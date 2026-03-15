Giá xăng dầu tăng, người tiêu dùng thay đổi thói quen chi tiêu

Giá xăng tăng kéo theo nhiều dịch vụ đời sống tăng giá

Biến động của thị trường năng lượng thế giới đã khiến giá xăng dầu trong nước liên tục điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây và tạo áp lực lớn lên chi phí vận tải và sản xuất.

Thực tế, nhiều người tiêu dùng cho biết giá các dịch vụ đi lại và sinh hoạt đã tăng khá nhanh. Anh Trần Hoài Nam, thường xuyên di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Bình, cho biết: “Trước đây vé xe khách khoảng 150.000 đồng/lượt, nhưng hôm vừa rồi đã tăng lên 200.000 đồng”.

Tương tự, tuyến Hà Nội - Bãi Cháy cũng tăng từ khoảng 300.000 đồng lên 350.000 đồng/vé. Theo phản ánh của nhiều hành khách, việc tăng giá thường diễn ra khá nhanh khi xăng tăng, nhưng khi giá nhiên liệu giảm thì cước vận tải lại ít khi giảm tương ứng.

Không chỉ vận tải, nhiều chi phí sinh hoạt nhỏ lẻ cũng tăng theo. Chị Nguyễn Thu Hương, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, tiền gửi xe tại khu nhà trọ của chị vừa tăng thêm 100.000 đồng mỗi tháng. “Chủ bãi xe chỉ thông báo tăng giá chứ không nói rõ lý do”, chị Hương chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thị Mai, có con học thêm tại một trung tâm tiếng Anh cho hay, học phí cũng vừa điều chỉnh từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng mỗi tháng cho mỗi học sinh.

Không chỉ các doanh nghiệp vận tải truyền thống, các shop kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cũng đang đối mặt áp lực chi phí tăng cao. Chị N.L, chủ một gian hàng trên Shopee chia sẻ, từ ngày 16/3, Viettel Post sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu 10% trên cước vận chuyển nội địa.

Chị N.L cho hay: “Chi phí giao hàng vốn đã chiếm phần lớn giá sản phẩm, giờ lại tăng thêm. Nhiều món hàng chỉ vài chục nghìn đồng nhưng phí ship gần bằng giá bán. Nếu không điều chỉnh giá thì lỗ, còn tăng giá lại sợ khách quay lưng, thực sự rất khó xử cho chủ gian hàng.”

Theo các chuyên gia kinh tế, nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí của nhiều ngành, đặc biệt là vận tải. Với xe khách hoặc xe tải đường dài, chi phí nhiên liệu có thể chiếm tới 30 - 50% tổng chi phí hoạt động. Khi giá xăng tăng, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí.

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho hay: “Đối với ngành vận tải, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% chi phí hoạt động nên khi giá xăng tăng đột biến sẽ làm chi phí vận hành tăng mạnh, kéo theo chi phí logistics và giá thành hàng hóa tăng, từ đó tạo áp lực lên nhiều ngành kinh tế và mặt bằng giá chung”.

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, thay đổi thói quen sinh hoạt

Trước việc nhiều khoản chi tăng, người tiêu dùng bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt để tiết kiệm chi phí. Một trong những xu hướng dễ nhận thấy là việc hạn chế ăn uống bên ngoài.

Tại nhiều văn phòng, thay vì đặt cơm hoặc ăn tại quán như trước, không ít nhân viên bắt đầu mang cơm từ nhà đi làm. Việc tự nấu ăn được cho là giúp tiết kiệm đáng kể chi phí hàng tháng.

Chị Nguyễn Ngọc Linh, làm việc tại một công ty truyền thông ở Hà Nội cho biết, trước đây chị thường ăn trưa tại quán với giá khoảng 40.000 - 60.000 đồng mỗi bữa. Tuy nhiên, gần đây chị chuyển sang nấu cơm từ nhà mang theo.

“Chỉ cần mang cơm đi làm là mỗi tháng tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng, trong khi ăn ngoài ngày càng đắt”, chị Linh nói.

Không chỉ bữa trưa, thói quen ăn sáng của nhiều gia đình cũng đang thay đổi. Chị Lê Mai cho hay, trước đây gia đình chị thường ăn sáng ngoài quán. Nhưng gần đây, vợ chồng chị chuyển sang mua thực phẩm về tự nấu.

“Bát phở giờ cũng 40.000 - 50.000 đồng, nếu cả nhà đi ăn mỗi ngày thì chi phí khá lớn. Giờ chúng tôi thường mua bánh mì, trứng hoặc mì về nấu tại nhà cho tiết kiệm”, chị Mai chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bắt đầu cắt giảm các khoản chi không cần thiết như cà phê, đồ ăn vặt hay mua sắm nhỏ lẻ. Việc đặt đồ ăn qua ứng dụng cũng được hạn chế hơn do phí giao hàng tăng theo chi phí vận chuyển.