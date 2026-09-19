Cụ ông qua đời để lại 5 căn nhà cho người chăm sóc mình, họ hàng lập tức xuất hiện đòi thừa kế

Một người đàn ông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khiến nhiều người xúc động khi chăm sóc cụ già không nơi nương tựa suốt 12 năm như người thân ruột thịt. Sau khi cụ ông qua đời, anh được thừa kế 5 căn nhà tái định cư trị giá hàng triệu USD, nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Nguyễn sinh năm 1930 tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Mồ côi từ nhỏ, không lập gia đình, tuổi già của ông rơi vào cảnh cô độc dù còn họ hàng.

Năm 2011, khi bước sang tuổi 81, sức khỏe ngày càng suy yếu khiến ông không thể tự chăm sóc bản thân. Ông tìm đến chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ và được giới thiệu với anh Lưu Mưu Quân – người nổi tiếng hiền lành, sống tử tế trong vùng.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, ông Nguyễn ký thỏa thuận để lại toàn bộ tài sản cho anh Lưu với điều kiện anh phải chăm sóc, phụng dưỡng ông đến cuối đời.

Ông Nguyễn ra đi để lại cho anh Lưu thừa kế 5 căn nhà.

Chăm sóc cụ già neo đơn suốt 12 năm như người thân ruột thịt

Kể từ đó, gia đình anh Lưu đón ông Nguyễn về sống chung và chăm sóc tận tình suốt 12 năm. Không chỉ lo ăn uống, thuốc men, anh còn để các con xem ông như người thân trong gia đình.

Nhiều đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của họ khiến cộng đồng mạng xúc động. Trong đó có cảnh cả nhà tổ chức sinh nhật cho ông lão, các con của anh Lưu quỳ gối chúc Tết hay tự tay rửa chân cho cụ mỗi ngày.

Một người hàng xóm kể lại rằng khi ông Nguyễn bị khó thở, anh Lưu đã lắp tới 5 máy thở oxy để hỗ trợ. Mỗi sáng, anh đều chuẩn bị bữa ăn đầy đủ với trứng luộc, sữa, cháo, mì hoặc thịt hầm để thay đổi khẩu vị cho cụ già.

Món quà thừa kế sau 12 năm chăm sóc

Tháng 3/2023, căn nhà rộng khoảng 800m2 của ông Nguyễn nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Sau đó, ông được bố trí 5 căn nhà tái định cư.

Đến tháng 10 cùng năm, ông Nguyễn qua đời ở tuổi 93 vì bạo bệnh. Toàn bộ tang lễ đều do anh Lưu đứng ra lo liệu chu đáo.

Cuối tháng 4 năm nay, Tòa án Thuận Nghĩa chính thức tuyên toàn bộ 5 căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của anh Lưu.

Theo dữ liệu từ nền tảng bất động sản Anjuke, giá trung bình các căn hộ tại Bắc Kinh vào khoảng 52.000 nhân dân tệ/m2, tương đương khoảng 183 triệu đồng/m2. Điều này đồng nghĩa khối tài sản anh Lưu được thừa kế có giá trị lên tới hàng triệu USD.

Người thân bất ngờ xuất hiện tranh chấp tài sản thừa kế

Dù vậy, chị gái và hai cháu gái của ông Nguyễn không đồng tình với phán quyết trên và yêu cầu tranh chấp quyền thừa kế.

Trước tình huống này, anh Lưu buộc phải nhờ tòa án xác nhận hiệu lực của thỏa thuận chăm sóc đã ký trước đó.

Trong phiên xét xử, nhiều người dân địa phương đã đứng ra làm chứng cho sự tận tâm của anh Lưu suốt hơn một thập kỷ. Tòa án cũng xác nhận rằng kể từ khi anh Lưu chăm sóc ông Nguyễn, người thân của cụ hiếm khi đến thăm nom.

Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: "Hiếu thảo và kính trọng người già là giá trị cốt lõi của xã hội. Khi ông lão không còn người chăm sóc, anh Lưu đã chủ động gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng, chăm lo hậu sự để cụ có tuổi già hạnh phúc. Hành động đó rất đáng trân trọng".

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên bố thỏa thuận giữa ông Nguyễn và anh Lưu hoàn toàn hợp pháp, đồng thời xác nhận quyền sở hữu 5 căn nhà chính thức thuộc về anh Lưu.

Theo sinchew