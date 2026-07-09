Cuộc sống viên mãn của hoa hậu cao 1m58 trong căn biệt thự rộng tận 1.200 m2

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Cô có thể sử dụng 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World) và vào top 5. Diệu Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và học thức mà còn có hôn nhân hạnh phúc, con cái thành đạt.

Cô kết hôn với doanh nhân Maneesh Dane người Ấn Độ năm 1993, cùng anh xây dựng gia đình và công việc kinh doanh ở Việt Nam từ đó.

Vợ chồng Diệu Hoa có ba người con đều học giỏi và thành đạt. Con gái lớn Diệu My vừa kết hôn, hiện làm quản lý cho một tập đoàn tại Anh, từng theo học Wharton Business School - một trong những trường kinh doanh hàng đầu ở Mỹ. Cô cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ trước khi sang Anh phát triển sự nghiệp. Con gái thứ hai Diệu Ly vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học McGill, làm việc tại trụ sở chính của Apple Canada ở Toronto. Trước đó, Diệu Ly từng có thời gian làm việc cho Google Singapore sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing - Truyền thông của New York University (Mỹ). Cậu con út Hoàng Phi đã tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Washington University, làm kỹ sư công nghệ cho tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook tại Mỹ.

Sự viên mãn của hoa hậu Diệu Hoa khiến nhiều người chú ý. Nhưng điều khiến mọi người nể phục là sự nỗ lực bền bỉ và tài năng, tri thức của người đẹp. Không phải là một bình hoa di động, Diệu Hoa là một doanh nhân thành đạt. Vì thế việc có một cuộc sống đầy đủ hơn người là điều dễ dàng thực hiện được.

Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa sống cùng ông xã Maneesh Dane trong biệt thự rộng 1.200 mét vuông ở khu Thảo Điền, quận 2, TP HCM.

Vốn rất thích sưu tầm các bức tượng nên mỗi lần đi lịch, vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa lại mua về để trang trí trong nhà. Ảnh: Ngoisao

Trong nhà, Diệu Hoa còn trang trí nhiều cây bằng đá sang trọng. Ảnh: Ngoisao

Trong nhà được trang trí bởi những đồ vật sang trọng, làm không gian sống trở nên thu hút hơn.