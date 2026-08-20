Bí quyết cúng Thần tài rằm tháng 7 để tiền bạc rủng rỉnh

Rằm tháng 7 có cần cúng Thần tài không?

Rằm tháng 7 thường được biết đến với các nghi lễ như cúng Phật, cúng gia tiên và cúng chúng sinh. Trong khi đó, nhiều gia đình và cửa hàng kinh doanh vẫn duy trì việc thắp hương Thần tài – ông Địa vào ngày mùng 1 và ngày rằm hằng tháng.

Vì vậy, nếu gia đình hoặc cửa hàng có ban thờ Thần tài, hoàn toàn có thể thực hiện lễ cúng vào rằm tháng 7. Tuy nhiên, không nên hiểu đây là một nghi lễ bắt buộc riêng của ngày này.

Việc dâng hương chủ yếu thể hiện sự thành kính và mong cầu những điều tốt đẹp như công việc ổn định, gia đình bình an, buôn bán thuận lợi. Với người kinh doanh, đây cũng có thể là dịp để nhắc nhở bản thân giữ chữ tín, làm ăn chân chính và trân trọng những thành quả mình đang gây dựng.

Nói cách khác, nếu gia đình có thói quen thờ Thần tài thì có thể tiếp tục thực hiện nghi lễ như một phần của tập tục gia đình. Nếu không có ban thờ Thần tài thì không cần vì rằm tháng 7 mà lập thêm một nghi lễ riêng.

Mâm cúng Thần tài

Thực tế, rằm tháng 7 không đồng nghĩa với việc ban Thần tài phải có một mâm lễ đặc biệt lớn. Nếu gia đình vốn duy trì cách thờ cúng đơn giản thì vẫn có thể giữ cách chuẩn bị ấy.

Thông thường, mâm cúng Thần tài ngày rằm chủ yếu các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ chay để nhanh gọn, nhẹ nhàng. Riêng các ngày lễ quan trọng, ngày vía Thần tài hoặc dịp khai trương, nhiều gia đình, cửa hàng sẽ chuẩn bị mâm cỗ mặn đầy đủ hơn.

Dù mâm cúng lớn hay nhỏ, điều cốt lõi trong việc thờ Thần tài vẫn là sự thành tâm, giữ bàn thờ sạch sẽ, hương khói đều đặn. Chính sự kính trọng và lòng tin ấy mới là nền tảng để gia chủ gửi gắm mong ước về một cuộc sống đủ đầy, công việc thuận lợi và tài lộc bền lâu.

Theo VTC News, đối với việc thờ cúng Thần tài, ngày rằm mang ý nghĩa là cầu mong tài lộc đầy đủ, công việc ổn định, gia đạo bình an. Cúng Thần tài ngày rằm không cần quá phô trương, tốn kém, nhưng mâm lễ nên được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các lễ vật cơ bản.

Lễ vật trên bàn thờ Thần tài ngày rằm: Hoa tươi, thường dùng hoa cúc vàng, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng đỏ. Nhang và đèn dầu hoặc nến. Chén nước sạch, thường là 3 hoặc 5 chén, tượng trưng cho sự thanh khiết. Tiền vàng mã, giấy ngũ sắc.

Cúng Thần tài ngày rằm các gia đình sẽ thường chuẩn bị thêm mâm cỗ mặn hoặc mâm cỗ chay. Mâm cỗ mặn gồm thịt heo quay hoặc gà luộc, xôi gấc hoặc bánh chưng, chả lụa, nem rán. Còn mâm cỗ chay gồm mâm trái cây gồm chuối, bưởi, táo, cam, nho, ưu tiên số lẻ, trầu cau, bánh chay, chè ngọt.

Thông thường, mâm cúng Thần tài ngày rằm chủ yếu các gia đình sẽ mâm cỗ chay để nhanh gọn, nhẹ nhàng. Riêng các ngày lễ quan trọng, ngày vía Thần tài hoặc dịp khai trương, nhiều gia đình, cửa hàng sẽ chuẩn bị mâm cỗ mặn đầy đủ hơn.

