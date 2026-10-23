Căn penthouse 245m² kết hợp kiến trúc Á Đông với' thú chơi' nội thất thủ công

Được thiết kế năm 2026, căn penthouse mang tên An Ngữ lấy cảm hứng từ kiến trúc Á Đông, với mong muốn tạo nên không gian sống phù hợp với thói quen và nhu cầu khác nhau của ba thế hệ trong cùng một gia đình.

Theo ý tưởng thiết kế, mỗi thế hệ có một yêu cầu riêng đối với không gian ở. Ông bà cần những khu vực yên tĩnh, trang trọng; thế hệ trung niên chú trọng sự tiện nghi, tinh tế; trong khi người trẻ hướng đến không gian khoáng đạt và hiện đại.

Từ đó, nội thất được tổ chức theo hướng dung hòa những nhu cầu khác biệt, đồng thời duy trì sự thống nhất về ngôn ngữ thiết kế.

Điểm nhấn đáng chú ý của căn hộ là hệ kệ sách lớn, kết hợp những câu đối chữ Hán và các khoảng trưng bày cổ vật. Tượng Phật, bình gốm sứ cổ cùng những món đồ sưu tầm được đưa vào không gian sống, phản ánh sở thích và đời sống tinh thần của gia đình.

Các yếu tố truyền thống còn được thể hiện qua cách lựa chọn vật liệu. Những mảng tường gốm nung đỏ, hệ trần mái dốc bọc mây đan và mặt bàn gỗ nguyên khối tạo nên sự kết hợp giữa chất liệu mộc mạc với hình thức nội thất đương đại.

Thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, thiết kế khai thác kết cấu và chất cảm của từng vật liệu để tạo chiều sâu cho không gian. Sắc đỏ của gốm nung, màu tự nhiên của gỗ và bề mặt mây đan góp phần định hình bảng màu ấm áp, gần gũi.

Ánh sáng tự nhiên được đưa vào qua những khung cửa sổ rộng, làm nổi bật các bề mặt vật liệu và khu vực trưng bày.

Với căn penthouse này, những món đồ cổ và chi tiết mang dấu ấn văn hóa Việt được đặt trong một không gian sống hiện đại, nơi sở thích sưu tầm của gia đình trở thành một phần của thiết kế nội thất.

Sự kết hợp ấy tạo nên nét riêng cho căn hộ, đồng thời thể hiện mong muốn gìn giữ những giá trị quen thuộc trong đời sống của ba thế hệ.