Loạt lùm xùm trong kinh doanh của ca sĩ Khánh Phương

Nghi vấn quảng cáo web cờ bạc

Những ngày qua, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương cùng nhóm Ngũ hổ tướng đứng giữa tâm bão chỉ trích vì những hình ảnh, sản phẩm liên quan đến các trang web cá độ.

Khánh Phương gây tranh cãi khi ra MV Anh em trước sau như một vì hình ảnh liên quan web cờ bạc.

Trong đó, Khánh Phương nhận sai trong vụ ồn ào liên quan MV “Anh em trước sau như một” của nhóm Ngũ hổ tướng. Anh giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ công ty truyền thông giải trí, muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong MV.

"Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty", Khánh Phương giải thích.

Đây không phải lần đầu Khánh Phương phải lên tiếng về vấn đề quảng cáo cờ bạc. Trước đó, năm 2024, mạng xã hội liên tục xuất hiện các video về đối tượng tự xưng là B.L. chuyên “giúp đỡ” những người nợ nần vì cờ bạc gỡ vốn, thậm chí kiếm lời khủng qua trò chơi cờ bạc trực tuyến. Trong một số video của đối tượng này còn xuất hiện cùng ca sĩ Khánh Phương.

Tháng 11/2024, Khánh Phương lên tiếng cho biết anh chỉ được mời để quay tiểu phẩm, hoàn toàn không liên quan gì đến bất cứ hoạt động nào của B.L. Đây là hành vi cắt ghép và vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của nam ca sĩ. Sự việc đã được Khánh Phương chuyển giao cho luật sư để thu thập bằng chứng.

Quá khứ bị xử phạt, tạm dừng giao dịch tài sản

Vài năm trở lại đây, Khánh Phương vừa ca hát vừa hoạt động kinh doanh. Theo thông tin từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Khánh Phương là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tại thời điểm mới thành lập vào tháng 9/2022, công ty có vốn điều lệ 88 tỷ đồng. Trong đó Khánh Phương góp gần 60 tỷ đồng (tỷ lệ 68%), Nguyễn Văn Đức góp 26,4 tỷ đồng (tỷ lệ 30%), Vũ Đức Tại góp 1,76 tỷ đồng (tỷ lệ 2%). Người đại diện lúc này là ông Nguyễn Văn Đức, cũng là Tổng Giám đốc công ty. Đến tháng 8/2023, vị trí Người đại diện theo pháp luật được chuyển sang cho Khánh Phương – Chủ tịch HĐQT.

Cũng theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của công ty đang ở trạng thái “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Trong quá khứ, giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” nhiều lần vướng phải lùm xùm trong hoạt động đầu tư.

Tại đại hội cổ đông bất thường của công ty Sông Đà 1.01 vào cuối năm 2022, Khánh Phương là 1 trong 5 người được bầu vào HĐQT. Tháng 5/2023, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Khánh Phương sở hữu 46,65% cổ phiếu SJC của công ty Sông Đà 1.01 và lãi tới hơn 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 245 triệu đồng vì mua bán "chui" cổ phiếu.

Cụ thể Khánh Phương đã mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01, tăng sở hữu từ 0% lên 45,5%. Ngày 23/12/2022, anh mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán ra 21.800 đơn vị, nâng sở hữu tại thời điểm đó từ 24,69% lên 25,81%. Cả hai lần giao dịch, Khánh Phương đều không đăng ký chào mua công khai.

Vì các lỗi trên, Khánh Phương bị phạt 150 triệu đồng, buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trên số cổ phần từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, Khánh Phương còn bị phạt thêm 95 triệu đồng do không báo cáo HNX khi trở thành cổ đông lớn của SJC ngày 14/10/2022 và nhiều lần giao dịch cổ phiếu SJC làm thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% nhưng không công bố thông tin.

Cũng trong tháng 10/2023, Khánh Phương bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức công chứng trên địa bàn Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản của cá nhân ca sĩ này cùng 11 cá nhân khác do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được văn bản của Công an TP. Hà Nội thông báo đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thúy (Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam) - vợ ca sĩ Khánh Phương, để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này. Đồng thời yêu cầu tạm dừng giao dịch đối với tài sản của các cá nhân, đơn vị nói trên.