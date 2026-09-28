Bên trong căn duplex tối giản của 'tổng tài' Tỉnh Bách Nhiên

Tỉnh Bách Nhiên gần đây nhận nhiều chú ý nhờ vai Loan Niệm trong phim tình cảm đô thị "Đầu xuân tươi sáng", đóng cùng Tôn Thiên. Tác phẩm lên sóng từ 26/8, vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku sau bốn ngày, nhanh nhất trong nhóm phim ngôn tình hiện đại của nền tảng năm nay. Phim cũng vào top 3 series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên trong hình tượng Loan Niệm - giám đốc sáng tạo lạnh lùng, chú trọng trang phục và không gian sống. Ngoài đời, căn hộ của diễn viên Tỉnh Bách Nhiên với định hướng tạo không gian sống dành cho người độc thân, ưu tiên sự yên tĩnh và bố cục mở. Gia chủ trực tiếp tham gia quá trình định hình phong cách, lựa chọn vật liệu, màu sắc và nhiều món nội thất. Một số nguồn Trung Quốc ước tính căn hộ trị giá khoảng 30-37 triệu nhân dân tệ, tương đương 116-143 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Ngay khu vực sảnh, cầu thang xoắn trở thành điểm nhận diện chính. Tường hoàn thiện theo hiệu ứng xi măng, tay vịn màu vàng kim và giá treo đồ bằng đồng tạo tương phản với nền xám xanh.

Tỉnh Bách Nhiên cho biết anh thích các gam đen, trắng, xám và muốn không gian có cảm giác tĩnh. Vì vậy, căn hộ sử dụng nhiều màu có độ bão hòa thấp, thay vì các mảng màu sáng.

Thay đổi lớn nhất trong quá trình cải tạo nằm ở tầng một. Mặt bằng cũ được điều chỉnh, phòng khách, phòng ăn và bếp nối liền nhau, chỉ giữ lại một phòng ngủ dành cho khách. Bếp hiện tại được cải tạo từ một phòng ngủ cũ.

Vị trí phòng ăn trước đây vốn thuộc khu bếp. Sau cải tạo, không gian được mở rộng và nối trực tiếp với phòng khách cùng bếp mới.

Bàn ăn ghép mảnh do nhà thiết kế Hà Lan Piet Hein Eek thực hiện. Tỉnh Bách Nhiên từng nhìn thấy phiên bản bàn dài khi đi Nhật Bản, sau đó chọn dạng oval để phù hợp hơn với diện tích và luồng di chuyển trong nhà. Trên bàn đặt nhiều món gốm gia chủ sưu tầm từ các chuyến đi, trong đó có đồ của thương hiệu Pháp Astier de Villatte.

Phòng khách dùng bảng màu xám - xanh, với tường hiệu ứng xi măng và trần sơn tối tạo nền cho nội thất. Sofa da màu đen của Flexform kết hợp bàn trà mặt kính, thảm xanh và đèn sàn bằng đồng Ceccotti.

Phòng làm việc nằm cạnh cầu thang, bố trí sát cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hệ kệ cao sát tường dùng để lưu trữ sách, đồ trang trí và cây xanh. Thảm tròn nhiều lớp màu giúp phân định khu vực làm việc trên nền sàn gỗ.

Hành lang dẫn vào phòng ngủ dùng gam màu đồng nhất với khu vực nghỉ ngơi trên tầng hai. Sàn gỗ sáng màu lát xương cá giúp kéo dài hướng nhìn. Tranh treo tường và cặp ghế đôn có bề mặt thô tạo điểm nhấn trên nền tường trung tính.

Phòng ngủ chính dùng gam be xám, tạo cảm giác dịu hơn so với bảng màu xám xanh ở tầng một. Gia chủ chọn bảng màu này nhằm tạo không gian nghỉ ngơi dịu hơn. Giường bọc vải được mua tại một cửa hàng nội thất ở Thượng Hải, kết hợp ghế bành trắng, bàn đầu giường gỗ và gối len.

Giếng trời hình tròn phía trên cầu thang đưa ánh sáng tự nhiên xuống hành lang. Phòng thay đồ bố trí hệ kệ cao sát tường để lưu trữ giày, tích hợp đèn hắt phía sau. Ghế Pony của Eero Aarnio tạo điểm nhấn cho không gian.

Phòng thay đồ bố trí hệ tủ mở chạy dọc tường, kết hợp thanh treo và đèn hắt để thuận tiện quan sát quần áo. Gương toàn thân đặt cuối lối đi giúp tăng chiều sâu cho không gian.

Phòng tắm trong phòng ngủ dùng gạch terrazzo kết hợp phụ kiện kim loại. Một ô kính mở về hành lang giúp đưa thêm ánh sáng vào bên trong. Hệ tủ gương vừa dùng lưu trữ, vừa có thể trượt che cửa kính khi cần tăng riêng tư.