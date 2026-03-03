Vợ Brooklyn Beckham khoe ảnh bán nude gợi cảm

Hôm 2/3, người đẹp 31 tuổi tiết lộ bức ảnh tạo dáng trước gương, chỉ diện một chiếc quần tất trắng mỏng. Cô kết hợp cùng giày cao gót trắng, khoe đôi chân dài săn chắc và dùng tay che chắn vòng một. Ở một bức hình khác, Nicola diện áo choàng tắm màu kem trễ nải để lộ phần ngực.

Nicola Peltz đăng ảnh bán khỏa thân.

Vóc dáng mảnh mai cùng nhan sắc của Nicola nhận nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại cô ngày càng gầy hơn.

Theo People, nữ diễn viên đang giảm cân để chuẩn bị cho vai vũ công ba lê trong bộ phim Prima - tác phẩm điện ảnh cô đóng chính. "Cô ấy đã trải qua quá trình thay đổi hình thể và chế độ tập luyện nghiêm ngặt cho vai diễn mới", nguồn tin nói.

Nicola Peltz khoe nhan sắc quyến rũ.

Bộ ảnh mang màu sắc gợi cảm được Nicola đăng tải chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 27 của chồng, Brooklyn Beckham. Tuy nhiên, sinh nhật Brooklyn được dự đoán sẽ diễn ra kín đáo hơn so với loạt tiệc hoành tráng mừng tuổi 21 của em trai - ca sĩ Cruz Beckham.

Tháng trước, Victoria Beckham và David Beckham tổ chức tiệc mừng sớm cho con trai út tại nhà hàng The MAINE Mayfair trước sinh nhật chính thức của Cruz vào ngày 20/2. Hầu hết các thành viên trong gia đình đều có mặt, ngoại trừ Brooklyn. Sau đó, cả nhà tiếp tục dùng bữa tối tại Gymkhana để kỷ niệm ngày đặc biệt này.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz.

Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ - con gái của tỷ phú Nelson Peltz. Con trai cả nhà Becks gần đây gây chú ý khi đăng tải tuyên bố dài 6 trang trên Instagram, công khai mâu thuẫn gia đình và cho biết không có ý định hàn gắn. Brooklyn cáo buộc bố mẹ tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh và tung nhiều tin đồn sai lệch. Anh cũng phủ nhận thông tin bị vợ thao túng, khẳng định chính bố mẹ kiểm soát phần lớn cuộc sống của anh.

Vợ chồng Brooklyn đã không tham dự các hoạt động cùng gia đình Beckham suốt một năm qua. Đầu bếp trẻ hiện tập trung vào công việc sáng tạo nội dung, nấu ăn trong khi Nicola Peltz theo đuổi nghề diễn và người mẫu.