàng bạc đá quý đang chịu nhiều biến động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục tung ra những mắt xích quan trọng trong Chuyên án 268V, hé lộ một đường dây buôn lậu kim cương quy mô khủng liên quan trực tiếp đến Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, trú phường Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (51 tuổi, trú phường Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi, trú phường Gia Định, TP.HCM) và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi, trú phường Lái Thiêu, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Tang vật trong Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Nhìn lại bức tranh tài chính của SJC trong giai đoạn này (2022 – 2024), doanh thu đã có sự bứt phá mạnh. Nếu như năm 2021, doanh thu bán hàng của doanh nghiệp chỉ đạt 17.689 tỷ đồng, năm 2022 con số mang về là 27.153 tỷ đồng; 28.408 tỷ đồng (năm 2023) và bứt phá mạnh mẽ đạt 32.193 tỷ đồng vào năm 2024.

Như vậy, sau ba năm, doanh thu của SJC tăng từ 17.689 tỷ đồng lên 32.193 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 82%.

Lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Sau khi tăng 16,7% năm 2022 và thêm khoảng 24,5% năm 2023, lợi nhuận năm 2024 bứt phá gần 315%, đạt 253 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần năm trước.

Cùng lúc, giá trị hàng tồn kho tăng liên tục từ 1.199 tỷ đồng lên 1.587 tỷ đồng, tăng hơn 32%.

Đáng chú ý, tại ngày 31/12/2024, doanh nghiệp ghi nhận khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 104 tỷ đồng, cao hơn so với con số 84 tỷ đồng của năm 2023 và 26 tỷ đồng của năm 2022.

Tổng hợp báo cáo tài chính doanh nghiệp. Ảnh: AI

Khoản dự phòng này là một trong những nội dung được đơn vị kiểm toán đưa vào cơ sở của ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính.

Cụ thể, tại năm tài chính 2023 và 2024, SJC đều thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vàng và nữ trang dựa trên các biên bản do công ty tự đánh giá (với số dư dự phòng lũy kế lên tới hơn 83,9 tỷ đồng năm 2023 và tăng vọt lên hơn 103,6 tỷ đồng vào cuối năm 2024). Đơn vị kiểm toán cho biết, họ không có đủ tài liệu, cơ sở pháp lý và bằng chứng thích hợp để xác định tính, hợp lý của các khoản trích lập này.

Đặc biệt, trong báo cáo năm 2024, kiểm toán còn chỉ ra việc SJC ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn thực tế hơn 13 tỷ đồng, khiến các chỉ tiêu về thuế phải nộp, lợi nhuận chưa phân phối và chi phí thuế hiện hành bị phản ánh sai lệch so với thực trạng tài chính thực tế của doanh nghiệp.

Những vấn đề được kiểm toán lưu ý trong báo cáo tài chính, cùng với diễn biến mới của vụ án buôn lậu kim cương, đang khiến hoạt động quản trị và kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp tiếp tục được dư luận quan tâm.

Sang báo cáo tài chính năm 2025, đơn vị kiểm toán tiếp tục duy trì ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục hàng tồn kho. Đơn vị kiểm toán nêu rõ, không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm ngày 01/01/2024 đồng thời bằng các thủ tục kiểm toán thay thế. Đơn vị này cũng không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để khẳng định tính hiện hữu và phù hợp của khoản mục này tại thời điểm trên.

Do đó, đơn vị kiểm toán chưa xác định được những ảnh hưởng của vấn đề này (nếu có) đến số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Ngoài các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, SJC còn theo dõi ngoài bảng 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý các loại với giá trị hơn 1 tỷ đồng.