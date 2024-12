Choáng với khối tài sản của Victoria và gia đình David Beckham

Victoria Caroline Adams Beckham là một ca sĩ và nhà thiết kế thời trang người Anh, nổi tiếng với việc tạo ra những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng khi là thành viên của ban nhạc huyền thoại Spice Girls vào giữa và cuối những năm 1990. Victoria cũng là vợ của huyền thoại bóng đá Anh David Beckham, và tổng giá trị tài sản ròng của cả hai khiến họ trở thành một trong những cặp đôi giàu có nhất thế giới.

Victoria kiếm bộn tiền nhờ âm nhạc và thời trang

Phần lớn tài sản của Victoria đến từ sự nghiệp âm nhạc thành công khi còn là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Spice Girls. Cả nhóm đã bán được 100 triệu bản thu âm trong sự nghiệp, một thành tích giúp họ trở thành nhóm nhạc nữ bán chạy nhất trong lịch sử.

Victoria cũng đã ghi dấu ấn riêng trong vai trò biểu tượng thời trang. Vì những cống hiến cho ngành thời trang và các hoạt động từ thiện, cô được phong tặng danh hiệu Sĩ quan của Đế chế Anh (OBE) vào năm 2017.

Giá trị tài sản và thu nhập của Victoria Beckham

Theo The Sunday Times Rich List năm 2024, tổng giá trị tài sản ròng của Victoria và David Beckham là khoảng 578 triệu USD. Trong danh sách năm 2023, tài sản của họ được ước tính khoảng 514 triệu USD, còn năm 2022 là 462 triệu USD. Điều này cho thấy cặp đôi đã giàu thêm hơn 110 triệu USD chỉ trong vòng hai năm.

Vợ chồng Beckham - Victoria

Theo ước tính của Forbes vào năm 2011, gia đình Beckham kiếm được khoảng 45 triệu USD mỗi năm. Kể từ đó, nhiều điều đã thay đổi. David không còn là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà đã trở thành chủ sở hữu đội bóng trị giá 1 tỷ USD, đặc biệt sau khi huyền thoại bóng đá Argentina Lionel Messi gia nhập đội của anh.

Victoria Beckham: Một triệu phú với sự nghiệp đa dạng

Dù giá trị tài sản ròng chính xác của Victoria Beckham chưa được tiết lộ, cô chắc chắn là một triệu phú nhờ sự nghiệp âm nhạc thành công và sự nghiệp kinh doanh thời trang của mình.

Sự nghiệp solo và thời gian làm thành viên của Spice Girls vẫn mang lại nguồn thu nhập ổn định. Khi Geri Halliwell (Ginger Spice) rời nhóm năm 1998, một báo cáo của Rolling Stones tiết lộ nhóm nhạc nữ này đã kiếm được tới 75 triệu USD từ doanh thu bán vé, hàng hóa, phim và album.

Victoria đã tham gia chuyến lưu diễn The Return of the Spice Girls từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008 tại Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng cộng có 47 buổi diễn, trong đó 17 buổi tổ chức tại O2 Arena ở London. Chuyến lưu diễn thu về 70,1 triệu USD từ 581.066 vé được bán ra, trong đó riêng O2 Arena đã đóng góp 33 triệu USD.

Nhóm nhạc Spice Girls

Hiện, Victoria vẫn kiếm được tiền từ sự nghiệp âm nhạc của mình. Theo một báo cáo của The Sun năm 2022, cô kiếm được khoảng 516.000 USD từ các bản thu âm cũ của Spice Girls vào năm 2020. Năm 2019, cô cũng nhận được khoảng 1,2 triệu USD từ chuyến lưu diễn Spice World – 2019 Tour mặc dù không tham gia, nhờ phần chia từ hợp đồng quảng cáo, bản quyền và hàng hóa.

Trên Instagram, nơi Victoria có khoảng 32 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng của cô và David Beckham có thể mang lại khoảng 375.000 USD.

Cô cũng kiếm được một khoản lớn từ các hợp đồng quảng cáo trong nhiều thập kỷ qua. Ví dụ, cô nhận khoảng 2 triệu USD từ chiến dịch quảng cáo Giáng sinh của Tesco năm 2007 cùng các thành viên Spice Girls và ký hợp đồng trị giá 18 triệu USD với Armani năm 2009.

Victoria ra mắt thương hiệu thời trang mang tên mình năm 2008 và thương hiệu làm đẹp năm 2019. Dù thương hiệu thời trang của cô rất được yêu thích nhưng chưa mang lại lợi nhuận. Theo The Sun, từ năm 2016, công ty này đã lỗ hơn 67 triệu USD với sáu năm liên tiếp không có lợi nhuận.

Ngược lại, thương hiệu làm đẹp của cô đã có sự tăng trưởng, giúp giảm thiểu khoản lỗ. Một số báo cáo cho biết doanh thu của thương hiệu này tăng 13% trong năm tài chính kết thúc vào năm 2021.

Tài sản bất động sản, xe hơi và bộ sưu tập nghệ thuật

Gia đình Beckham sở hữu khối tài sản bất động sản trị giá khoảng 92 triệu USD. Một nửa số này đến từ căn nhà phố tại Holland Park, London, mà họ đã chi 10 triệu USD để cải tạo.

Họ cũng sở hữu một trang trại ở Cotswold, một căn hộ tại Burj Khalifa, một biệt thự ở Palm Jumeirah (Dubai), và một căn penthouse ở Miami trị giá 24 triệu USD .

Về xe hơi, Victoria có quan hệ hợp tác với Land Rover và thiết kế phiên bản giới hạn của Range Rover Evoque năm 2012. Một số xe có thể thuộc sở hữu của cô bao gồm Range Rover Vogue, Range Rover SV Autobiography, Mercedes GLS và Mercedes-Benz G63 AMG.

Victoria và David Beckham sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật trị giá khoảng 44 triệu USD. Các tác phẩm nổi bật bao gồm những bức tranh và điêu khắc của Banksy, Damien Hirst, và Tracey Emin.

Victoria cũng từng đặt hàng nghệ sĩ Eddie Peake tạo một tác phẩm điêu khắc cho cửa hàng của mình tại Dover Street năm 2015.