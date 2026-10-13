Người mua kiểm tra nguồn gốc sâm Ngọc Linh bằng cách nào?

Người mua cần yêu cầu người bán cung cấp thông tin về vùng trồng, cơ sở thu hoạch, đơn vị cung cấp, thời điểm thu hoạch và các chứng từ liên quan. Với sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc, cần kiểm tra dữ liệu, đối chiếu thông tin sản phẩm và đơn vị chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, mã QR hay tem nhãn không phải bằng chứng tuyệt đối khẳng định sâm thật.

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Người tiêu dùng cũng nên xác minh việc sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, lựa chọn cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, yêu cầu hóa đơn, chứng từ giao dịch. Khi có nghi vấn, cần tìm đến đơn vị chuyên môn để kiểm nghiệm, giám định mẫu.

Đặc biệt, người mua không nên chỉ tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, danh tiếng người bán hoặc mức giá cao để đánh giá chất lượng sản phẩm. Khi phát hiện dấu hiệu gian lận, cần lưu giữ chứng cứ và phản ánh tới cơ quan công an hoặc cơ quan quản lý thị trường để được xác minh, xử lý theo quy định.