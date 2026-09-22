Bố vợ hứa cho nhà lầu, xe hơi nếu tôi ở rể

Tôi năm nay 27 tuổi, vợ 26 tuổi. Chúng tôi mới kết hôn được 5 tháng, sau gần một năm tìm hiểu. Hai vợ chồng hiện chưa có con và dự định sẽ đón thành viên mới vào năm sau. Dù cuộc sống hôn nhân về cơ bản vẫn êm đềm, tôi lại đang rơi vào sự giằng xé nội tâm rất lớn giữa một bên là sự chu toàn của gia đình vợ, một bên là khao khát tự chủ và mong muốn được về quê nhà sống.

Hoàn cảnh gia đình vợ tôi rất khá giả. Bố mẹ vợ đã ly hôn và ở riêng. Vợ tôi là con gái lớn, sau còn một em trai đang đi học. Dù em trai đã được bố vợ định hướng và chuẩn bị sẵn đất để xây nhà ở thành phố (cách nhà ông hơn 100 km), thì vợ tôi từ nhỏ vẫn là đứa con được ông nuông chiều hết mực, tính tình còn khá trẻ con, mít ướt và rất bám bố. Mọi công việc của cô ấy từ trước đến nay đều do một tay bố lo liệu và hỗ trợ tài chính.

Gia đình vợ tôi có hai ngôi nhà cách nhau hơn 30 km. Khoảng thời gian từ lúc chưa cưới cho đến 3 tháng sau kết hôn, vợ tôi làm việc và ở tại ngôi nhà xa. Nơi làm việc của tôi cách đó hơn 30 km nên hằng ngày tôi phải đi lại bằng xe máy chạy đi chạy lại rất vất vả vì hai vợ chồng chưa có ôtô. Mới đây, bố vợ đã nhờ mối quan hệ và tốn một khoản tiền lớn để xin cho vợ tôi chuyển về làm gần công ty tôi. Hai vợ chồng tôi chuyển về sống tại ngôi nhà còn lại của gia đình vợ - một ngôi nhà mới xây khang trang, cách nhà bố mẹ ruột tôi cũng hơn 30 km.

Tại đây, hai vợ chồng tôi sống chung với bố vợ. Bố vợ tôi là người rất tốt và thương con rể. Chi phí cơm nước, điện nước, wifi... ông lo hoàn toàn. Nhiều lần tôi chủ động ngỏ ý xin đóng góp chi phí sinh hoạt nhưng ông nhất quyết không nhận. Ông còn bảo ngôi nhà khang trang này sau này sẽ cho vợ chồng tôi. Không những thế, ông còn dự định khoảng 2-3 năm nữa sẽ mua cho vợ tôi một chiếc ôtô để tiện đi lại.

Thế nhưng, thật lòng tôi không cảm thấy vui vẻ hay háo hức trước những hứa hẹn ấy. Tôi chưa bao giờ có ý định đòi hỏi, tư lợi hay dòm ngó vào tài sản, tiền bạc của nhà vợ. Việc sống trong nhà vợ, dưới sự bao bọc quá lớn của bố vợ khiến tôi luôn cảm thấy ngột ngạt, không thực sự thoải mái và tự do.

Trước khi cưới, tôi vẫn ở cùng bố mẹ đẻ, sáng đi làm chiều về. Bố mẹ ruột tôi cũng có sẵn đất đai ở quê và sẵn sàng cho hai vợ chồng cất nhà riêng nếu chúng tôi muốn về quê sống. Bố mẹ tôi rất tâm lý, luôn vui vẻ, thoải mái và tôn trọng sự lựa chọn của hai con, chỉ cần chúng tôi hạnh phúc và thu xếp về thăm ông bà thường xuyên là ông bà đã mãn nguyện.

Hiện tại, thu nhập hàng tháng tôi đưa cho vợ khoảng 8-9 triệu để tiết kiệm hoặc mua vàng tích lũy, lương của vợ tôi không can thiệp (dù đoán cũng xấp xỉ hoặc nhỉnh hơn lương tôi một chút). Cứ cuối tuần, hai vợ chồng lại chở nhau bằng xe máy về quê thăm bố mẹ đẻ của tôi, đến chiều chủ nhật lại quay về nhà vợ để chuẩn bị tuần mới đi làm. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn canh cánh mong muốn đưa vợ về quê sống - ban đầu có thể ở chung với bố mẹ tôi, sau này có điều kiện sẽ cất nhà riêng trên mảnh đất bố mẹ cho.

Tôi thương vợ, quý bố vợ, nhưng tư tưởng của một người đàn ông khiến tôi không muốn mang tiếng ở rể hay phụ thuộc vào nhà vợ. Hơn nữa, từ ngày cưới, việc phải sống hoàn toàn theo sự thu xếp của nhà vợ khiến tôi nhiều lúc cảm thấy buồn lỡ dở. Khi tôi mang trăn trở này ra đề xuất với vợ, cô ấy phản ứng rất quyết liệt. Vợ khóc lóc, từ chối thẳng thừng và thậm chí tuyên bố: "Nếu anh muốn về quê thì ai ở nhà nấy". Bố vợ tôi cũng không ủng hộ ý định này.

Hiện tại tôi rơi vào thế khó xử. Một bên là sự hy sinh, yêu thương và tạo điều kiện hết mực từ bố vợ, cùng sự gắn kết khó rời của người vợ trẻ. Một bên là lòng tự trọng, mong muốn được lập thân độc lập và trách nhiệm đối với gia đình ruột thịt của mình. Tôi có đang quá tự ái và cứng nhắc khi muốn đưa vợ về quê sống không? Làm thế nào để tôi cân bằng được giữa tình cảm gia đình và bản lĩnh của người đàn ông trong hoàn cảnh này?