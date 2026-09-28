Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Thế giới đi lên, dầu trong nước vượt 30.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (28/9), giá dầu thế giới có xu hướng đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h50' ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 106,3 USD/thùng, tăng 1,91% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 93,64 USD/thùng, tăng 1,133% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới biến động mạnh, với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 1%, ngược lại giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 104,3 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 92,41 USD/thùng.

Giá dầu thế giới vừa trải qua 1 tuần đầy biến động do xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp, thị trường kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Mỹ - Iran có thể đạt tiến triển, cùng với nguồn cung dầu từ Saudi Arabia có dấu hiệu phục hồi.

Giá dầu chịu sức ép trong phiên cuối tuần trước khi thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực về khả năng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ tuần trước. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo một số nguồn tin, Mỹ và Iran đang xem xét một lộ trình từng bước để chấm dứt chiến tranh, trong đó Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, còn Mỹ có khả năng sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Tehran.

Nếu căng thẳng được kiểm soát, hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực Trung Đông có thể được cải thiện, qua đó làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi - lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Yemen - nhằm vào Saudi Arabia cũng khiến giới đầu tư tỏ ra thận trọng. Houthi đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Thị trường đang tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, diễn biến tại eo biển Hormuz và tình hình an ninh tại Saudi Arabia. Những yếu tố này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông và diễn biến giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (28/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 24/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu quy định rõ việc xác định biến động bất thường về giá xăng dầu. Theo đó, các dấu hiệu giá xăng dầu tăng, giảm bất thường gồm:

Một là, giá bán lẻ xăng dầu bình quân theo số liệu kê khai giá của các thương nhân tăng/giảm tần suất dày, liên tiếp (từ 1-4 tuần) vượt quá mức biến động bất thường của thị trường.

Hai là, mức giá tăng/giảm nhanh trong một tuần liên tiếp ở mức cao, biên độ lớn.

Ba là, mức tăng/giảm giá cộng dồn trong một khoảng thời gian ngắn (từ 1-4 tuần, với mức tỷ lệ cộng dồn vượt từ 15-20% trở lên) gây áp lực đáng kể đối với chỉ số giá tiêu dùng, chi phí, hiệu quả sản xuất, kinh doanh có nguy cơ tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống nhân dân.

Bốn là, giá xăng dầu trong nước hình thành mặt bằng giá cao/thấp bất thường so với giai đoạn trước đó.

Trường hợp giá xăng dầu biến động theo diễn biến bình thường của thị trường thế giới, có tăng có giảm xen kẽ và không gây tác động tiêu cực đáng kể đến ổn định kinh tế vĩ mô thì không thuộc trường hợp biến động bất thường về giá xăng dầu quy định tại nghị định này.