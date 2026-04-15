Cách Warren Buffett 'tiết kiệm từng đồng' dù sở hữu 149 tỷ USD

Theo thống kê đầu tháng 3/2026, tỷ phú Warren Buffett hiện giàu thứ 9 thế giới với tài sản 149 tỷ USD, chủ yếu đến từ đế chế Berkshire Hathaway. Nhiều năm liền nằm trong nhóm những người giàu nhất thế giới nhưng cách nhìn nhận về tiền bạc của ông lại rất thực tế. Theo Gobankingrates, ông không chạy theo hưởng thụ vật chất mà luôn cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản chi tiêu.

Trên thực tế, thói quen quản lý tài chính của nhà đầu tư huyền thoại này khá gần gũi với số đông. Dưới đây là 7 lời khuyên tiết kiệm chi tiêu hằng ngày của Warren Buffett, giúp bạn vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà không phải tốn kém quá mức.

Ưu tiên giá trị thực khi mua sắm

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Warren Buffett không đặt nặng các thương hiệu xa xỉ. Chẳng hạn, thay vì mua xe mới, ông từng chọn mua những chiếc xe bị hư hại nhẹ rồi sửa lại với chi phí thấp hơn nhiều.

Nguyên tắc này có thể áp dụng cho hầu hết các khoản chi tiêu hằng ngày: ưu tiên những sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc chọn các sản phẩm nhãn riêng của siêu thị thay vì thương hiệu lớn. Tập trung vào giá trị giúp bạn sử dụng đồng tiền hiệu quả và hợp lý hơn.

Linh hoạt và sáng tạo trong chi tiêu

Khi con đầu lòng chào đời, Warren Buffett từng tận dụng ngăn kéo tủ để làm nôi cho em bé, thay vì mua mới. Tư duy linh hoạt này cũng có thể áp dụng vào các khoản chi tiêu hằng ngày.

Chẳng hạn, khi muốn làm mới không gian sống, bạn có thể tìm kiếm đồ dùng trên các nhóm "cho tặng" hoặc chợ trực tuyến như Facebook Marketplace. Cách này giúp tiết kiệm đáng kể, thậm chí có thể nhận đồ miễn phí, thay vì phải chi nhiều tiền để mua mới hoàn toàn.

Tỷ phú Mỹ Warren Buffett. Ảnh: AP

Ưu tiên chất lượng hơn số lượng

Giữa việc mua rẻ và mua được món hời thực sự là hai khái niệm khác nhau. Trong thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 1989, Warren Buffett từng viết: "Tốt hơn hết là mua một doanh nghiệp tuyệt vời với mức giá hợp lý, còn hơn mua một doanh nghiệp bình thường với mức giá hấp dẫn".

Hãy ghi nhớ điều này khi mua sắm: một món đồ có thể có giá rất rẻ, nhưng nếu chất lượng kém, bạn nên cân nhắc chi thêm để chọn sản phẩm thực sự xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Tận dụng phiếu giảm giá

Ngay cả Warren Buffett cũng sử dụng phiếu giảm giá. Trong bức thư thường niên năm 2017, Bill Gates từng kể lại kỷ niệm khi đi ăn cùng người bạn tỷ phú rằng: "Anh còn nhớ lần chúng ta cùng đến Hong Kong và ghé McDonald’s ăn trưa không? Khi anh nói sẽ trả tiền, anh đã lấy từ túi ra... mấy tờ phiếu giảm giá!".

Nếu một người giàu như Buffett vẫn dành thời gian tận dụng ưu đãi, bất kỳ ai cũng có thể làm điều tương tự. Khoản tiết kiệm mỗi lần có thể không lớn, nhưng sẽ tích lũy đáng kể theo thời gian.

Hạn chế ăn ngoài

Dù có đủ khả năng chi trả cho những bữa ăn ở bất kỳ nhà hàng nào, Warren Buffett không thường xuyên ăn ngoài. Thay vào đó, ông chủ yếu dùng những bữa ăn đơn giản tại nhà.

Trong cuốn tiểu sử The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life, tác giả Alice Schroeder dẫn lời ông từng nói: "Tôi thích ăn lặp lại một món. Tôi có thể ăn bánh mì kẹp thịt nguội mỗi sáng trong 50 ngày liên tiếp".

Việc thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống là điều bình thường, nhưng để kiểm soát chi tiêu, bạn nên duy trì ở mức hợp lý và trong khả năng ngân sách.

Không chạy theo xu hướng

Những xu hướng nhất thời thường không bền vững, và Warren Buffett cũng không có thói quen chạy theo chúng. Trong thời kỳ đỉnh điểm bong bóng công nghệ năm 1999, ông từng viết: "Chìa khóa của đầu tư không nằm ở việc đánh giá một ngành sẽ tác động đến xã hội ra sao, mà là xác định lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp cụ thể".

Nguyên tắc này hoàn toàn có thể áp dụng vào chi tiêu hằng ngày. Thay vì liên tục mua những món đồ "hot trend" với giá cao, bạn nên ưu tiên các sản phẩm cơ bản, bền và phù hợp nhu cầu sử dụng lâu dài.

Tận dụng các đợt giảm giá

Warren Buffett cũng không bỏ qua những món hời. Ông từng nói: "Dù là cổ phiếu hay đôi tất, tôi đều thích mua sản phẩm chất lượng khi chúng được giảm giá".

Việc săn hàng giảm giá là cách hiệu quả để kiểm soát ngân sách, giúp bạn sở hữu những sản phẩm tốt với mức giá hợp lý hơn.