Cách bày trí mâm cúng Thần tài rằm tháng 7 chuẩn chi tiết

Bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, văn khấn cúng Thần tài ngày rằm tháng 7 gia chủ cần biết về cách cúng Thần tài sao cho chuẩn chỉnh nhất. Mỗi một lễ cúng đều mang tới ý nghĩa khác nhau và điều vô cùng quan trọng nhất vẫn là gia chủ thể hiện được lòng thành kính của mình.

Lễ vật trên bàn thờ Thần tài ngày rằm: Hoa tươi, thường dùng hoa cúc vàng, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng đỏ. Nhang và đèn dầu hoặc nến. Chén nước sạch, thường là 3 hoặc 5 chén, tượng trưng cho sự thanh khiết. Tiền vàng mã, giấy ngũ sắc.

Ở giữa ông Thần tài và ông Địa gia chủ hãy đặt 1 hũ gạo và 1 hũ muối, 3 chén nước đầy. Gia chủ đặt bình hoa bên tay phải và đĩa trái cây bên tay trái. Trầu cau được đặt phía trước lọ hoa.

Đối với những gia đình có thể trưng bày thêm cóc ngậm tiền thì gia chủ nên bày trí ở bên trái, phía trước của Thần tài. Điều gia chủ cần lưu ý chính là buổi sáng gia chủ có thể quay cóc ra phía ngoài và tối quay lại vào trong. Ngoài ra, sẽ đặt ở ngoài cùng trên mặt đất, nhiều gia chủ cần chuẩn bị thêm bát tụ lộc nông lòng và đổ đầy nước, ngắt cánh hoa trải trên mặt nước.

Gia chủ nên đặt lọ hoa bên tay phải và đĩa trái cây đặt bên tay trái. Hầu hết, những gia đình thường cắm hoa cúc hoặc hoa đồng tiền. Trái cây nên được sắp đủ ngũ quả. Ngày thường, lễ cúng chỉ cần làm đơn giản, chỉ có trầu nước và trái cây. Hoa cúng không nên sử dụng hoa giả mà phải sử dụng hoa tươi để tỏa hương thơm. Gia chủ có thể sử dụng táo, chuối, quýt...

Cúng Thần tài vào giờ nào?

Thông tin trên VOV, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật chu đáo, thời điểm thực hiện nghi lễ cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm. Trong quan niệm truyền thống, việc lựa chọn khung giờ phù hợp được cho là giúp buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự chỉn chu và thành tâm của gia chủ.

Khi thỉnh tượng Thần tài, Thổ Địa ngoài cửa hàng về, cần gói bọc trong giấy đỏ hoặc trong hộp sạch sẽ, mang vào chùa nhờ các sư trong chùa "Chú nguyện nhập Thần" và nhờ các sư chọn cho ngày tốt đem về nhà để an vị Thần tài, Thổ Địa.

Một số khung giờ được xem là thuận lợi để Thần tài gồm: Giờ Dần (3h - 5h); Giờ Mão (5h - 7h); Giờ Tỵ (9h - 11h); Giờ Tuất (19h - 21h); Giờ Hợi (21h - 23h). Gia chủ có thể căn cứ vào các khung giờ nêu trên để sắp xếp thời gian phù hợp với điều kiện sinh hoạt, công việc của gia đình.

Những lưu ý khi cúng Thần tài

Cũng theo VTV, khi cúng Thần tài, bạn thay nước uống khi đốt hương, thay nước trong lọ hoa và trưng thờ nải chuối chín vàng. Gạo, muối thì cất lại dùng cho có lộc, không được rải ra ngoài. Vàng, bạc mã đốt ở ngoài. Rượu hay nước thì đứng ngoài cửa tưới vào nhà, có ý nghĩa là đem lộc vào. Bộ tam sên hay bánh trái chia nhau trong nhà dùng không cho người ngoài. Tránh để các con vật chó mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ Thần tài.

Khi thỉnh tượng Thần tài, Thổ Địa ngoài cửa hàng về, cần gói bọc trong giấy đỏ hoặc trong hộp sạch sẽ, mang vào chùa nhờ các sư trong chùa "Chú nguyện nhập Thần" và nhờ các sư chọn cho ngày tốt đem về nhà để an vị Thần tài, Thổ Địa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.