Yến Xuân được Đặng Văn Lâm tặng đồng hồ gần 800 triệu đồng

Hot mom 9X khoe quà sinh nhật chồng tặng

Yến Xuân hào hứng khoe thiết kế xa xỉ trên trang cá nhân và thổ lộ: "Tôi chưa từng tự mua cho mình bất kỳ món đồ đắt tiền nào. Với tôi, nó không quá quan trọng. Nhưng người yêu mua cho thì tôi xài không thiếu ngày nào, thấy quý giá vô cùng! Không gì bằng niềm hạnh phúc mà người khác thật sự muốn trao cho mình".

Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng chia sẻ bức ảnh chụp trong hôn lễ của họ và nhắn gửi bạn đời: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu".

Chiếc đồng hồ Franck Muller được Văn Lâm chọn là dòng Vanguard Classic V32 chất liệu thép không gỉ, có giá 29.700 USD (gần 800 triệu đồng). Tác phẩm được tô điểm bằng 475 viên kim cương nặng tổng cộng 3,78 carat đính trên vỏ, vành, mặt số và chốt khóa, sử dụng mặt kính sapphire, dây đeo da cá sấu khâu thủ công, có khả năng chống nước ở độ sâu 30 mét.

Mẫu đồng hồ Franck Muller Vanguard Classic V32 được yết giá 29.700 USD.

Năm ngoái, nhân dịp tròn 33 tuổi, Yến Xuân cũng được ông xã tặng đồng hồ Rolex trị giá hơn 400 triệu đồng. Nàng PT quê Củ Chi hú hét vì phấn khích khi mở hộp quà, sau đó thừa nhận "vui đến mất ngủ" và hứa sẽ đeo món phụ kiện này tới lúc hỏng.

Hôm 13/8 là sinh nhật Văn Lâm, Yến Xuân tặng anh chiếc vali Rimowa cỡ nhỏ và viết: "Chúc mừng sinh nhật chồng, ba Gấu, người yêu em. Thật may mắn khi kiếp sống này được gặp anh". Cô từng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn, thấy bản thân có phước khi được tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. "Cảm giác như vẫn là giấc mơ. Tôi ngồi ôm con trai, dưới chân là cún cưng, đối diện là ba Gấu. Một ngụm cà phê nóng còn khiến tôi lâng lâng. Sự êm dịu trong vô thức này chỉ kéo dài vài giây nhưng tưởng như vô tận".

Vợ chồng Đặng Văn Lâm - Yến Xuân trong hôn lễ tháng 7/2024.

Yến Xuân sinh năm 1991, hơn Văn Lâm hai tuổi, làm huấn luyện viên thể hình cá nhân. Nhờ hiệu ứng từ ông xã nổi tiếng, tài khoản Instagram của cô gần chạm mốc 80.000 lượt theo dõi. Nàng PT chủ yếu làm việc online nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và thường xuyên tới sân cổ vũ chồng thi đấu.

Đặng Văn Lâm sinh năm 1993, mang hai dòng máu Việt - Nga, là thủ môn xuất sắc nhiều năm qua. Anh từng cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Hiện tại, Văn Lâm khoác áo CLB Ninh Bình ở giải hạng Nhất Quốc gia.

Văn Lâm và Yến Xuân hẹn hò từ năm 2018 nhưng tới đầu 2024 mới thoải mái công khai tình cảm. Hai người tổ chức đám cưới riêng tư hồi tháng 7/2024 tại một resort ở Nha Trang. Hai tháng sau, cặp vợ chồng thông báo sắp có con đầu lòng. Hôm 17/2, họ đón quý tử tại TP HCM bằng phương pháp sinh mổ.