Sự thất vọng của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng khi giá vàng gặp khó khăn trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông; tuy nhiên, bất chấp áp lực bán ra liên tục, nhiều ngân hàng vẫn không thay đổi dự báo dài hạn của họ.

Bank of Montreal - ngân hàng hàng đầu tại Canada đã công bố các dự báo cập nhật về giá cả hàng hóa. Bất chấp những khó khăn hiện tại, Bank of Montreal vẫn lạc quan về vàng và bạc .

Các nhà phân tích hàng hóa tại Bank of Montreal cảnh báo rằng, giá vàng và bạc có thể tiếp tục giảm, chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi trong điều kiện kinh tế do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra, nhưng đà tăng giá của thị trường chỉ tạm dừng chứ không đảo chiều.

Xung đột Iran không làm suy yếu luận điểm cấu trúc đối với ngành kim loại và khai khoáng, mà còn củng cố thêm luận điểm đó. Vấn đề chỉ là khi nào thị trường đủ tin tưởng rằng xung đột đã được giải quyết trước khi tăng thêm rủi ro.

Bank of Montreal nhận định, đợt tăng mạnh của vàng vẫn chưa kết thúc (ảnh minh họa).

Trong dự báo giá cập nhật của BMO, các nhà phân tích dự đoán, giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 4.800 USD/ ounce trong quý 3, tăng 7% so với dự báo trước đó, và trung bình ở mức 4.900 USD/ ounce trong quý cuối năm, tăng 9% so với ước tính trước đó.

BMO dự báo, giá vàng trung bình sẽ đạt 4.846 USD/ ounce trong năm nay, tăng so với ước tính trước đó là 4.550 USD/ ounce.

Đồng thời, BMO cực kỳ lạc quan về giá vàng đến năm 2027, dự kiến giá sẽ duy trì ổn định trên 5.000 USD/ ounce và đạt mức trung bình 5.125 USD mỗi năm, tăng 26% so với các ước tính trước đó.

BMO cũng lạc quan về bạc, nhưng họ dự đoán sẽ có nhiều biến động hơn. Ngân hàng này dự báo giá bạc trung bình đạt 70,60 USD/ ounce trong quý 3, tăng 28% so với ước tính trước đó. Trong khi đó, giá bạc trung bình trong quý 4 dự kiến ở mức khoảng 68,10 USD/ ounce, tăng 31% so với dự báo trước đó.

Các nhà phân tích dự báo giá bạc trung bình sẽ đạt 74,50 USD/ ounce trong năm nay, tăng 32% so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, năm nay có thể là năm đạt đỉnh điểm của giá bạc. Giá dự kiến sẽ đạt trung bình khoảng 64,20 USD vào năm tới, tăng 42% so với dự báo trước đó.

Theo phân tích của BMO, nhìn vào diễn biến giá trong ngắn hạn, vàng và bạc sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi động lực đầu cơ của các nhà đầu tư cá nhân.

"Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư cá nhân chiếm ít nhất 60% dòng vốn chảy vào ETF. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân, nơi mà động lực đóng vai trò quan trọng, sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá vàng trong những tháng tới, đặc biệt là sau khi xung đột Iran bùng nổ. Trong lịch sử, vàng thường hoạt động tốt hơn trong vài tuần đầu tiên của một cuộc xung đột lớn so với những gì đã diễn ra trong cuộc xung đột Iran. Nhưng lần này mọi thứ đã khác, đặc biệt là việc giá vàng đã tăng đáng kể trong hai năm qua nhờ dòng vốn đầu tư mới khổng lồ, cả đầu cơ và chiến lược. Theo quan điểm của chúng tôi, luận điểm tăng giá dài hạn đối với vàng vẫn còn nguyên vẹn – đa dạng hóa, giảm giá trị, giảm đô la – nhưng chúng ta có thể phải chờ đến khi xung đột kết thúc để người bán chuyển thành người mua trở lại", phân tích của BMO cho biết.

Mặc dù giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục tăng, các nhà phân tích đã có quan điểm thận trọng hơn do cuộc chiến ở Trung Đông làm suy giảm hoạt động kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp đối với bạc.

Ngân hàng cho biết họ dự kiến thị trường bạc vật chất sẽ quay trở lại trạng thái dư cung, điều này có thể làm giảm áp lực lên giá bạc tăng gần đây do thanh khoản dồi dào.

"Mặc dù lập luận ủng hộ tài sản hữu hình vẫn mạnh mẽ trong năm 2026, chúng tôi nhận thấy các kim loại quý khác khó có thể thay thế vàng và dự đoán mức chênh lệch giá so với vàng sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay", các nhà phân tích BMO cho biết.