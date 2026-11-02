3 cây cảnh tài lộc rực rỡ nhất trong mùa thu, trồng trong sân nhà, gia đình không lo thiếu tiền tiêu

Có những buổi chiều cuối thu, ta đứng lặng dưới một tán cây mà ngỡ như đang đứng dưới một vòm trời khác. Nắng không còn gắt, gió không còn vội, chỉ còn màu vàng rực rỡ đang rơi, lả tả, chậm rãi như một lời thủ thỉ của đất trời.

Người ta bảo, mùa thu là mùa của chia ly, nhưng với người yêu cây, mùa thu lại là mùa của sự viên mãn. Khi vạn vật chuẩn bị đi vào giấc ngủ đông, có những loài cây lại chọn bung ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất của đời mình.

Màu vàng ấy không phải là màu của úa tàn, mà là màu của kết tinh, của thành tựu, của niềm vui đã chín.

Có 3 cây cảnh vàng rực khi vào thu đông

Trong biển lá vàng rơi ấy, con người bỗng thấy lòng mình nhẹ đi. Ta thấy tài lộc không phải là thứ gì xa xôi, mà chính là ánh sáng đang đậu trên vai áo. Ta thấy bình minh không chỉ mọc ở phía Đông, mà còn bừng lên ngay trong tâm mình.

Tiếng lá rơi xào xạc dưới chân, nghe như những niềm vui nhỏ đang reo vang. Dưới đây là 3 cây cảnh khi vào thu đông, đã làm trọn vẹn sứ mệnh ấy một cách kiêu hãnh và trầm tĩnh nhất.

1. Cây cảnh tần bì

Cây cảnh tần bì (Fraxinus chinensis), còn được gọi một cái tên rất đẹp là Bạch Lạp Thụ, thuộc họ Ô liu. Cây có nguồn gốc từ Đông Á, mọc nhiều ở Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và cả dải đất Đông Dương của chúng ta.

Cây cảnh sáng bừng

Đây là loài cây thân gỗ thẳng, dáng vươn cao, vỏ cây màu xám nâu nứt nhẹ như nét vẽ của thời gian.

Vào mùa xuân hạ, cây cảnh tần bì là một chàng trai khiêm nhường. Tán lá xanh thẫm, dày, cho bóng mát sâu và mát rượi. Nhưng khi gió heo may đầu tiên chạm ngõ, cũng là lúc cây bắt đầu cuộc hóa thân thầm lặng.

Từng chiếc lá kép nhỏ, xanh sẫm, dần chuyển sang màu vàng chanh rồi vàng kim. Đến chính thu, cả tán cây bừng sáng như một ngọn đuốc khổng lồ, vàng trong, vàng óng, vàng đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ là cả vòm trời sẽ tan ra thành mật ngọt.

Lá tần bì rụng cũng rất từ tốn

Vẻ đẹp của tần bì vào thu đông không ồn ào. Nó không đỏ rực như phong, không tím ngắt như sau sau. Nó vàng một cách chính trực, ngay thẳng, như chính dáng đứng của thân cây.

Lá tần bì rụng cũng rất từ tốn, không ào ạt, mà rơi từng lớp, từng lớp, phủ thành một tấm thảm vàng ươm dưới gốc, khiến người đi qua chỉ muốn bước thật khẽ để không làm xao động giấc mơ của đất.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh tần bì

Xét về phong thủy, cây cảnh tần bì là biểu tượng của sự chính trực và bền bỉ. Thân cây thẳng, không cong vẹo, rễ bám sâu, dù gió bão cũng khó lòng quật ngã.

Trồng cây cảnh tần bì trước nhà để giữ nếp nhà ngay thẳng

Người xưa trồng tần bì trước nhà, tin rằng cây sẽ giữ cho nếp nhà được ngay thẳng, cho con người trong nhà được chính trực, không xiêu vẹo trước cám dỗ.

Màu vàng của lá tần bì vào thu lại thuộc hành Thổ, tương sinh với hành Kim, chủ về tài lộc bền vững, tiền tài tích lũy. Ngắm lá tần bì vàng rơi, người ta không thấy sự giàu sang chớp nhoáng, mà thấy một sự đủ đầy được tích góp bằng lao động, bằng sự kiên nhẫn.

