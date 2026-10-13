Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max bắt đầu giảm, đã có hàng 'lướt' để mua

Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max bắt đầu giảm

iPhone 18 Pro được giảm giá tại Việt Nam sau thời gian mở bán. (Ảnh: Reddit)

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 18/9. Đến đầu tháng 10, giá bán của dòng iPhone cao cấp này đã bắt đầu giảm tại một số hệ thống, trong đó iPhone 18 Pro được điều chỉnh giảm khoảng 500.000 đồng/máy so với giá niêm yết.

Cụ thể, iPhone 18 Pro phiên bản 256GB, 512GB và 1TB hiện có giá lần lượt khoảng 38,5 triệu đồng, 45 triệu đồng và 58 triệu đồng. Trước đó, Apple niêm yết các phiên bản này ở mức 38,999 triệu đồng, 45,499 triệu đồng và 58,499 triệu đồng. Riêng bản 2TB có giá niêm yết 77,999 triệu đồng.

Giá bán iPhone 18 Pro Max heo ghi nhận Tạp chí Thời trang vàng, hiện phiên bản 256GB có giá 41,99 triệu đồng, chỉ cao hơn iPhone 18 Pro cùng dung lượng 3 triệu đồng. Cụ thể, iPhone 18 Pro Max 256GB: 41.990.000 đồng; 512GB: 48.490.000 đồng; 1TB: 61.490.000 đồng; 2TB: 80.990.000 đồng.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max đã xuất hiện hàng qua tay ở thị trường Việt

Đáng chú ý, bên cạnh hàng mới, thị trường đã bắt đầu xuất hiện iPhone 18 Pro cũ đẹp, đã kích hoạt bảo hành. Đây là nhóm sản phẩm có giá thấp hơn hàng mới, hướng đến người dùng muốn sở hữu iPhone thế hệ mới nhưng tối ưu chi phí.

Ghi nhận trên thị trường, iPhone 18 Pro cũ đẹp hiện có hai phiên bản 256GB và 512GB, với giá lần lượt khoảng 37,49 triệu đồng và 43,49 triệu đồng. So với giá niêm yết ban đầu, mức chênh lệch tương ứng khoảng 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Việc máy cũ xuất hiện sớm sau thời điểm mở bán là diễn biến đáng chú ý, bởi dòng iPhone mới thường trải qua giai đoạn tập trung nhu cầu và nguồn cung trong những tuần đầu tiên. Khi sản phẩm đã được kích hoạt bảo hành và đưa trở lại thị trường, người mua có thêm lựa chọn bên cạnh hàng nguyên seal.

Dù vậy, mức giá thấp hơn cũng cần được đặt trong tương quan với tình trạng thực tế của thiết bị. Người mua nên kiểm tra thời điểm kích hoạt bảo hành, ngoại hình, lịch sử sửa chữa và các chức năng quan trọng trước khi quyết định.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max cũ đẹp hiện chưa ghi nhận nguồn hàng tương tự tại một số hệ thống. Điều này cho thấy nguồn cung máy đã qua sử dụng giữa hai phiên bản vẫn có sự khác biệt, trong bối cảnh Pro Max tiếp tục là lựa chọn được nhiều người dùng ưu tiên.

Giá iPhone các dòng trên thị trường hiện tại

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max

Trong khi dòng iPhone 18 mới bắt đầu giảm, iPhone 17 Pro Max chính hãng (mã ZP/A) tiếp tục duy trì mức giá thấp như đang xả hàng. Bản 256GB hiện có giá 33,89 triệu đồng, rẻ hơn iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng 8,1 triệu đồng. Với người dùng không quá đặt nặng việc sở hữu iPhone mới nhất, đây là lựa chọn đáng cân nhắc vì cấu hình vẫn không thua kém thế hệ kế nhiệm quá nhiều.

iPhone 17 Pro

- 256GB: 30.890.000 đồng - 512GB: 37.790.000 đồng - 1TB: 43.290.000 đồng

iPhone Air

- 256GB: 22.390.000 đồng - 512GB: 28.790.000 đồng - 1TB: 33.290.000 đồng

iPhone 17

- 256GB: 23.290.000 đồng - 512GB: 29.590.000 đồng

iPhone 17e

- 256GB: 16.790.000 đồng - 512GB: 22.890.000 đồng

iPhone 16 Plus

- 128GB: 24.190.000 đồng - 256GB: 26.690.000 đồng - 512GB: 30.290.000 đồng

iPhone 16

- 128GB: 19.590.000 đồng - 256GB: 22.490.000 đồng

iPhone 16e

- 128GB: 14.590.000 đồng - 256GB: 18.390.000 đồng - 512GB: 24.890.000 đồng

iPhone 16e

iPhone 15 Plus

- 128GB: 18.590.000 đồng - 256GB: 21.090.000 đồng

iPhone 15

- 128GB: 17.290.000 đồng - 256GB: 18.690.000 đồng

iPhone 14 vẫn là mẫu iPhone chính hãng rẻ nhất

iPhone 14

- 128GB: 13.390.000 đồng - 256GB: 14.290.000 đồng

Nhìn chung, thị trường iPhone chính hãng tại Việt Nam hiện trải rộng từ iPhone 14 đến iPhone 18, càng về các đời mới càng có nhiều phiên bản để lựa chọn. iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn dẫn đầu về công nghệ nhưng giá còn cao, trong khi iPhone 17 Pro Max đang là điểm cân bằng tốt giữa hiệu năng và chi phí ở thời điểm này.