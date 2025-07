Ngắm những tuyến đường có giá đất "bỏng tay" ở Đà Nẵng

Tuyến đường Phạm Văn Đồng có giá hơn 197 triệu đồng/m2. Đây là tuyến đường nối từ cầu sông Hàn ra Công viên biển Đông, hai bên đường san sát khách sạn, nhà hàng. Ảnh: Thanh Hiền.

Đường Võ Nguyên Giáp tùy theo đoạn, giá đất dao động từ 120 triệu đồng đến gần 289 triệu đồng/m2. Tuyến đường ven biển này có mật độ khách sạn dày đặc, là nơi lưu trú của đông đảo du khách khi đến Đà Nẵng.

Đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn đoạn cao nhất có giá lên tới hơn 182 triệu đồng/m2. Tuyến đường này là nơi tập trung hàng ngàn khán giả mỗi đêm tranh tài của các đội trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Đắt đỏ nhất là đường Bạch Đằng. Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh có giá cao nhất, lên tới gần 341 triệu đồng/m2. Theo bảng giá đất cũ áp dụng từ 1/1/2025, đoạn đường này có giá hơn 286 triệu đồng/m2.

Tuyến đường Bạch Đằng vừa ở trung tâm thành phố, vừa ven sông, gần chợ Hàn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng điêu khắc Chăm… Mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách lui tới. Các nhà hàng, khách sạn, quán xá ở tuyến đường này có nhiều lợi thế làm ăn.

Cách đó không xa, tuyến đường Trần Phú có giá chót vót, riêng đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh gần 240 triệu đồng/m2. Đây là tuyến đường đặt Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối cầu Rồng với sân bay cũng có giá bỏng tay với hơn 242 triệu đồng/m2.

Đường Lê Quang Đạo ở khu phố du lịch An Thượng (phố Tây) hơn 135 triệu đồng/m2. Quanh đó, các tuyến đường An Thượng 1, An Thượng 2, An Thượng 3, An Thượng 4 đều trên 130 triệu đồng/m2. Khu vực này tập trung đông đúc du khách nước ngoài lưu trú. Các dịch vụ ăn uống, giải trí, massage mở cửa cả đêm.

Đường 2-9 đoạn cao nhất có giá hơn 161 triệu đồng/m2. UBND TP Đà Nẵng cho hay, việc điều chỉnh bảng giá đất nhằm đảm bảo giá đất tiếp cận với giá đất thị trường và giảm bớt thất thoát ngân sách nhà nước trong các khoản thu từ đất đai.

Tuyến đường Hoàng Kế Viêm có giá từ 84 triệu đồng đến hơn 184 triệu đồng/m2. Đường Hoàng Kế Viêm nối thẳng ra biển, rất thuận tiện cho du khách đến lưu trú có thể dạo chơi, tắm biển mỗi ngày.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản thành phố đã có sự phục hồi rõ nét, các giao dịch sôi động trở lại nhờ tiến độ thi công ổn định, dòng vốn đầu tư cải thiện và hàng loạt dự án mới được mở bán. Thêm vào đó, các thông tin quy hoạch khả quan như đề án Khu Thương mại Tự do, Trung tâm Tài chính khu vực và các dự án lớn như Làng Vân, khu công nghệ Vietel, khu đô thị công nghệ FPT... đang tạo lực đẩy mới cho thị trường.