Đặc sản cứ mùa mưa đến lại mọc lên như nấm ở vùng cao Lào Cai tăng giá gấp đôi nhờ cách làm này của nữ giám đốc 9X

Có Hợp tác xã Dương Phúc, nông dân trồng măng mai xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai phấn khởi khi bán được giá cao.

Những năm trước đây, cứ mỗi mùa thu hoạch măng mai ở xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, bà con nông dân lại thấp thỏm lo âu vì nỗi lo bị thương lái ép giá. Không ít lần, thương nhân chỉ thu mua đủ một chuyến xe rồi rời đi, để lại những đống măng tươi chất đầy mà không ai thu mua, khiến giá rớt thê thảm. Có thời điểm, măng đã bóc vỏ chỉ còn 3.000 đồng/kg, công sức của người trồng gần như không đủ bù chi phí.

Trước thực trạng đó, chị Nguyễn Thị Dím (sinh năm 1996), một phụ nữ trẻ năng động, nhanh nhạy ở thôn Khéo Lẹng, đã quyết tâm tìm hướng đi mới cho cây măng của quê mình. Chị lặn lội học hỏi nhiều nơi, tìm hiểu từ cách sơ chế, bảo quản măng cho đến việc kết nối với các doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định. Đến tháng 5/2025, chị mạnh dạn đứng ra thành lập Hợp tác xã nông lâm sản Dương Phúc, với 9 thành viên, chủ yếu là các chị em phụ nữ trong thôn cùng tham gia.

Ngay trong vụ măng đầu tiên, Hợp tác xã Dương Phúc đã mang lại những tín hiệu tích cực. Nếu trước kia, giá măng trung bình chỉ khoảng 4.500 đồng/kg thì khi Hợp tác xã đứng ra thu mua, bà con đã bán được với mức 6.000 – 6.500 đồng/kg. Thậm chí vào cuối vụ như hiện nay, giá còn tăng lên tới 8.000 đồng/kg. Chỉ trong một mùa vụ, Hợp tác xã đã thu mua và tiêu thụ hơn 400 tấn măng cho bà con trong xã. Sau khi trừ chi phí, Hợp tác xã thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc thu mua, Hợp tác xã còn chú trọng khâu sơ chế, chế biến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Măng tươi sau khi thu mua được luộc chín kỹ, rửa sạch và phân loại cẩn thận. Phần ngọn măng sẽ được đem phơi ngay để giữ độ ngọt tự nhiên, tránh bị chua; còn những phần cần lên men sẽ được ủ tự nhiên khoảng 15 ngày trước khi tiếp tục phơi hoặc đưa ra tiêu thụ. Toàn bộ quy trình đều đảm bảo hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào.

Nhờ đảm bảo chất lượng ngon, sạch và an toàn, sản phẩm măng của Hợp tác xã Dương Phúc ngày càng được thị trường ưa chuộng. Không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước, sản phẩm còn từng bước tiếp cận và xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế.

Sự ra đời của Hợp tác xã nông lâm sản Dương Phúc không chỉ giúp nâng cao giá trị cây măng mai ở Lâm Thượng mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế tập thể cho địa phương. Đặc biệt, mô hình này đã tạo cơ hội để phụ nữ vùng cao tham gia sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế. Với sự năng động và quyết đoán của nữ giám đốc trẻ Nguyễn Thị Dím, Hợp tác xã đang dần trở thành điểm tựa cho bà con nông dân, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản và hướng tới phát triển bền vững cho vùng cao Lâm Thượng.