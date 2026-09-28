Căn nhà giữa vườn cây của đôi vợ chồng trẻ gây sốt

Căn nhà nằm cách đường lớn khoảng 100m, phía sau khu vực kinh doanh của gia đình. Từ bên ngoài bước vào, không gian sống gần như tách biệt với sự ồn ào, thay vào đó là sân cỏ, cây xanh và những khoảng vườn được bố trí quanh nhà.

Chị Nguyên Thảo (32 tuổi, chủ nhân căn nhà) cho biết: "Gia đình dành gần 500m² làm nhà và sân; riêng diện tích xây dựng khoảng 144m², cùng một công trình phụ rộng khoảng 40m². Phần diện tích còn lại là vườn cây ăn trái và cảnh quan".

Căn nhà theo phong cách hiện đại, tối giản, ưu tiên không gian mở. Nhiều cửa lớn và mảng kính được bố trí để đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, đồng thời mở tầm nhìn ra sân cỏ và khu vườn.

Chồng chị Thảo là người lên ý tưởng, phác thảo căn nhà trước khi nhờ đơn vị chuyên môn triển khai bản vẽ và thi công. Cả hai lấy cảm hứng từ những không gian lưu trú ở Đà Lạt, nơi có nhiều cây xanh, ánh sáng và tầm nhìn rộng.

Chị Thảo cho hay, căn nhà được xây với chi phí khoảng 850 triệu đồng, nội thất khoảng 300 triệu đồng. Khoản tiền này được hai vợ chồng tích góp sau nhiều năm sống và làm việc tại TPHCM, cùng nguồn thu từ kinh doanh quần áo và quán cà phê.

Điểm gây chú ý là cây chôm chôm được giữ lại ngay trước hiên nhà. Cây khoảng 15 năm tuổi, do mẹ chồng của chị Thảo trồng từ trước. Khi gia đình cho đất để hai vợ chồng xây nhà, cây đã nằm giữa khu vườn nên họ quyết định giữ lại.

Mùa chôm chôm, tán cây sai quả phủ rộng trước nhà. Bên dưới được đặt bàn, ghế; trên cây còn treo một chiếc đèn chùm. Đây cũng là nơi cả gia đình thường uống trà, trò chuyện hoặc mắc võng nghỉ trưa.

Ngoài chôm chôm, khu vườn còn có bưởi, quýt và nhiều loại cây ăn quả nhiệt đới khác. Những khoảng xanh được xen kẽ với hoa giấy, cẩm tú cầu, mai địa thảo, trầu bà và monstera.

"Ngay từ khi lên ý tưởng xây dựng, vợ chồng mong muốn có một không gian sống gần thiên nhiên thay vì bê tông hóa toàn bộ khuôn viên", chị Thảo cho biết.