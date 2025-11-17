Nhà phố 5 tầng giá hàng chục tỷ càng ngắm càng mê của ca sĩ Quách Thành Danh

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, vợ chồng Quách Thành Danh - Thanh Ngọc cho biết cả hai cùng 5 con đang sống trong căn nhà phố ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (TPHCM). Cả gia đình chuyển từ biệt thự vườn ở xã Bình Chánh sang đây để gần trung tâm thành phố, hai vợ chồng tiện đi làm.

Quách Thành Danh và Thanh Ngọc khởi công xây dựng căn nhà vào tháng 10/2024, hoàn thiện căn bản hồi cuối tháng 6. Ngôi nhà phố gồm 1 tầng hầm, tầng trệt và 5 lầu. Diện tích đất khoảng 100m2 còn diện tích sử dụng khoảng 600m2. Dù Thanh Ngọc từ chối chia sẻ về giá trị của ngôi nhà nhưng căn cứ vị trí, diện tích và chi phí xây dựng, chuyên gia ước tính khoảng hàng chục tỷ đồng.

Ngôi nhà theo phong cách hiện đại. Vật liệu xây dựng như gạch, đá... được vận chuyển từ Italy, toàn bộ nội thất cũng được mua mới. "Nhà cũ là biệt thự vườn theo phong cách cổ điển nên chúng tôi không thể mang đồ đạc nào sang đây. Từ đầu, chúng tôi xác định xây nơi ở mới tiện nghi, phù hợp với lối sống hiện đại", chị Ngọc chia sẻ.

Sau 5 tháng dọn tới nhà mới, cả nhà Quách Thành Danh đều khá hài lòng. Nam ca sĩ thuận tiện đi diễn khắp TPHCM, chị Ngọc đi làm chỉ mất 15 phút, tiết kiệm thời gian còn các con có thể đi bộ đến siêu thị, nhà hàng bất cứ lúc nào thay vì phải di chuyển hàng chục cây số.

Ngôi nhà có 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng karaoke và 6 phòng ngủ. Dù phòng ốc rộng rãi, 5 con của Quách Thành Danh vẫn thích biệt thự vườn hơn vì nhà mới không có bể bơi hay sân rộng để chơi thể thao.

Thanh Ngọc cũng thích ở nơi yên tĩnh, nhiều cây xanh hơn phố xá đông đúc, náo nhiệt. "Có thể sắp tới gia đình tôi sẽ có thêm một cuộc chuyển nhà nữa đây", chị nói.

Nội thất đơn giản nhưng tiện nghi. Ngoài 7 thành viên trong gia đình, Quách Thành Danh còn dành phòng cho người giúp việc.

Phòng karaoke với nội thất sang trọng, thiết bị hiện đại, là nơi gia đình Quách Thành Danh quây quần mỗi cuối tuần.

Các góc trống trong căn nhà được tận dụng trưng đồ trang trí, đàn piano và làm phòng thờ.

Sân thượng của ngôi nhà được xây thành không gian bán mở với nhiều cửa kính lớn, trần bằng kính xanh trong suốt, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào; có thể tổ chức tiệc gia đình hoặc đãi khách đến nhà.

Do diện tích nhà phố có hạn, Quách Thành Danh tập trung mảng xanh của ngôi nhà ở phần mặt tiền với các loại cây thân leo, cây rủ trang trí và bố trí cây xanh ở ban công.