Đó là thứ tài lộc ở lại lâu nhất, mang lại cảm giác an tâm, như một kho thóc đầy sau mùa gặt. Trồng một cây tần bì trong vườn, là trồng một lời nhắc: hãy sống thẳng, sống bền, rồi niềm vui và sự sung túc sẽ tự tìm đến như lá vàng tìm về với đất.

2. Cây cảnh bạch quả

Nếu phải chọn một loài cây để đại diện cho mùa thu, rất nhiều người sẽ chọn bạch quả (Ginkgo biloba), còn gọi là ngân hạnh hay dẻ quạt.

Cây cảnh được coi là hoá thạch sống

Cây cảnh này là một hóa thạch sống, một loài cây duy nhất còn sót lại của họ Ginkgoaceae, đã tồn tại trên trái đất hơn 200 triệu năm. Nhìn một chiếc lá bạch quả hình chiếc quạt nhỏ xinh, ta như đang chạm vào thời gian.

Cây cảnh bạch quả vào xuân hạ xanh một màu xanh rất lạ, xanh như ngọc, lá mềm và mọng. Nhưng vẻ đẹp thực sự của nó chỉ đến khi đất trời trở lạnh.

Vào cuối thu đầu đông, khi hầu hết các loài cây khác đã trút hết lá, bạch quả mới bắt đầu màn trình diễn cuối cùng.

Trong chỉ một hoặc hai tuần ngắn ngủi, toàn bộ tán lá xanh đồng loạt chuyển sang màu vàng kim rực rỡ, một màu vàng thuần khiết, trong suốt, không một chút pha tạp.

Mỗi chiếc lá rơi như một cánh bướm vàng

Dưới nắng xiên, cả cây như được dát vàng, sáng bừng cả một góc trời. Rồi sau đó, cũng chỉ trong một đêm gió, lá sẽ rụng vàng cả một khoảng sân, tạo thành một biển vàng óng ả, dày đặc, khiến người ta ngỡ như đang lạc vào một giấc mơ cổ tích.

Khoảnh khắc lá bạch quả rơi lả tả là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tự nhiên. Mỗi chiếc lá rơi như một cánh bướm vàng, xoay tròn, chao liệng rồi đáp xuống thật nhẹ.

Đứng dưới tán cây lúc ấy, ta nghe được tiếng reo vui của sự sống. Dù biết đông sắp tới, nhưng lòng người lại không hề buồn, mà lại thấy hy vọng. Bởi màu vàng của bạch quả là màu của bình minh rực rỡ, là màu của ánh sáng sau đêm dài.

Màu vàng tượng trứng cho giàu sang, phú quý

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh bạch quả

Trong phong thủy và văn hóa Á Đông, bạch quả là một trong những loài cây linh thiêng bậc nhất. Người ta gọi nó là cây của trí tuệ, cây của sự trường thọ và cây của hy vọng.

Vì là loài cây sống sót qua bao biến thiên địa chất, qua cả bom nguyên tử ở Hiroshima, bạch quả mang năng lượng của sự hồi sinh mãnh liệt.

Trồng bạch quả trong vườn nhà, trước hết là cầu mong cho trí tuệ được khai mở, cho con cháu học hành đỗ đạt, bởi lá cây hình chiếc quạt xòe ra như trang sách mở.

Thứ hai, màu vàng kim của nó thuộc hành Kim cực vượng, là biểu tượng tối cao của tài lộc, của sự giàu sang, phú quý và viên mãn.

Cây cảnh mang lại niềm vui được mùa

Người xưa có câu: "Nhà có cây ngân hạnh, không lo thiếu tiền". Ngắm lá vàng bạch quả, ta thấy tài lộc không phải là sự bon chen, mà là kết quả của một đời sống có trí tuệ, có chiều sâu, có khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Niềm vui mà bạch quả mang lại là niềm vui của sự giác ngộ: rằng sau mỗi mùa đông, mùa xuân nhất định sẽ trở lại, và sự sống, dù mong manh như chiếc lá, vẫn luôn kiên cường và rực rỡ đến phút cuối cùng.

3. Cây cảnh bồ hòn

Cây bồ hòn (Sapindus saponaria), còn được gọi là cây xà phòng, cây vàng, là loài cây thân gỗ lớn, có thể cao hơn 20 mét, tán xòe rộng, cho bóng mát dày đặc.

Mùa hè, bồ hòn là một người mẹ hiền.

Ở làng quê Việt Nam, bồ hòn là loài cây rất đỗi quen thuộc, thường được trồng ở đình chùa, đầu làng, bến nước.

Mùa hè, bồ hòn là một người mẹ hiền. Tán lá xanh um, rậm rạp, che chở cho bao người qua đường tránh nắng. Quả bồ hòn tròn, xanh rồi sẫm lại, chứa chất saponin mà người xưa dùng để giặt giũ, gột rửa. Nhưng ít ai biết rằng, vẻ đẹp lộng lẫy nhất của bồ hòn lại nằm ở mùa thu.

Khi thu sang, cây cảnh này thay áo. Từ một màu xanh thẫm trầm mặc, lá cây chuyển dần sang màu vàng tươi, rồi vàng rực. Vì là cây có tán rất lớn và cành lá xòe rộng, khi chuyển vàng, cả cây như một chiếc lọng vàng khổng lồ che rợp cả một góc trời.

Vẻ đẹp của cây cảnh này là vẻ đẹp của sự bao dung

Màu vàng của bồ hòn là màu vàng ấm, vàng mật, vàng của sự no đủ, của lúa chín, của rơm mới. Lá bồ hòn rụng không bay bổng như bạch quả, mà rơi thẳng, rơi dày, phủ kín mặt đất, tạo thành một tấm nệm êm ái, xào xạc dưới mỗi bước chân, nghe vui tai như tiếng cười của trẻ thơ nô đùa.

Vẻ đẹp của cây cảnh này là vẻ đẹp của sự bao dung. Cả đời cây cho bóng mát, cho quả sạch để gột rửa bụi trần, đến cuối thu lại cho thêm một mùa vàng rực rỡ để làm vui mắt con người. Cây không đòi hỏi gì, chỉ lặng lẽ dâng hiến.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh bồ hòn

Về mặt phong thủy, bồ hòn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt: Tẩy uế, trừ tà và mang lại sự thanh sạch. Quả bồ hòn từ ngàn xưa đã được dùng để gột rửa những vết bẩn, tượng trưng cho việc gột rửa những năng lượng xấu, những xui rủi, để đón chào những điều mới mẻ, tốt lành.

Màu vàng của lá bồ hòn thuộc hành Thổ

Màu vàng rực rỡ của lá bồ hòn vào thu đông chính là màu của sự thanh lọc đã hoàn tất, của niềm vui sau khi được gột sạch ưu phiền.

Trồng cây bồ hòn trong khuôn viên nhà, người ta tin rằng cây sẽ giúp gia đạo được bình an, thanh tịnh, xua đuổi những điều không may.

Màu vàng của lá bồ hòn thuộc hành Thổ, nhưng lại mang tính Hỏa ấm áp, giúp cân bằng năng lượng trong nhà, đặc biệt tốt cho những gia chủ mệnh Kim và Thổ. Ngắm lá bồ hòn vàng rơi, ta học được bài học về sự buông bỏ.

Lá phải rơi thì cây mới có thể đón lộc mới vào xuân. Con người cũng vậy, phải biết gột rửa những muộn phiền cũ, thì tài lộc, niềm vui mới mới có chỗ để ùa về.

Ba loài cây, ba sắc vàng, ba triết lý sống.

Tiếng lá bồ hòn rơi lả tả dưới chân chính là tiếng của sự giải thoát, reo vui báo hiệu một chu kỳ mới sắp bắt đầu, sạch sẽ và đầy hy vọng.

Ba loài cây, ba sắc vàng, ba triết lý sống. Tần bì dạy ta về sự chính trực để có được tài lộc bền vững. Bạch quả dạy ta về trí tuệ và hy vọng để vượt qua mùa đông của cuộc đời. Bồ hòn dạy ta về sự bao dung và buông bỏ để tâm được an vui.

Vậy nên, nếu có dịp đi dưới một con đường mùa thu, xin hãy đi chậm lại. Hãy để một chiếc lá vàng rơi đậu lên vai, hãy lắng nghe tiếng xào xạc của biển lá dưới chân.

Trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ thấy, tài lộc không ở đâu xa, bình minh đang rực rỡ ngay trong lòng mình, và niềm vui thì vẫn luôn reo vang, chỉ cần ta chịu dừng lại và ngắm nhìn.