Đề án nào vừa được tỉnh Hưng Yên thông qua, dự kiến tăng thêm ngân sách khoảng 1,8 tỷ USD vào năm 2030?

Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án thành lập khu kinh tế tự do rất cần thiết nhằm sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Mô hình Đề án Khu kinh tế tự do đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động, tạo thành động lực và cực tăng trưởng mới của Hưng Yên cùng khu vực phía Bắc tỉnh.

Theo đó, đề án có nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế, xác lập mô hình và tạo đột phá tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%/năm. Đề án cũng là nơi thử nghiệm mô hình, chính sách phát triển, thu hút đầu tư chiến lược và mở rộng không gian kinh tế vượt giới hạn truyền thống để trở thành hình mẫu tiên phong cho thế hệ khu kinh tế mới của Việt Nam - năng động, tự do và sẵn sàng cạnh tranh toàn cầu.

Dự kiến Đề án tăng thêm ngân sách cho tỉnh khoảng 1,8 tỷ USD vào năm 2030; khoảng 14 tỷ USD năm 2040. Ảnh: Báo Hưng Yên

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá, việc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất thông qua Đề án là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh gửi Đảng ủy Chính phủ trình, báo cáo Bộ Chính trị.

Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên được phát triển theo mô hình phức hợp đa chức năng trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình, có diện tích hiện tại khoảng 30,583 ha và nghiên cứu mở rộng về phía Tây khoảng 13.000 ha, lấn biển phía Đông khoảng 17.000 ha, dự kiến chia thành 3 vùng phát triển.

Đề án được định hướng phát triển thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng mới, dịch vụ vận tải, logistics, cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng, giải trí.

Đề án là nơi tập hợp các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đóng vai trò chủ chốt trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi hội tụ nhân tài, tinh hoa trí tuệ, thử nghiệm, sáng tạo, chia sẻ, tự do kết nối với phần còn lại của thế giới, liên thông chặt chẽ với các địa phương trong khu vực và được tổ chức quản lý, quản trị theo cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo sự khác biệt, cạnh tranh quốc tế để hình thành cực tăng trưởng của phía Bắc.

Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên sẽ được định hướng bởi bốn nguyên tắc: Không tập trung vào việc mở rộng các ưu đãi thuế, phí truyền thống, mà ưu tiên các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn và hiệu quả hơn; Bảo đảm khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế; Được thiết kế phù hợp với định hướng phát triển không gian và ngành nghề; Lấy nhu cầu và những rào cản đối với nhà đầu tư làm trung tâm thiết kế chính sách. Tỉnh dự kiến đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành 12 nhóm, với 31 cơ chế, chính sách, trong đó có 18 chính sách tốt nhất của Việt Nam hiện nay và 13 chính sách đột phá theo đối chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, Đề án được định hướng phát triển theo lộ trình ba giai đoạn từ năm 2025-2050. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2025-2050 dự kiến khoảng 463 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 18 tỷ USD, trong đó khu vực tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ quá trình phát triển.

Dự kiến Đề án tăng thêm ngân sách cho tỉnh khoảng 47.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,8 tỷ USD) vào năm 2030; khoảng 364.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 14 tỷ USD) năm 2040 và 1,3 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 49 tỷ USD) năm 2050.

Dự kiến năm 2030, Đề án thu ngân sách Nhà nước khoảng 4.200 tỷ đồng, đến năm 2040 khoảng 25.000 tỷ đồng; năm 2050 khoảng 50.000 tỷ đồng. Vào năm 2030, dự kiến Đề án tạo việc làm cho hơn 300.000 người, năm 2040 là hơn 870.000 người và năm 2050 là hơn 1,2 triệu người.