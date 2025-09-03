Bộ Tài chính muốn bổ sung quy định hoàn thuế cho người đã mất

Dự thảo Luật Quản lý thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, với nhiều sửa đổi, bổ sung, trong đó đáng chú ý là các quy định về hoàn thuế.

Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo liệt kê một số nội dung sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành về các trường hợp hoàn thuế.

Theo đó, bổ sung quy định hoàn trả cho cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì người được thừa kế hoặc người được tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự được nhận phần thuế được hoàn theo quy định.

Bộ Tài chính muốn bổ sung quy định hoàn thuế cho người chết. Ảnh: Nam Khánh

Người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế sẽ lập và gửi hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Hồ sơ hoàn thuế được phân loại để xác định hoàn trước hay kiểm tra trước, dựa trên quản lý rủi ro. Riêng cơ quan hải quan không thực hiện phân loại đối với hồ sơ hoàn trả tiền thuế nộp thừa cho hàng hóa xuất nhập khẩu; việc này áp dụng theo quy định của pháp luật thuế xuất nhập khẩu.

Thủ trưởng cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định việc hoàn hoặc thu hồi. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về hoàn thuế tự động: hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu để ra quyết định. Chính phủ và Bộ Tài chính được giao quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục, thời hạn, trường hợp không hoàn thuế, bù trừ nợ và thu hồi hoàn thuế.

Điều 18 dự thảo Luật quy định theo hướng kế thừa các điều liên quan đến hoàn thuế tại Luật Quản lý Thuế năm 2019 (quy định về các trường hợp hoàn thuế (Điều 70); hồ sơ hoàn thuế (Điều 71); tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế (Điều 72); phân loại hồ sơ hoàn thuế (Điều 73); địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế (Điều 74); thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế (Điều 75); thẩm quyền quyết định hoàn thuế (Điều 76); thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế (Điều 77); đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp (Điều 38).

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người nộp thuế trong các trường hợp đặc biệt.