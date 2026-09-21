Brooklyn được bố vợ tỷ phú chỉ cách để 'giàu hơn Becks - Vic'

Theo nguồn tin của tờ Sun, doanh nhân Nelson Peltz, 84 tuổi, đang bí mật tư vấn cho Brooklyn cách phát triển sự nghiệp và xây dựng một đế chế kinh doanh riêng. Nguồn tin cho biết Nelson khuyên con rể tập trung vào những sản phẩm tiêu dùng phổ biến, dễ bán với số lượng lớn, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng cá nhân.

Brooklyn tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh 2025 cùng bố mẹ vợ. Ảnh: Instagram

"Brooklyn đã nhận được lời khuyên từ bố Nicola, bởi ông ấy cho rằng triển vọng tốt nhất của Brooklyn có thể nằm ở những sản phẩm được sử dụng hàng ngày", nguồn tin nói.

Brooklyn hiện có thương hiệu tương ớt Cloud23 và kiếm thêm thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo trên Instagram. Theo nguồn tin, Nelson cho rằng Brooklyn có thể tận dụng tên tuổi để phát triển những sản phẩm như tương ớt, sau đó mở rộng danh mục thương hiệu và tiến tới kinh doanh nhà hàng.

"Ông ấy nói với Brooklyn rằng những sản phẩm như vậy sẽ tiếp tục tạo ra thu nhập, đến khi thương hiệu đủ nổi tiếng để tính đến việc mở nhà hàng", nguồn tin cho biết.

Brooklyn và sản phẩm tương ớt Cloud 23. Ảnh: Instagram

Brooklyn được cho là đang nghiêm túc với kế hoạch tự gây dựng sự nghiệp sau khi tách khỏi thương hiệu Beckham của bố mẹ. Nguồn tin nói anh "lắng nghe với thái độ cởi mở" vì hiện không còn tìm đến Becks - Vic để xin lời khuyên, đồng thời tin rằng sự hỗ trợ của Nelson có thể giúp anh và Nicola xây dựng một đế chế kinh doanh thậm chí lớn hơn gia đình Beckham.

David và Victoria Beckham hiện sở hữu khối tài sản kết hợp được Daily Mail ước tính khoảng 1,59 tỷ USD nhờ nhiều hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, Nelson Peltz được Forbes ước tính cũng sở hữu khoảng 1,6 tỷ USD.

Kế hoạch kinh doanh riêng được cho xuất hiện trong bối cảnh Brooklyn vẫn căng thẳng với bố mẹ và các em. Hồi tháng Một, anh từng đăng trên Instagram cáo buộc gia đình cố gắng chia rẽ anh và Nicola. Brooklyn sau đó cho biết muốn tránh xa những mâu thuẫn này để tìm sự bình yên.

Vợ chồng Brooklyn trên thảm đỏ liên hoan phim Venice. Ảnh: Instagram

Brooklyn, 27 tuổi, và Nicola, 31 tuổi, thời gian gần đây thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện ở Mỹ. Tuần trước, hai người tham dự một sự kiện ra mắt của Valentino tại California. Khi được hỏi về lựa chọn cho một buổi hẹn hò, Brooklyn nói anh thích ở nhà vì "rất thích nấu ăn". Nicola cũng tiết lộ cô thích nhận thư tình hơn hoa. Hai người thường chia sẻ những bức thư viết cho nhau trên mạng xã hội, thậm chí Brooklyn từng xăm một bức thư của Nicola lên cổ.

Trước đó, Nicola vừa nhận giải Ngôi sao mới tại Liên hoan phim Venice cho vai diễn trong phim Prima. Bố mẹ và anh trai cô có mặt để chúc mừng nữ diễn viên. Trong bài phát biểu nhận giải, Nicola cảm ơn gia đình, trong đó có Brooklyn, vì luôn tin tưởng và ủng hộ cô. "Gia đình là tất cả đối với tôi", cô nói.

Nguồn tin của Daily Mail cũng cho biết Brooklyn không có ý định tiếp tục đưa ra những tuyên bố mới về mâu thuẫn với gia đình Beckham. Người đại diện của Brooklyn chưa bình luận về thông tin anh đang nhận tư vấn kinh doanh từ bố vợ.