Bài học cay đắng khi dừng mua nhà để tránh ‘ngáo giá’

Lỡ nhịp vì chờ giá giảm

Năm 2024, anh Vũ (34 tuổi, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội) từng nhắm đến một căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án ở khu vực Hoài Đức, giá chào bán khoảng 60 triệu đồng/m2.

Khi tìm hiểu mua nhà, anh có tham gia vào nhiều hội nhóm trên Facebook, trong đó anh đặc biệt chú ý tới một nhóm có tên "Dừng mua nhà Hà Nội để tránh ngáo giá". Nhóm này bình luận sôi nổi với nhiều bài đăng kêu gọi "tẩy chay" giá nhà cao ngất, chia sẻ thông tin về các dự án bị cho là "ngáo giá" và dự đoán giá nhà sẽ giảm mạnh do kinh tế khó khăn. Anh Vũ đã bị thuyết phục bởi những phân tích này.

"Lúc đó, mình đọc nhiều bài viết trong nhóm, thấy giá chung cư 80-100 triệu đồng/m2 là vô lý. Mọi người bảo cứ chờ, giá sẽ sập, thế là mình quyết định hoãn mua", anh Vũ nói. Với niềm tin giá bất động sản bị thổi phồng và sớm "sập", anh quyết định hoãn kế hoạch mua căn hộ mơ ước vào năm ngoái.

Đến nay, anh nhận ra sự thật cay đắng là giá nhà không những không giảm mà còn tăng vọt, khiến anh hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội. Nhìn giá nhà lên vù vù, anh Vũ buồn rầu: “Năm ngoái mình bỏ lỡ, giờ nếu muốn mua căn hộ phải bù thêm tiền tỷ. Có người bạn còn trêu là chờ sập nhà thì sập luôn giấc mơ mua nhà”.

Nhiều người tiếc nuối vì ngừng mua nhà chờ giá giảm.

Với mức giá hiện tại, căn hộ anh Vũ từng nhắm giờ đã vượt quá khả năng tài chính. "Lúc đó mình có 1,5 tỷ đồng tích lũy, chỉ cần vay thêm chút là mua được. Giờ căn tương tự giá 5-6 tỷ, không biết xoay đâu ra tiền", anh nói.

Nhóm Facebook mà anh Vũ từng tham gia giờ đây gần như "đóng băng". Từ những bài đăng sôi nổi với hàng nghìn lượt tương tác, nay chỉ còn lác đác vài bài đăng quảng cáo. Nhiều thành viên, như anh Vũ, đã lặng lẽ rời nhóm hoặc xấu hổ khi nhắc lại quyết định chờ giá sập.

Năm ngoái dừng mua nhà, năm nay không thể mua được cũng là câu chuyện thực tế của vợ chồng anh Sơn (Bắc Ninh). Năm 2024, vợ chồng anh Sơn tìm hiểu mua căn hộ tại Linh Đàm. Thời điểm đó, giá trung bình dao động khoảng 30-35 triệu đồng/m2, tương đương 2-2,2 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ.

Vợ chồng anh Sơn nghĩ cứ từ từ, tiết kiệm thêm tiền rồi mua cũng không muộn. Họ hy vọng giá căn hộ ở đây sẽ hạ do chưa có sổ và thời gian sử dụng gần 10 năm khiến chung cư cũ kỹ.

Chỉ một năm sau, giấc mơ sở hữu căn hộ của họ ngày càng xa vời khi giá nhà tăng chóng mặt, từ 2 tỷ lên 3 tỷ đồng. "Nghe nói chung cư mình từng xem giờ hầu như không còn căn trống. Có người rao bán lại giá 3 tỷ nhưng vẫn phải xếp hàng hỏi mua. Không có sổ đỏ mà giá vẫn cao ngất”, anh Sơn kể.

Với ngân sách hiện tại, vợ chồng anh Sơn rất ít cơ hội mua căn hộ tương tự tại Linh Đàm. Theo khảo sát từ các sàn giao dịch, giá căn hộ tại Linh Đàm đã tăng mạnh, đặc biệt ở các dự án cũ như HH Linh Đàm hay VP6. Căn hộ 60m2, 2 phòng ngủ mà vợ chồng anh Sơn từng nhắm đến nay được rao bán với giá 3-3,2 tỷ đồng - tương đương 50 triệu đồng/m2, tức tăng gần 50% so với năm ngoái.

Anh Sơn nói rằng, năm ngoái có 1,3 tỷ đồng tích lũy, chỉ cần vay thêm 700 triệu là mua được. Giờ giá lên 3 tỷ, muốn mua phải vay hơn 1,5 tỷ, áp lực tài chính quá lớn.

Vợ chồng anh từng tính đến việc chuyển hướng sang các khu vực xa hơn như Hà Đông hay Đông Anh, nhưng giá chung cư tại những nơi này cũng tăng đáng kể.

Giá chung cư tăng mạnh. Ảnh: M.H

Canh bạc rủi ro

Theo dữ liệu thị trường, chỉ trong vòng 5 năm qua, giá bình quân căn hộ tại Hà Nội đã tăng từ 20-25 triệu đồng/m2 lên mức 80-100 triệu đồng/m2.

Nhiều dự án căn hộ mới ghi nhận mức giá chào bán phổ biến dao động từ 80 đến 100 triệu đồng/m2. Thậm chí, một số dự án hạng sang đã chạm ngưỡng 150-300 triệu đồng/m2. Khan hiếm nguồn cung, chi phí đầu vào tăng và các yếu tố pháp lý mới được dự báo sẽ tiếp tục đẩy mặt bằng giá sơ cấp lên cao. Các dự án căn hộ cũ đã đi vào sử dụng nhiều năm cũng đồng loạt tăng giá, kéo theo mặt bằng giá thứ cấp tại một số khu vực nội đô tiệm cận 100 triệu đồng/m2.

Điều này cho thấy, việc "dừng mua" trong bối cảnh thị trường đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kết hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát, đã khiến quyết định này trở thành một canh bạc rủi ro đối với những người có nhu cầu ở thực.

Chuyên viên tài chính Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, giá nhà tăng do nhiều yếu tố như khan hiếm nguồn cung, trong khi nhu cầu ở thực lớn. Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu và lãi suất thấp tại Việt Nam, bất động sản tiếp tục là kênh trú ẩn an toàn, thu hút cả vốn trong nước và nước ngoài. Chính vì thế, trì hoãn mua nhà để chờ giá giảm thường dẫn đến việc phải mua với giá cao hơn trong tương lai.

Theo ông Cường, quyết định "dừng mua" năm ngoái là bài học đắt giá. Nên xem đây là cơ hội để lập kế hoạch dài hạn: tiết kiệm thêm, tăng thu nhập và chuẩn bị kỹ hơn cho lần mua nhà tiếp theo.

Dự báo giá nhà có thể tăng trong thời gian tới, ông Cường cho rằng những người đã "lỡ chuyến đò" trong năm qua nên đưa ra quyết định sớm nếu tìm được căn hộ phù hợp.