Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?

Những ngày đầu tháng 7, khi mặt trời còn chưa lên cao, công trường Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) đã rộn ràng tiếng máy móc. Từ hơn 5 giờ sáng, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị thi công đồng loạt làm việc để chạy đua với tiến độ.

Dự án được khởi công từ tháng 4/2025, có tổng chiều dài khoảng 4,2km, tổng mức đầu tư hơn 461 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh 2 làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường đô thị với tốc độ thiết kế 60km/h, mặt cắt ngang rộng 35m, gồm hai làn xe mỗi chiều rộng 11,25m, dải phân cách giữa rộng 2,5m và vỉa hè hai bên rộng 2m.

Chị Nguyễn Thị Toán, công nhân đang làm việc tại dự án cho biết, để tránh cái nóng gay gắt của mùa hè, công nhân bắt đầu ca làm việc từ 5 giờ sáng. "Những ngày gần đây thời tiết đã dịu hơn so với cuối tháng 6 nhưng đến khoảng 9 - 10 giờ trưa vẫn rất oi bức. Công nhân phải mặc áo có quạt điều hòa, đồng thời bổ sung nước thường xuyên để đảm bảo sức khỏe".

Theo anh Nguyễn Văn Thắng, Chỉ huy trưởng công trường, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nên nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, hơn 3km tuyến đường đã hoàn thành. Khoảng 800m còn lại đã được đắp nền K98, hiện chỉ còn thi công lớp bê tông nhựa C19, C12.5, hoàn thiện vỉa hè và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. "Nếu thời tiết thuận lợi, không có mưa kéo dài thì toàn bộ khối lượng còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 8", anh Thắng cho biết.

Ông Ngô Anh Minh, Giám đốc Quản lý dự án cho biết, theo hợp đồng ban đầu, công trình phải hoàn thành vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và thiếu vật liệu, dự án đã được gia hạn thời gian thi công đến hết tháng 8. "Chúng tôi yêu cầu nhà thầu tuyệt đối tuân thủ mốc tiến độ mới để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2/9",

Theo ông Minh, chủ đầu tư cũng sẽ tăng cường kiểm soát tiến độ bằng việc yêu cầu đơn vị thi công báo cáo hằng ngày nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Đến thời điểm hiện tại, toàn dự án đã hoàn thành trên 95% khối lượng. Phần việc còn lại chủ yếu là thảm bê tông nhựa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, công trình hoàn toàn có thể hoàn thành trong tháng 8.

Hình hài dự án ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) từ góc nhìn trên cao sắp được hoàn thành.

Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường kết nối giữa các phường Đồng Nguyên, Phù Khê, Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh với các xã, phường giáp ranh của Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.