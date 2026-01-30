Brooklyn 'được trả hàng triệu USD để viết hồi ký vạch trần mâu thuẫn gia đình'

Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Ảnh: Instagram

Theo truyền thông Anh, Brooklyn Beckham, 26 tuổi và vợ - nữ diễn viên, ái nữ tỷ phú Nicola Peltz - đã được một nhà xuất bản lớn tiếp cận, đề nghị khoản thù lao lên tới bảy chữ số để viết sách tiết lộ về mâu thuẫn kéo dài với gia đình Beckham.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Brooklyn đăng tải tuyên bố gây sốc, khẳng định không có ý định hàn gắn với bố mẹ là cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham. Trong bài viết, con trai cả nhà Becks cáo buộc gia đình thường xuyên can thiệp vào mối quan hệ của anh với Nicola, đồng thời đặt hình ảnh thương hiệu lên trên cảm xúc cá nhân.

Brooklyn cho biết từng bị "kiểm soát bởi một gia đình coi trọng sự quảng bá công khai hơn tất cả", và chỉ khi ở bên Nicola, anh mới tìm thấy "sự bình yên và nhẹ nhõm" sau thời gian dài vật lộn với chứng lo âu nghiêm trọng.

Vợ chồng Brooklyn bên bố mẹ trước khi công khai mâu thuẫn. Ảnh: Instagram

Theo tờ Sun, Penguin Random House - đơn vị từng phát hành hồi ký gây chấn động Spare của Hoàng tử Harry - đang đàm phán với Brooklyn và Nicola để xuất bản một cuốn sách dạng "kể tuốt", thuật lại toàn bộ sự việc từ góc nhìn của cặp vợ chồng. Một nguồn tin tiết lộ các nhà xuất bản không có sự ràng buộc tình cảm với gia đình Beckham và sẵn sàng trả giá cao nếu Brooklyn quyết định "trút bầu tâm sự" một cách thẳng thắn.

"Brooklyn rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói. Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cậu ấy và Nicola, và các lựa chọn xuất bản là không giới hạn", nguồn tin nói.

Ngoài sách, một số nguồn còn cho rằng vợ chồng Brooklyn - Nicola có thể tiến xa hơn, theo "dấu chân" Hoàng tử Harry và Meghan bằng cách thực hiện một cuộc phỏng vấn truyền hình kiểu Oprah Winfrey.

Victoria Beckham và con dâu, Nicola Peltz, trước khi cạch mặt nhau. Ảnh: Instagram

Trước đó, Brooklyn từng tự nhận là "con trai cưng của mẹ", nhưng trong tuyên bố mới nhất, anh tập trung chỉ trích Victoria Beckham. Những lời lẽ này được cho là khiến cựu thành viên Spice Girls "suy sụp hoàn toàn". Brooklyn cáo buộc mẹ đã "chiếm" điệu nhảy đầu tiên của anh trong đám cưới, khiến Nicola bật khóc rời khỏi tiệc.

Phía gia đình Beckham được cho là vô cùng sốc trước những diễn biến gần đây. Một nguồn tin thân cận cho biết David và Victoria "sẵn sàng tha thứ và đón Brooklyn trở về bất cứ lúc nào", đồng thời cảm thấy đau lòng khi mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên cao trào trước công chúng.

Hiện đại diện của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chưa đưa ra bình luận về thông tin viết sách hay phỏng vấn truyền hình.