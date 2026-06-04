Hóa thân thành CEO Nvidia với 200 nhân dân tệ, thanh niên nổi tiếng sau 2 tuần

Yang Yang, 28 tuổi, sống tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ loạt video hóa thân thành CEO Nvidia Jensen Huang.

Chỉ trong khoảng hai tuần, tài khoản @huangyinxun của anh thu hút hơn 54.000 người theo dõi. Các video liên tục đạt hàng triệu lượt xem, trong đó có video chạm mốc 15 triệu lượt xem. Những buổi phát trực tiếp của Yang cũng từng thu hút khoảng 20.000 người xem cùng lúc.

Để có ngoại hình giống tỷ phú công nghệ, Yang phủ bột mì lên tóc rồi dùng gel cố định để tạo màu bạc. Anh mua áo khoác da giá khoảng 100 nhân dân tệ và cặp kính 10 nhân dân tệ. Tổng chi phí cho màn hóa thân khoảng 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng).

Không chỉ ăn mặc giống, Yang còn tái hiện nhiều khoảnh khắc từng gây sốt của Jensen Huang như ăn mì từ tô lớn, uống các loại đồ uống phổ biến hay cầm mô hình card đồ họa khổ lớn, sản phẩm gắn liền với Nvidia.

Trào lưu bắt chước bùng nổ sau khi những hình ảnh Jensen Huang ăn mì và đi dạo trên đường phố Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

CEO Nvidia Jensen Huang (trái) và Yang Yang. Ảnh: SCMP

Sinh ra trong gia đình nông thôn, Yang cho biết anh đi làm thuê từ năm 16 tuổi, từng rửa bát, nấu mì tại nhà hàng trước khi trở về quê chăm sóc cha mẹ cách đây 5 năm.

Trước khi nổi tiếng vì ngoại hình giống CEO Nvidia, Yang vốn là một nhà sáng tạo nội dung địa phương, thường chia sẻ video về cuộc sống nông thôn. Một tài khoản khác của anh hiện có khoảng 300.000 người theo dõi nhưng thu nhập không ổn định.

Ý tưởng hóa thân thành Jensen Huang thực tế đã được nhiều người gợi ý từ năm ngoái vì cho rằng anh có ngoại hình giống vị CEO công nghệ này. Tuy nhiên, Yang chỉ bắt đầu làm video sau khi loạt video về Huang gây sốt thời gian gần đây.

Yang cho biết điều khiến anh đồng cảm với vị doanh nhân nổi tiếng không chỉ là ngoại hình mà còn bởi cả hai đều từng làm những công việc lao động phổ thông.

"Tôi nghe nói ông ấy từng rửa bát ở nhà hàng khi còn trẻ. Tôi cũng từng như vậy", Yang nói.

Sự nổi tiếng bất ngờ cũng mang đến áp lực. Yang cho biết liên tục nhận được tin nhắn từ những người tự nhận thuộc bộ phận pháp lý của Nvidia, yêu cầu gỡ video.

"Tôi rất sợ. Tôi chỉ mong ông chủ Huang và Nvidia đừng để ý tới mình. Nhưng nếu các video thực sự ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, hãy bảo tôi, tôi sẽ xóa", anh nói.

Theo SCMP, những năm gần đây, các nhà sáng tạo nội dung chuyên bắt chước người nổi tiếng ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Nhiều trường hợp gây chú ý nhờ ngoại hình hoặc phong cách giống các ca sĩ, doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng.