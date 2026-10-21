Bị thu 'núi tài sản', Mr Hunter tự nguyện sung công hết tiền thừa sau khi bồi thường

Cuối năm 2024, khi khám xét 2 căn hộ hạng sang của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và vợ Ngô Thị Thêu trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Hội, công an phát hiện và thu giữ hàng chục chồng tiền mặt tổng trị giá khoảng 19 tỷ đồng, hơn 129.000 USD cùng 6 miếng vàng.

Đặc biệt, mở két sắt tại căn hộ này, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một "kho báu ngầm" gồm 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Nhưng đây chỉ là một phần trong số tài sản bị thu giữ.

Tài sản vợ chồng Mr Hunter đang bị thu giữ

Phân loại tài sản Chi tiết tài sản / Số lượng Giá trị quy đổi / Số dư Tiền mặt & Ngoại tệ 18,8 tỷ đồng & 129.000 USD Hơn 21 tỷ đồng Vàng khối & Vàng miếng 143 khối vàng 6 miếng vàng 356 tỷ đồng(Giá trị định giá tố tụng) Ôtô Lamborghini Urus màu vàng Porsche Panamera màu đỏ Jaguar F-Type màu vàng Jaguar F-Type màu đỏ VinFast Lux A màu cam Lexus LM350 màu đen Chưa định giá Sổ / Thẻ tiết kiệm phong tỏa 18 sổ/thẻ tiết kiệm Hơn 60,3 tỷ dồng Bất động sản & Giấy tờ gốc 4 Bất động sản đứng tên Thêu 1 Bất động sản đứng tên Ngọ 34 Sổ đỏ liên quan 45 bất động sản Chưa định giá Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng Gần 30 tỷ đồng

Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi còn được biết đến với tên Mr Hunter (Ngài Thợ săn) là "công thần" của Mr Pips trong đế chế lừa đảo tiền ảo, chứng khoán "lớn nhất Việt Nam" từng bị triệt phá.

Cả hai sẽ hầu tòa hôm 26/10 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, cùng 186 người liên quan vụ án.

Với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.500 tỷ đồng, về mặt pháp lý 180 bị cáo bị kết tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ có trách nhiệm bồi thường.

Riêng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản đã bị thu giữ trên để bồi thường cho các bị hại.

"Nếu còn thừa, bị can xin tự nguyện nộp sung công quỹ nhà nước", theo cáo trạng của VKSND Tối cao.

Phía sau một ông trùm

Ngọ giữ vai trò là "cánh tay phải" đắc lực, thủ lĩnh quyền lực thứ hai chỉ sau chủ mưu Phó Đức Nam (Mr Pips) trong đại án lừa đảo này.

Sau khi đi "học hỏi" cách lừa đảo sàn tiền ảo, chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ về, Nam quyết định gây dựng thị trường ở Việt Nam, tuyển dụng hàng nghìn nhân viên tại gần 100 văn phòng, chi nhánh.

VKS xác định từ tháng 10/2019, Ngọ bàn với Nam việc mở rộng thêm và trực tiếp quản lý mạng lưới 26 văn phòng tại Hà Nội và 2 văn phòng tại Đà Nẵng.

Để vận hành cỗ máy này, Ngọ tuyển dụng hàng trăm nhân viên, thành lập Tổ an ninh nội bộ để kiểm soát thông tin, đồng thời chỉ đạo nhân viên sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper đóng giả làm chuyên gia tài chính để dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn forex nhái những sàn quốc tế.

Hệ thống do Ngọ điều hành bị quy kết 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 340 tỷ đồng từ các bị hại trên cả nước.

Song hành cùng chồng, Ngô Thị Thêu, vợ Ngọ, bị cáo buộc biết rõ mô hình lừa đảo và đã tích cực giúp sức, rủ rê anh em họ hàng vào cùng lừa đảo.

Năm 2021, Thêu gửi gắm hai em họ vào làm việc trong hệ thống, đưa hai người nhà vào "độc quyền" dịch vụ cung cấp suất ăn cho các văn phòng của chồng.

Thêu còn dùng danh nghĩa mẹ đẻ và cậu ruột để đứng tên hàng loạt sổ tiết kiệm và bất động sản nhằm che giấu nguồn tiền bẩn do chồng phạm tội mà có, theo cáo trạng.

Nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất chính vợ chồng Ngọ - Thêu làm thủ tục "ly hôn ảo" trên giấy tờ để phân chia tài sản.

Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn về mặt pháp lý, hai người thực chất vẫn chung sống cùng nhau, tiếp tục cùng điều hành mạng lưới tài chính.

VKS cáo buộc, Ngọ dùng 188 tỷ đồng tiền lừa đảo để mua 143 miếng vàng nguyên khối và mua 4 bất động sản đứng tên hai vợ chồng nhằm rửa tiền. Thêu trực tiếp mua và đứng tên 4 bất động sản tại Hà Nội, Hưng Yên; đồng thời lợi dụng mẹ đẻ và cậu ruột, em gái đứng tên hàng loạt sổ tiết kiệm trị giá hàng chục tỷ đồng cùng nhiều bất động sản khác.

Thêu còn mở công ty bình phong cho cậu ruột làm giám đốc, thực chất chỉ để lợi dụng pháp nhân, tiện mua bất động sản.

34 sổ đỏ liên quan 45 mảnh đất mua dưới danh nghĩa này đã bị công an tịch thu trong chiếc két sắt tại nhà riêng của họ trong cuộc khám xét cuối năm 2024.

Bỏ trốn

Ngày 24/10/2024, khi biết tin Công an quận Cầu Giấy kiểm tra và bắt giữ người trong đường dây, Thêu tổ chức cuộc họp khẩn với các quản lý cấp cao.

Tại đây, nhóm thống nhất bỏ trốn ra nước ngoài. Thêu sau đó bị phát hiện cư trú trái phép tại Thái Lan, đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 15/8/2025, Thêu bị dẫn giải về nước, bế con sơ sinh xuất hiện tại sân bay Nội Bài trong vòng vây của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Interpol Việt Nam và Công an Hà Nội.

Ngô Thị Thêu bế con nhỏ bị dẫn giải về nước hôm 15/8/2025. Ảnh: Bộ Công an

Về phần mình, Ngọ bị phát lệnh truy nã quốc tế, bị bắt ở Philippines sau một năm.