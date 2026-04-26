Một làng cổ ở Ninh Bình có 6 “cụ” lim xanh, là báu vật của làng, gốc cây mấy người ôm không xuể

6 cây lim xanh cổ thụ, “báu vật” dưới chân đền cổ

Giữa không gian trầm mặc của vùng quê Gia Vân (tỉnh Ninh Bình), ngôi đền cổ làng Bích Sơn ẩn mình dưới tán cây xanh thẫm. Điều khiến bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng phải trầm trồ chính là quần thể 6 cây lim xanh cổ thụ vươn cao sừng sững, được xem như những "báu vật sống" của cộng đồng.

6 "cụ" lim xanh ở làng cổ Bích Sơn, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình vẫn luôn xanh tốt dù đã hàng trăm năm tuổi. Ảnh: BM

Theo ghi nhận, những gốc lim tại đây có kích thước khổng lồ, thân cây to đến mức phải 2 đến 3 người ôm mới xuể.

Với chiều cao vươn tới gần 40m, tán lá phủ rộng xanh mướt quanh năm, các "cụ lim" như những cột trụ thiên nhiên vững chãi, bảo vệ không gian linh thiêng của ngôi đền cổ.

2 đến 3 người lớn dang tay ôm cây lim xanh không xuể. Ảnh: BM

Bộ rễ cây lim cổ thụ đang phát triển mạnh trên mặt đất. Ảnh: BM

Nhiều cây trong số đó được ước tính đã tồn tại hơn 6 thế kỷ, chứng kiến biết bao đổi thay của vùng đất cố đô.

"Linh mộc" che chở xóm làng ở Ninh Bình

Ông Lê Đức Yên (70 tuổi), thủ từ đền làng Bích Sơn chia sẻ: “Từ khi tôi sinh ra, những cây lim đã đứng sừng sững thế này rồi. Chúng là một phần máu thịt của ngôi đền. Chính sự trường tồn đó đã tạo nên giá trị đặc biệt về cả sinh thái lẫn lịch sử, văn hóa”.

Trong tâm thức người dân địa phương, quần thể cây lim xanh không đơn thuần là những cây gỗ quý mà là các "linh mộc". Có một điều kỳ lạ được bà con truyền tai nhau: Dù trải qua nhiều trận bão lớn, có những cành già gãy đổ nhưng chưa bao giờ rơi trúng vào mái đền.

6 cây lim xanh ở ngôi đền cổ làng Bích Sơn (xã Gia Vân) tỏa bóng một vùng. Ảnh: BM

Quần thể lim di sản hiên ngang giữa bão tố. Ảnh: BM

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này càng bồi đắp thêm niềm tin vào sự linh thiêng, khiến người dân thêm phần tôn kính, nâng niu.

Bảo vệ quần thể lim xanh không chỉ là trách nhiệm mà đã trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân làng Bích Sơn (xã Gia Vân). Trong bối cảnh gỗ lim có giá trị kinh tế cực cao trên thị trường, sự tồn tại nguyên vẹn của 6 "cụ" cây chính là minh chứng cho sức mạnh của truyền thống làng xã.

Ông Lê Đức Yên cho biết thêm, dân làng luôn coi việc trông nom cây là việc chung, không để mất đi dù chỉ một cành nhỏ. Chính yếu tố tâm linh và lòng tự hào quê hương đã tạo nên một “lá chắn” bền vững hơn bất kỳ hàng rào vật lý nào.

Ông Lê Đức Yên - thủ từ đền làng Bích Sơn bên cây lim xanh cổ thụ. Ảnh: BM

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Vân nói: “Quần thể 6 cây lim tại đây đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là 'Cây di sản Việt Nam'.

Địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ, không xâm hại cây, đồng thời phối hợp kiểm tra, chăm sóc định kỳ để giữ gìn nguyên vẹn quần thể quý hiếm này”.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những cây lim xanh cổ thụ soi bóng bên mái đền rêu phong không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của sự kết nối bền chặt giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiên nhiên và lòng người trên vùng đất Ninh Bình.