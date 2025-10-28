Bảng giá đất dự kiến tại Hà Nội: Mức cao nhất 700 triệu đồng/m2 nằm ở vị trí nào?

Theo đề xuất mới, giá đất tại Hà Nội sẽ được chia thành 17 khu vực thay vì theo ranh giới quận, huyện như trước.

Khu vực 1 gồm các phường trong vành đai 1 có giá đất cao nhất, bao gồm Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam và Hai Bà Trưng.

Giá đất ở cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 (mặt đường) tại các tuyến phố như Bà Triệu (đoạn Hàng Khay - Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông - Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông - Lê Duẩn).

Mức này tăng khoảng 2% so với bảng giá hiện hành.

Giá thấp nhất ở vị trí 1 trong khu vực được ghi nhận tại phố Đồng Cổ, hơn 82 triệu đồng/m². Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm đạt 255,3 triệu đồng/m², tăng 2% so với hiện nay.

Giá đất tại khu vực Vành đai 1- Hà Nội dự kiến sẽ có mức cao nhất

Mức tăng 2% được áp dụng chung cho các khu vực khác, gồm: Khu vực 2 (phường trong vành đai 2); Khu vực 3 (phường từ vành đai 2 đến vành đai 3); Khu vực 4 và 5 (phường ngoài vành đai 3, bên hữu sông Hồng, trừ Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện); Khu vực 6 (phường trong ranh giới sông Hồng - sông Đuống - vành đai 3).

Giá đất ở ngoại thành được đề xuất tăng, có khu vực tăng 25%

Trong đó, khu vực 9 (gồm các xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có mức tăng cao nhất, khoảng 26%. Giá đất cao nhất tại nhóm này là 64,7 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 trên quốc lộ 32 (đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba vào khu đô thị Kim Chung - Di Trạch).

Bình quân giá đất ở vị trí 1 khu vực 9 đạt 30,4 triệu đồng/m2, tăng từ mức 26,8 triệu đồng/m2 hiện nay.

Khu vực 7 (gồm 9 xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 (gồm 12 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương) với mức tăng đề xuất 25%.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn bảng giá đất, hiện xu hướng đầu tư đất nền tại các khu vực ven đô, khu vực có quy hoạch lên quận hoặc gần tuyến vành đai tăng trở lại, cùng với thông tin quy hoạch và dịch chuyển dân cư, dẫn tới sự phân hóa mạnh giữa các khu vực.

Bảng giá đất điều chỉnh sẽ được sử dụng làm căn cứ tính tiền bồi thường, xác định giá đất tái định cư, tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và điều chỉnh các khoản phí, lệ phí liên quan.

Đối với người dân, nếu giao dịch bất động sản có giá thấp hơn bảng giá được công bố, cơ quan quản lý có thể xem xét tính hợp pháp của giao dịch. Dù hợp pháp, các khoản thuế và phí vẫn được tính theo mức giá tối thiểu trong bảng giá đất mới.