Bức tranh lợi nhuận công ty chứng khoán quý III: Người mừng, kẻ lo

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 19:48 PM (GMT+7)

Nhiều công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 với những con số ấn tượng, tuy nhiên vẫn có doanh nghiệp báo lỗ vì mảng tự doanh.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán từng ghi nhận mức tăng trưởng rất cao về lợi nhuận trong nửa đầu năm và tiếp tục cho thấy tín hiệu khả quan trong quý III/2021, khi nhóm ngành này vẫn đang hưởng lợi từ sự sôi động của thị trường.

Theo thống kê từ sàn chứng khoán HoSE, tính đến ngày 18/10, đã có ít nhất 14 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lợi nhuận đều tăng trưởng tích cực.

Là công ty đầu ngành, Công ty Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) công bố báo cáo riêng quý III/2021 với doanh thu đạt 1.846 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 831 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu 5.091 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.063 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53% và 92% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng của SSI đạt khoản 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận.

Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính cũng như hoạt động đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của Công ty.

Theo đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 667,4 tỷ đồng trong quý III, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý tăng trưởng 17,4% so với quý trước, và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 18.100 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 431,6 tỷ đồng, tăng 268% so với quý III/2020.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản Công ty đạt 47.223 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 11.763 tỷ đồng. SSI tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay margin trong quý III khi dư nợ đã tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 18.100 tỷ đồng. Theo ước tính gần nhất của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dư nợ margin toàn thị trường thống kê được là 141.000 tỷ đồng, tương ứng SSI đang chiếm gần 13%.

Công ty Chứng khoán Thành Công (TCSC, mã: TCI) ghi nhận tổng doanh thu quý III tăng gần 60% so với cùng kỳ, lên mức 69 tỷ đồng nhờ vào hoạt động khởi sắc của các mảng kinh doanh truyền thống; lãi trước thuế đạt 50,4 tỷ đồng, tăng hơn 79% so với quý III/2020.

Lũy kế sau 9 tháng, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 244 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 186 tỷ đồng, tăng lần lượt 122% và 368% so với cùng kỳ năm trước.

Với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra từ đầu năm 2021 là 186 tỷ và 100 tỷ đồng, Chứng khoán Thành Công đã vượt xa kế hoạch lần lượt tương ứng là 131% và 186%.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 9 là 995 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cuối năm 2020, trong đó dư nợ các khoản cho vay tăng mạnh nhất lên 622 tỷ đồng so với số đầu kỳ là 358 tỷ đồng.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu hoạt động đạt 226 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng cho vay margin và môi giới đóng góp doanh thu lớn nhất cho doanh thu hoạt động ở kỳ này và cũng là 2 mảng tăng trưởng tốt nhất.

Cụ thể, lãi từ cho vay và phải thu tăng 69% lên mức 92,3 tỷ đồng. Doanh thu môi giới tăng 191% lên gần 96 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế gần 56 tỷ đồng, tăng 61%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 668 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 66% lên mức gần 175 tỷ đồng.

Ghi nhận kết quả rất tích cực, Chứng khoán SmartInvest (AAA) đạt hơn 252 tỷ đồng doanh thu trong quý III/2021, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 136 tỷ đồng, gấp gần 7 lần quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt gần 569 tỷ đồng, tăng 83%; lợi nhuận trước thuế gấp 3,4 lần lên 177 tỷ đồng.Khác với nhiều công ty chứng khoán trên thị trường, SmartInvest kiếm lợi nhuận chủ yếu từ mua bán chênh lệch giá trái phiếu trên thị trường, hưởng lợi nhuận từ trái tức; cùng hoạt động ngân hàng đầu tư, cụ thể là trái phiếu.

Tại thời điểm cuối tháng 9, quy mô tài sản của Công ty gấp đôi đầu năm, đạt gần 1.270 tỷ đồng, trong đó 99% là tài sản ngắn hạn.

Trong quý III/2021, Chứng khoán NH Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng gấp 1,6 lần (58,7 tỷ đồng) và và lợi nhuận sau thuế gấp 3 lần (15,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu là hoạt động cho vay và phải thu với dư nợ cho vay cuối quý III tăng gấp 2,7 lần so với thời điểm đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty này lãi trước thuế 52,1 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm 2020. Nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc, công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 24,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm vẫn lỗ lũy kế 17,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dù nhiều công ty chứng khoán vẫn đang hưởng lợi từ sự sôi động của thị trường chung, song vẫn có những công ty lại ghi nhận kết quả kinh doanh kém sắc.

Chứng khoán Bảo Minh (BMS) công bố lỗ sau thuế quý III hơn 38 tỷ đồng, tiêu cực hơn so với khoản lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động sụt giảm 11% so với cùng kỳ về còn 55 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do sự kém hiệu quả của bộ phận tự doanh chứng khoán - mảng chiếm tỉ trọng lớn trong doanh thu.

Tuy nhiên, nhờ kết quả tăng trưởng đột phá hồi đầu năm, Chứng khoán Bảo Minh vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động 377 tỷ đồng lũy kế 9 tháng, tương ứng mức tăng 66% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tích cực hơn rất nhiều khoản lỗ 62 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Agriseco, trong quý III lợi nhuận trước thuế dù giảm 40% so với cùng kỳ, đạt 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2021, nên lũy kế 9 tháng, Agriseco vẫn báo lãi trước thuế tăng 239% so với cùng kỳ và đạt 342 tỷ đồng, trong khi kế hoạch năm chỉ là hơn 129 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/buc-tranh-loi-nhuan-cong-ty-chung-khoan-quy-iii-nguoi-mung-ke-lo-a531...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/buc-tranh-loi-nhuan-cong-ty-chung-khoan-quy-iii-nguoi-mung-ke-lo-a531159.html