Bên trong căn duplex tối giản của 'tổng tài' Tỉnh Bách Nhiên
Bảng màu lạnh, vật liệu thô và cách bố trí mở tạo nên không gian sống hiện đại, ít chi tiết trang trí nhưng có điểm nhấn.
Ngay khu vực sảnh, cầu thang xoắn trở thành điểm nhận diện chính. Tường hoàn thiện theo hiệu ứng xi măng, tay vịn màu vàng kim và giá treo đồ bằng đồng tạo tương phản với nền xám xanh.
Tỉnh Bách Nhiên cho biết anh thích các gam đen, trắng, xám và muốn không gian có cảm giác tĩnh. Vì vậy, căn hộ sử dụng nhiều màu có độ bão hòa thấp, thay vì các mảng màu sáng.
Thay đổi lớn nhất trong quá trình cải tạo nằm ở tầng một. Mặt bằng cũ được điều chỉnh, phòng khách, phòng ăn và bếp nối liền nhau, chỉ giữ lại một phòng ngủ dành cho khách. Bếp hiện tại được cải tạo từ một phòng ngủ cũ.
Vị trí phòng ăn trước đây vốn thuộc khu bếp. Sau cải tạo, không gian được mở rộng và nối trực tiếp với phòng khách cùng bếp mới.
Bàn ăn ghép mảnh do nhà thiết kế Hà Lan Piet Hein Eek thực hiện. Tỉnh Bách Nhiên từng nhìn thấy phiên bản bàn dài khi đi Nhật Bản, sau đó chọn dạng oval để phù hợp hơn với diện tích và luồng di chuyển trong nhà. Trên bàn đặt nhiều món gốm gia chủ sưu tầm từ các chuyến đi, trong đó có đồ của thương hiệu Pháp Astier de Villatte.
Phòng khách dùng bảng màu xám - xanh, với tường hiệu ứng xi măng và trần sơn tối tạo nền cho nội thất. Sofa da màu đen của Flexform kết hợp bàn trà mặt kính, thảm xanh và đèn sàn bằng đồng Ceccotti.
Phòng làm việc nằm cạnh cầu thang, bố trí sát cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hệ kệ cao sát tường dùng để lưu trữ sách, đồ trang trí và cây xanh. Thảm tròn nhiều lớp màu giúp phân định khu vực làm việc trên nền sàn gỗ.
Hành lang dẫn vào phòng ngủ dùng gam màu đồng nhất với khu vực nghỉ ngơi trên tầng hai. Sàn gỗ sáng màu lát xương cá giúp kéo dài hướng nhìn. Tranh treo tường và cặp ghế đôn có bề mặt thô tạo điểm nhấn trên nền tường trung tính.
Phòng thay đồ bố trí hệ tủ mở chạy dọc tường, kết hợp thanh treo và đèn hắt để thuận tiện quan sát quần áo. Gương toàn thân đặt cuối lối đi giúp tăng chiều sâu cho không gian.
Phòng tắm trong phòng ngủ dùng gạch terrazzo kết hợp phụ kiện kim loại. Một ô kính mở về hành lang giúp đưa thêm ánh sáng vào bên trong. Hệ tủ gương vừa dùng lưu trữ, vừa có thể trượt che cửa kính khi cần tăng riêng tư.
Huỳnh Hồng Loan cho biết căn hộ 90 m2 ở TPHCM của cô được định giá hơn 8 tỷ đồng, không kể tiền đầu tư nội thất gần một tỷ đồng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/09/2026 01:00 AM (GMT+7)