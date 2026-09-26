Biệt thự 1.000m2 của Vân Trang đẹp lộng lẫy mùa Trung thu

Mới đây, diễn viên Vân Trang khiến nhiều người trầm trồ khi biến không gian biệt thự rộng 1.000m2 của gia đình thành một vùng ký ức Trung thu rực rỡ sắc màu. Để các con có những trải nghiệm tuổi thơ đúng nghĩa và cảm nhận trọn vẹn không khí tưng bừng của ngày Tết Đoàn viên, bà mẹ 4 con đã không ngần ngại tự tay chuẩn bị, cắt dán và thậm chí trèo thang cao để trang trí từng góc nhỏ trong nhà.

Không chỉ dừng lại ở những món đồ trang trí hiện đại, Vân Trang còn khéo léo gợi lại ký ức tuổi thơ bằng cách tự làm những chiếc lồng đèn bằng lon sữa hoài niệm. Tổ ấm của nữ diễn viên không chỉ ngập tràn ánh sáng lồng đèn truyền thống mà còn rộn rã tiếng cười khi cô mời thêm những người bạn thân thiết đến chung vui, quây quần bên mâm cỗ Trung thu ấm cúng. Ngôi sao đưa tin.

Không gian bếp tràn ngập không khí Tết Trung thu với dàn đèn ông sao, đèn cá chép rực rỡ treo cao. Vân Trang rạng rỡ diện áo dài sắc cam - vàng đồng điệu bên con trai nhỏ, tạo nên khoảnh khắc vô cùng ấm áp và bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

Nữ diễn viên cùng con gái hào hứng khám phá chiếc lồng đèn làm từ lon sữa hoài niệm. Câu hỏi ngây thơ "Cái này mà là lồng đèn Trung thu hả mẹ?" của bé khiến Vân Trang không khỏi xúc động khi tái hiện thành công một phần ký ức tuổi thơ thế hệ trước cho các con.

Để hoàn thiện phông nền Trung thu hoành tráng, nữ diễn viên không ngần ngại tự tay đo đạc, may vá từng tấm vải rèm đỏ - vàng và trực tiếp trèo thang cao để treo trang trí. Sự tận tụy và tỉ mỉ của người mẹ 9x khiến ai nấy nhìn vào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Góc check-in mang đậm không khí dân gian với phông rèm đỏ vàng, hình ảnh trăng tròn và những đám mây ngũ sắc dần được hoàn thiện dưới bàn tay khéo léo của Vân Trang. Ở ngay trong phòng khách, nữ diễn viên cùng các con tỉ mỉ lắp ráp từng chiếc đèn cá chép khổng lồ để chuẩn bị cho buổi tối phá cỗ.

Không gian phòng khách biến thành một "xưởng sản xuất" lồng đèn thu nhỏ với hàng chục chiếc đèn cá chép, đèn bướm đủ màu sắc. Vân Trang vừa miệt mài treo đèn lên cao, vừa kiên nhẫn hướng dẫn các con xếp từng chiếc lồng đèn, tạo nên một bầu không khí chuẩn bị Tết Trung thu rộn rã, tràn ngập tiếng cười.

Vân Trang cẩn thận trèo lên thang để điều chỉnh vị trí từng chiếc đèn, tạo nên một "bầu trời" rực rỡ sắc màu ngay trong căn bếp.

Điểm nhấn độc đáo trong không gian sống là sự kết hợp tinh tế giữa dàn lồng đèn treo trần và bình hoa chuối rừng kết hợp buồng chuối xanh mộc mạc. Sự sáng tạo đậm chất nông thôn này mang lại cảm giác gần gũi, ấm cúng nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật cho không gian biệt thự sang trọng.

Bàn tiệc Trung thu được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết với bình hoa cúc vàng rực rỡ, khăn trải bàn tone đỏ-xanh sang trọng cùng bộ bát đĩa tinh tế. Những chiếc bánh Trung thu đa sắc màu kết hợp cùng đồ trang trí lồng đèn mini mang đến trải nghiệm thưởng thức ẩm thực sang trọng.

Còn nhớ Trung thu năm trước, cũng tại biệt thự này, Vân Trang cũng gây thán phục khi tự bắc thang, trèo lên cao để gắn từng chiếc đèn ông sao. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với rất nhiều đèn lồng, hoa,...

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tô điểm thêm cho căn nhà bằng những bình hoa tươi theo mùa, cành hồng đặc trưng mùa thu và một số món quà bạn bè tặng. Tất cả tạo nên tổng thể vừa màu sắc, lộng lẫy nhưng vẫn rất ấm áp, mang tính đoàn viên.

Vân Trang hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Hữu Quân và các con tại biệt thự sang trọng rộng 1.000m2, khu nghỉ dưỡng sinh thái khoảng 50.000m2 cùng nhiều bất động sản.

Căn biệt thự do cặp đôi cùng lên ý tưởng cải tạo và bố trí nội thất.

Nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, sở hữu nhiều bất động sản giá trị và hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia.

Khu vực ngoài trời, cặp đôi trồng nhiều cây xanh, bố trí tiểu cảnh.

Bên trong biệt thự, nữ diễn viên thiết kế các phòng tận dụng ánh sáng tự nhiên, bố trí nhiều cây xanh.

Vân Trang và chồng doanh nhân chọn gam màu nâu - trắng chủ đạo cho biệt thự. Cặp đôi ưu tiên nội thất cao cấp bằng gỗ, tối giản và tinh tế.

Biệt thự được thiết kế phòng riêng cho từng thành viên trong gia đình. Vợ chồng Vân Trang có 3 con gái nên cách bày trí phòng ngủ cũng nhẹ nhàng, dễ thương.

Phía ngoài hành lang, không gian căn biệt thự tràn ngập ánh sáng và cây xanh lấy ý tưởng từ những khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Sân thượng trở thành một không gian thư giãn lý tưởng được sắp xếp phù hợp với buổi trà chiều hoặc tiệc ngoài trời để tiếp đón người thân, bạn bè đồng nghiệp ghé thăm.