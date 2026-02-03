Bạc ‘bốc hơi’ 40 triệu/kg chỉ sau 3 ngày, nhiều người vỡ mộng vì tài sản trú ẩn

Chiều thứ Hai, sau khi nhìn bảng giá bạc vẫn "nhảy múa", chị Trần Thị Nhung ở Cầu Giấy (Hà Nội) buồn rầu nói: “Từ lúc mua đến giờ, lượng bạc cất trong két của tôi đã ‘bay’ mất 37 triệu đồng/kg”.

Chị cho biết, trước đó thấy bạc tăng giá, nhiều người chọn làm tài sản trú ẩn nên ngày 23/1 chị cùng bạn đi mua 5 lượng với giá chỉ 3,84 triệu đồng/lượng. Sau đó, bạc vào đà tăng mạnh, chị sợ lỡ mất cơ hội nên vét sạch tiền trong tài khoản đem đi mua bạc thỏi với giá 120 triệu đồng/kg (ngày 28/1).

“Hôm sau giá bạc tăng phi mã lên 126 triệu đồng/kg, tôi vỡ oà khi ngày hôm trước kịp mua được 3kg”, chị nói. Thế nhưng, niềm vui vì giá tăng chưa được bao lâu thì bạc lao dốc không phanh. Tính từ lúc mua đến hôm nay, với 3kg bạc chị Nhung mất khoảng 111 triệu đồng.

Khoảng một năm trở lại đây, với đà tăng mạnh, bạc được nhiều người coi là “tài sản trú ẩn an toàn” mới, sau vàng. Thị trường bạc luôn tấp nập khách mua bán, thậm chí một số thương hiệu liên tục treo biển “hết bạc tạm thời”. Cũng có cửa hàng bán “bạc trên giấy”, hẹn khách 3 tháng sau được trả hàng.

Khoảng một năm trở lại đây, nhiều người lựa chọn bạc là tài sản trú ẩn an toàn, sau vàng. Ảnh: Ancarat.

Đà tăng phi mã của giá bạc trong một năm trở lại đây khiến các cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải khách. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh bạc của những thương hiệu lớn, từ sáng sớm đến đêm muộn, người dân vẫn chen chân gom mua bạc. Đáng nói, có nhiều người còn xếp hàng từ 2-3 giờ sáng chỉ để chờ “lấy số” vào cửa hàng mua kim loại quý này.

Thế nhưng, sau khi tăng thần tốc lên đỉnh lịch sử 126 triệu đồng/kg ghi nhận vào ngày 29/1 vừa qua, giá bạc “vỡ bong bóng”, giảm mạnh ba phiên liên tiếp với bước giảm hàng chục triệu đồng mỗi phiên.

Theo đó, chỉ trong hai phiên giao dịch ngày 30 và 31/1, từ mức đỉnh 119,56-123,68 triệu đồng/kg, giá bạc thỏi tại Phú Quý giảm 34,89 triệu đồng/kg chiều mua vào và giảm 36,4 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Tương tự, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng giảm mạnh 32,53-33,55 triệu đồng/kg (mua - bán) so với mức giá đỉnh ngày 29/1.

Từ mức đỉnh 122,88-126 triệu đồng/kg, giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank cũng được điều chỉnh giảm mạnh 15 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay (2/2), giá bạc tại thị trường trong nước vẫn biến động dữ dội. Ở buổi sáng, giá bạc tiếp tục lao dốc không phanh. Đến đầu giờ chiều nay, tại Ancarat giá bạc thỏi đã “bốc hơi” 13,5-13,89 triệu đồng/kg (mua - bán) so với chốt phiên cuối tuần qua.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý ở chiều mua vào và bán ra lần lượt giảm 11,74-12,08 triệu đồng/kg. Trong khi đó, bạc thỏi cùng loại tại Sacombank giảm mạnh 24,4 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tuy nhiên, đến cuối giờ giao dịch buổi chiều nay, giá bạc trong nước bất ngờ quay đầu phục hồi mạnh.

Đến 16h50 hôm nay, giá bạc thỏi tại Sacombank hồi phục lên ngưỡng 85,84-88,96 triệu đồng/kg (mua - bán). Dù vậy, so với mức giá đỉnh ngày 29/1, giá bạc của thương hiệu này vẫn “bốc hơi” 37,04 triệu đồng/kg.

Tại Phú Quý, giá bạc thỏi sau khi giảm sâu về 72,93-75,2 triệu đồng/kg thì phục hồi mạnh và chốt phiên giao dịch hôm nay ở ngưỡng 80,83-83,33 triệu đồng/kg (mua - bán). Song, so với mức đỉnh, giá bạc thỏi tại Phú Quý đã giảm 38,73-40,35 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi tại Ancarat lúc 17h21 hôm nay được niêm yết ở mức 80,91-83,41 triệu đồng/kg. So với đầu giờ chiều nay, giá bạc của thương hiệu này tăng đáng kể, nhưng vẫn giảm mạnh 38,77-39,98 triệu đồng/kg (mua - bán) so với mức đỉnh ghi nhận ở phiên giao dịch hôm thứ Năm (29/1) vừa qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay cũng tăng phi mã, lên mức cao nhất thời đại 121,67 USD/ounce hôm 29/1. Nhưng ngay sau đó, giá bạc thế giới có cú sập mạnh lịch sử. Vào 17h55 hôm nay, giá bạc rơi về sát ngưỡng 81,57 USD/ounce, giảm mạnh 33% so với mức đỉnh.

Cú lao dốc lịch sử của giá bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD hồi phục nhẹ trở lại sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông Warsh được biết đến từ lâu với quan điểm “diều hâu” trong chính sách tiền tệ, luôn muốn giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát.

Cùng với đó, giới đầu tư tài chính lo sợ và hoạt động bán chốt lời đã kích hoạt việc thanh lý hàng loạt các hợp đồng mua tương lai, đồng thời cũng xuất hiện một làn sóng bán khống để kiếm lời khi thị trường rơi vào tình trạng bán tháo.

Trước đó, trên Kitco, không ít chuyên gia cảnh báo cú rơi vừa qua có thể chưa phải điểm dừng cuối cùng. Trường hợp lực bán tiếp tục áp đảo ở phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/2), đặc biệt khi các quỹ và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy buộc phải cắt lỗ, giá bạc có thể giảm sâu hơn về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Khi đó, tâm lý “bắt đáy” sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho sự thận trọng, thậm chí là đứng ngoài quan sát.

Ông Jeffrey Christian, Giám đốc điều hành tại CPM Group, đánh giá sự suy giảm có thể tiếp tục. Nếu giá bạc tiếp tục giảm, ông tin rằng các nhà giao dịch có thể ồ ạt rút khỏi thị trường. Ở trường hợp xấu nhất, ông dự đoán giá kim loại này sẽ giảm xuống còn 68 USD/ounce.