Bóc trần đường dây ‘tẩy trắng’ tiền lừa đảo từ Campuchia

Thủ đoạn tinh vi

Giữa tháng 11/2024, bà Trương Thị Hoài X. (SN 1952, trú tỉnh Nghệ An) nhận được tin nhắn Facebook từ tài khoản mang tên và hình ảnh giống hệt con trai mình – người đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Tin nhắn ngắn gọn, giọng điệu quen thuộc. Con trai nói đang làm dịch vụ chuyển tiền, nhờ mẹ chuyển giúp một khoản để “xoay vòng”, hứa sẽ hoàn lại ngay sau đó. Không chút nghi ngờ, người mẹ đã đi vay mượn, nhờ người thân chuyển tổng cộng 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Minh Nhật.

Hai ngày trôi qua, tiền không quay lại. Gọi điện cho con trai thật, bà chết lặng khi biết mình đã bị lừa bởi một tài khoản giả mạo. Số tiền 700 triệu đồng bỗng chốc “bốc hơi” chỉ vì một tin nhắn.

Từ đơn trình báo của bà X., Công an Nghệ An vào cuộc điều tra và nhanh chóng phát hiện tài khoản nhận tiền lừa đảo chỉ là “vỏ bọc”. Chủ tài khoản khai đã bán lại tài khoản ngân hàng cho người khác từ trước và không trực tiếp tham gia lừa đảo.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là một phần của đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Trong đó, Dương Thế Long (SN 1972, trú Hà Nội) giữ vai trò thu gom tài khoản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Long tìm người cho thuê, bán tài khoản ngân hàng với giá vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Không chỉ dừng ở thẻ ATM hay tài khoản, Long còn yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: căn cước công dân, chữ ký, email, mật khẩu ngân hàng điện tử, thậm chí cả video quay khuôn mặt để phục vụ việc xác minh sinh trắc học.

Kết quả điều tra cho thấy, Long đã thu thập trái phép thông tin của 198 tài khoản ngân hàng – những “công cụ” không thể thiếu để dòng tiền lừa đảo được luân chuyển, che giấu nguồn gốc.

Phân vai chặt chẽ, di chuyển liên tục

Cầm đầu đường dây là Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên). Tháng 7/2024, qua mạng xã hội, Kiên quen một người đàn ông dùng tài khoản Facebook “Long Vũ”, tự xưng đang làm việc tại Campuchia. Sau thời gian trò chuyện, “Long Vũ” nhắn tin thẳng thắn: “Đang cần rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn app sập”.

Theo đó, các đối tượng bên Campuchia đã chuẩn bị sẵn điện thoại đăng nhập Mobile Banking, cài phần mềm giả lập camera ảo, dùng video khuôn mặt thật của chủ tài khoản để vượt qua bước xác minh sinh trắc học.

Việc của Kiên là tổ chức chuyển tiền ngay khi nạn nhân vừa sập bẫy. Đổi lại, nhóm của Kiên được hưởng hoa hồng 1,5% trên số tiền rửa trót lọt. Một con số tưởng nhỏ, nhưng với những khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, đó là khoản “thu nhập” khiến nhiều người mờ mắt.

Không hành động đơn lẻ, Kiên rủ thêm Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, trú tỉnh Ninh Bình) cùng tham gia.

Nhóm này phân công nhiệm vụ rõ ràng: Kiên tìm mua tài khoản và kết nối với “Long Vũ”; Hiệp phụ trách kỹ thuật, cài đặt, xử lý sự cố; Nhã thống kê dòng tiền, tính hoa hồng; Trường lái xe, chở cả nhóm di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh bị theo dõi.

Bị cáo Vũ Trung Kiên (áo xanh) tại tòa.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2024, nhóm của Kiên đã tham gia rửa tiền cho nhiều vụ lừa đảo, trong đó có vụ chiếm đoạt 700 triệu đồng của bà X. Mỗi lần tiền “chảy” qua tài khoản, chúng được chuyển tiếp liên tục, xóa dấu vết chỉ trong thời gian ngắn.

Trả giá

Phòng xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sáng cuối năm chật chội hơn thường lệ. Những hàng ghế dành cho người dự khán lặng im, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài khe khẽ khi các bị cáo lần lượt được dẫn giải vào vị trí.

Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng do không có việc làm ổn định, hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, các bị cáo nhận thức rõ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho lừa đảo là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện vì mục đích vụ lợi cá nhân.

Các bị cáo lĩnh án.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trật tự an toàn tài chính – ngân hàng mà còn tiếp tay cho tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.

Kết thúc phiên tòa, Vũ Trung Kiên bị tuyên phạt 5 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã, Hoàng Xuân Trường cùng lĩnh án 36 tháng tù; Dương Thế Long bị tuyên 12 tháng tù. Những bị cáo khác nhận mức án từ cải tạo không giam giữ đến tù cho hưởng án treo.

Phiên tòa xét xử vụ án rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng khép lại một đường dây tội phạm tinh vi, có tổ chức, liên quan đến các đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia. Đằng sau những con số trong cáo trạng là nỗi đau của các nạn nhân và là bài học cay đắng cho những kẻ vì hám lợi mà tiếp tay cho tội phạm.