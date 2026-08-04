Bức tranh kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2026: Những gam màu nổi bật
7 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI đăng ký đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ; gần 187.200 doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động.
Logistics, quản lý đô thị... không gian dưới 1.000 m được giới chuyên gia kỳ vọng mở ra tiềm năng giá trị 10 tỷ USD cho Việt Nam.
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/08/2026 06:00 AM (GMT+7)