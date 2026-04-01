Bỏ ra 30 tỷ lắp điện mặt trời trên chuồng gà, chủ trang trại tiết kiệm hàng tỷ tiền điện, giảm phát thải 8.000 tấn CO2

Không chỉ giúp giảm nhiệt độ chuồng trại tới 5 độ C, hệ thống điện mặt trời áp mái tại trang trại chăn nuôi gà của anh Nguyễn Văn Đức, thôn Tân Thành, xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk) còn trở thành một khoản đầu tư "siêu lợi nhuận", đồng thời góp phần quan trọng vào việc giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp.

Trao đổi với Dân Việt, anh Đức cho biết, toàn bộ các dãy chuồng gà tại trang trại chăn nuôi của anh hiện đang được phủ kín các tấm pin mặt trời. Dàn pin này được anh lắp đặt từ cuối năm 2020, với tổng giá trị đầu tư thời điểm đó là 30 tỷ đồng.

“Lúc đó, Chính phủ đang khuyến khích các địa phương phát triển điện mặt trời mái nhà. Với diện tích trang trại rộng hơn 2ha, tôi nhìn thấy có tiềm năng nên đã nghiên cứu và xoay vốn ngân hàng để triển khai ngay”, anh Đức kể.

Trên mái các dãy chuồng gà, mái nhà kho, nhà vận hành tại trang trại của anh Nguyễn Văn Đức ở Đắk Lắk được phủ kín bởi các tấm pin mặt trời màu xanh. Ảnh: Văn Đức

Được biết, công suất điện mái nhà anh Đức lắp đặt lên tới 2,4 MW. Nếu như trước kia, anh phải chi trả khoảng 60 triệu đồng tiền điện mỗi tháng để vận hành trang trại chăn nuôi gà lạnh, thì sau khi có nguồn điện mặt trời mái nhà, hóa đơn tiền điện giảm một nửa, chỉ hết 30 triệu đồng/tháng.

Điều đáng chú ý là trang trại chăn nuôi của anh ban ngày chỉ dùng hết 5-10% công suất, phần điện dư thừa anh ký hợp đồng bán lên lưới điện. Với doanh thu 250 triệu đồng/MW, tính ra mỗi tháng anh Đức thu về khoảng 600 triệu đồng từ nguồn điện dư.

Anh Đức cho biết, thời điểm hiện tại là cơ hội vàng để các chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà, do chi phí đã giảm mạnh so với trước đây.

Anh Nguyễn Văn Đức giới thiệu về hệ thống máng ăn tự động cho gà vận hành bằng điện năng lượng mặt trời. Ảnh: M.H

"Cụ thể, đối với những trang trại đã có sẵn hạ tầng mái và quỹ đất, việc đầu tư một hệ thống công suất 1 MW hiện chỉ tiêu tốn khoảng 5 - 6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho pin năng lượng mặt trời chiếm khoảng 4 tỷ đồng, máy biến áp khoảng 1 tỷ đồng, phần còn lại dành cho phụ kiện và các chi phí lắp đặt khác. Đây là con số thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước chúng tôi đầu tư", anh Đức tính toán.

Theo anh Đức, dù cơ chế mua bán điện với Nhà nước đã có nhiều thay đổi và không còn ưu đãi như trước năm 2020, nhưng mô hình lắp điện mặt trời mái nhà - "tự sản tự tiêu" đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho các trang trại chăn nuôi.

Anh Đức phân tích: Với một hệ thống điện công suất 1 MW, trung bình mỗi ngày sản xuất được khoảng 4.200 kWh điện (tính trên 4,2 giờ nắng). Nếu trang trại tự sử dụng lượng điện này thay vì mua từ lưới điện quốc gia với giá bình quân khoảng 2.500 đồng/kWh, thì mỗi ngày chủ trang trại đã tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng.

Tính ra, mỗi năm chủ trang trại có thể thu về (hoặc tiết kiệm được) khoảng 3 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau khoảng 2 năm vận hành, chủ đầu tư đã có thể hoàn vốn và bắt đầu hưởng lợi nhuận từ hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Hiện anh Nguyễn Văn Đức đang liên kết với Công ty TNHH Japfa Việt Nam chăn nuôi gà thịt, thu lãi tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Minh Huệ

Lợi ích kép nhờ tác dụng chống nóng và bảo vệ môi trường từ "nhà máy điện mặt trời" tại trang trại

Một trong những ưu điểm vượt trội khi lắp điện mặt trời trên mái chuồng trại chăn nuôi là khả năng chống nóng.

Anh Nguyễn Văn Đức cho biết, qua đo đạc trực tiếp bằng đồng hồ nhiệt, khu vực dưới mái có lắp tấm pin năng lượng mặt trời có nhiệt độ thấp hơn tới 5 độ C so với mái tôn thông thường. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí điện cho hệ thống quạt làm mát trong chuồng trại, giúp vật nuôi có môi trường sinh trưởng tốt hơn.

Bên cạnh giá trị kinh tế, đây còn là giải pháp tuyệt vời hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh, giảm phát thải. Theo dữ liệu từ hệ thống quản lý của anh Đức, với công suất phát điện 2,4 MW, "nhà máy điện mặt trời" tại trang trại của anh Đức từ khi vận hành đến nay đã giúp giảm phát thải tương đương gần 7.000 tấn than đá (nếu dùng nhiệt than) và 8.000 tấn CO2. Con số này tương đương với việc trồng mới khoảng 11.000 cây xanh.

"Với các trang trại lớn, mỗi tháng tiêu tốn tới 60-70 triệu tiền điện mà không đầu tư hệ thống này thì rất lãng phí", anh Đức khẳng định.

Thêm vào đó, việc vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà đơn giản, hiếm khi hư hỏng. Thực tế cho thấy, điện mặt trời mái trang trại đang là xu hướng tất yếu cho ngành chăn nuôi hiện đại, hướng tới giảm chi phí sản xuất và giảm phát thải khí nhà kính. Việc sử dụng năng lượng mặt trời còn giảm phụ thuộc vào lưới điện, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.