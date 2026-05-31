Cải tạo nhà xưởng cũ hơn 100 tuổi thành nơi ở có chiều sâu

Căn hộ có diện tích khoảng 390 m2, nằm trong tòa nhà 6 tầng tại khu Tribeca, New York, Mỹ. Công trình vốn thuộc một nhà máy kẹo từ thập niên 1880, sau đó được cải tạo thành căn hộ ở.

Không gian ban đầu căn hộ có trần cao khoảng 5,5 m, dầm gỗ nguyên bản, tường gạch và giếng trời lớn. Các chi tiết này tạo cảm giác rộng, thoáng, song cũng khiến căn hộ mang nhiều tính công nghiệp hơn nơi ở hàng ngày.

Các kiến trúc sư cải tạo toàn bộ căn hộ trong hai năm, với mục tiêu giữ lại khung kiến trúc cũ gồm gạch, dầm gỗ và mặt bằng mở.

Nhóm thiết kế bổ sung các lớp vật liệu mềm hơn như thạch cao sáng màu, gỗ, ánh sáng gián tiếp và nội thất có hình khối rõ ràng để giảm cảm giác thô và lạnh.

Thay đổi chính của căn hộ nằm ở cầu thang. Cầu thang xoắn kim loại cũ, hẹp và đặt ở vị trí chưa thuận tiện. Nhóm thiết kế thay bằng cầu thang thạch cao có dáng điêu khắc, chuyển vị trí để kết nối hai tầng rõ ràng hơn, đồng thời trở thành điểm neo thị giác cho toàn bộ căn hộ.

Khu bếp và bàn ăn được bố trí mở, phù hợp cho các buổi tiếp khách. Đảo bếp kích thước lớn đặt dưới giếng trời, giúp ánh sáng tự nhiên rọi xuống khu vực trung tâm.

Cách tổ chức này đưa bếp thành một phần chính của không gian chung, thay vì là khu vực phụ trợ.

Khu nấu bố trí dọc tường với mặt ốp đá vân mây và thiết bị kim loại, giúp không gian gọn nhưng vẫn đủ điểm nhấn. Tủ lưu trữ được thiết kế liền với khu bếp, sử dụng hệ kệ mở và ngăn kéo kín để phân chia đồ khô, dụng cụ nấu và thực phẩm dùng hàng ngày.

Góc phòng khách chính giữ lại tường gạch đỏ và hệ dầm gỗ nguyên bản từ nhà máy cũ, tạo nền thô mộc cho không gian. Giếng trời chạy dọc trần đưa ánh sáng tự nhiên xuống mảng tường lớn. Nội thất được bố trí thấp, gồm sofa, thảm sáng màu, bàn trà kim loại.

Khu sinh hoạt chung nằm gần hệ cửa sổ vòm, nhìn ra khu phố xung quanh. Ghế gỗ bọc vải, bàn trà và các món đồ nội thất được tiết chế để giữ sự cân bằng giữa cũ và mới.

Nội thất rời trong căn hộ được lựa chọn trong một gallery thiết kế nội thất đương đại tại New York. Các món đồ có hình khối điêu khắc, tỷ lệ lớn vừa đủ để không bị lấn át bởi trần cao và mặt bằng rộng.

Căn hộ cũng có các khu vực mang sắc độ tối hơn như quầy bar.

Không gian quầy bar sử dụng bảng màu trầm, ánh sáng vừa phải, phù hợp nhu cầu tiếp khách buổi tối. Sự chuyển đổi giữa khu vực sáng, rộng và khu vực tối, kín tạo nhịp điệu cho toàn bộ mặt bằng.

Tầng trên dành cho các không gian nghỉ ngơi. Mỗi phòng tắm được xử lý bằng vật liệu và ánh sáng khác nhau.

Phòng tắm dùng gạch thủ công, bồn tắm độc lập.

Một phòng tắm lớn hơn có thêm khu vực xông hơi đá nóng, hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Phòng vệ sinh nhỏ được xử lý như một không gian điểm nhấn, có màu sắc tương phản với tông sáng của khu bếp và phòng khách.

Mảng tường hiệu ứng màu tím trầm kết hợp bàn lavabo ốp gạch nâu đỏ giúp tạo chiều sâu. Chiếc gương khung gỗ, chậu rửa bằng đá tối màu cùng bộ vòi kim loại mạ vàng làm tăng vẻ mộc mạc cho không gian.

Khu thay đồ dùng hệ tủ gỗ cao sát trần, kết hợp khoang mở và ngăn kéo kín để phân loại đồ dùng theo tần suất sử dụng. Mặt gương lớn đặt trên cánh tủ giúp nhân đôi chiều sâu thị giác.

Sơ đồ bản vẽ mặt bằng công trình.