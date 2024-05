Quách Thành Danh nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Chia sẻ về điều này, giọng ca Tôi là tôi cho hay anh bất ngờ bị ngất xỉu trên đường đến khách sạn sau chuyến bay từ Phú Quốc về TP.HCM. May mắn, trợ lý đã kịp thời phát hiện và đưa anh tới bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu.

Hình ảnh Quách Thành Danh nằm viện gây xôn xao.

Sau khi truyền nước biển, Quách Thành Danh đã tỉnh dậy. "Lúc đó, tôi bị chóng mặt, buồn nôn, tay chân tê buốt không còn sức lực, thậm chí không ngồi nổi. Bác sĩ bảo vì tôi làm việc quá sức nên bị rối loạn tiền đình. Sau khi truyền nước biển, bác sĩ kêu tôi nhập viện theo dõi nhưng tôi từ chối vì còn show diễn", nam ca sĩ cho hay. Đồng thời anh tiết lộ bản thân vốn có tiền sử bị rối loạn tiền đình từ trước. Thời gian gần đây, anh vừa ca hát vừa bận rộn kinh doanh, chỉ ngủ 2-3 tiếng/đêm nên có dấu hiệu kiệt sức.

Hiện tại, sức khỏe của anh tạm ổn. Vì kẹt công việc ở Mỹ, vợ anh tuần sau mới về Việt Nam thăm chồng.

Hồi tháng 3, Quách Thành Danh bị tai nạn trong lúc lái xe trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với tốc độ trên 100km/h. "Xe đang chạy nổ banh cái lốp. May mà em tài xế tay lái cứng nên giữ chặt bánh lái không cho xe va vào dãy phân cách. Lúc thắng lại vì xe không thể chạy được, chuẩn bị sang làn đường cứu nạn cũng suýt bị mấy xe sau đụng. Nhưng may mắn mọi người đều an toàn", nam ca sĩ kể.

Quách Thành Danh sinh năm 1977, sở hữu nhiều bài hit, trong đó nổi tiếng nhất là Tôi là tôi. Ở thời kỳ hoàng kim, mỗi đêm anh hát khoảng 5-7 show, từ 19h đến 2h sáng hôm sau. Vì thế sức khỏe của giọng ca U50 ngày càng giảm sút theo thời gian.

Quách Thành Danh là bố 5 con.

Anh từng có thời gian đưa vợ con sang Mỹ định cư và quyết định về Việt Nam sống sau 4 năm.

Từ cuối năm 2022, anh đưa vợ con về sống trong biệt thự 35 tỷ đồng, rộng 1.200m2 ở huyện Bình Chánh. Ngoài ra, nam ca sĩ còn chi tiền tỷ mua 3.000 m2 đất tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) để xây khu nghỉ dưỡng cho vợ con.

Nhà có 5 con nên Quách Thành Danh luôn chuẩn bị tốt về tài chính để mọi thứ được diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Anh tâm sự, thời điểm anh khá đắt show nên tiền kiếm được từ âm nhạc không ít. Ngoài ra, anh còn đam mê kinh doanh bất động sản nên tiền lời sinh ra ngày càng nhiều. Hiện khối tài sản của nam ca sĩ đủ gia đình anh sống thoải mái đến cuối đời.

"Tôi có tiền tiết kiệm, một số bất động sản ở Việt Nam và Mỹ. Hồi mới nổi tiếng, tôi đắt show lắm nên tích lũy được một khoản nhưng không biết làm gì thì đi mua đất. Tính tôi lo xa nên lúc có con lại lo xa hơn, càng cố gắng làm việc để tậu cho mỗi đứa một căn nhà. Sau này, điều lo xa ấy đã vô tình mang cho tôi thành công. Những ngôi nhà và đất mà tôi mua đều tăng giá 7-8 lần ở hiện tại", anh tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]