VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN NGHỊ ĐỊNH 46: Ban hành ngay nghị quyết tháo gỡ

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026, việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm đã được đưa ra thảo luận.

Không điều hành giật cục

Theo phản ánh của các doanh nghiệp và địa phương, việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 chưa kịp thời, cụ thể, dẫn đến xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46. Đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc.

Nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp, ngay tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành ngay nghị quyết tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong thi hành Nghị định 46.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang Ảnh: HOA NẮNG

Trực 24/7 bảo đảm thông quan hàng hóa

Theo công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được phân công quản lý; đồng thời bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngay trong sáng 4-2, Cục Hải quan - Bộ Tài chính đã hỏa tốc yêu cầu chi cục hải quan các khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trong đơn vị trực 24/7 để bảo đảm giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán. Ưu tiên giải quyết thông quan ngay đối với hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu đã bảo đảm hồ sơ theo quy định và hướng dẫn liên quan của các bộ chuyên ngành. Riêng đối với số thực phẩm còn tồn đọng tại cảng chưa làm thủ tục, chưa thông quan, cần báo cáo về Cục Hải quan vào 8 giờ và 13 giờ 30 phút hằng ngày.

Cấp tốc vào cuộc

Cùng ngày, Cục Hải quan có công văn hỏa tốc gửi Cục Chăn nuôi và Thú y - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị hướng dẫn cụ thể việc kiểm dịch, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các lô hàng là sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu phục vụ tiêu dùng.

Cục Hải quan đề nghị cơ quan chuyên ngành sớm có ý kiến chính thức về quy trình, đầu mối thực hiện kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với từng nhóm hàng, bảo đảm thống nhất cách hiểu và cách làm trên toàn quốc. Đây được xem là bước then chốt nhằm tránh chồng chéo thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, nhất là trong giai đoạn cao điểm cận Tết.

Ngày 4-2, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương lần lượt có văn bản gửi Chi cục Hải quan khu vực I, Chi cục Hải quan khu vực II và Chi cục Hải quan khu vực III về việc phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thông quan hàng hóa. Để kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin cập nhật hằng ngày về tình hình tồn đọng hàng hóa kể từ ngày 4-2 đến khi vướng mắc liên quan công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được giải quyết.

Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết đã phối hợp các bộ, ngành tổ chức họp khẩn, rà soát toàn bộ nội dung Nghị định 46. Kết quả cho thấy các khó khăn chủ yếu xuất phát từ cách hiểu khác nhau và quá trình chuyển đổi phương thức quản lý.