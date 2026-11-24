Các nhà sáng lập thường nói về doanh nghiệp của mình với niềm tự hào nhưng Jeff Bezos, một trong những người giàu nhất hành tinh, từng đứng trước toàn thể nhân viên Amazon và nói về ngày công ty này sụp đổ.

Nhà sáng lập Amazon đưa ra nhận định trên khi một nhân viên hỏi về tương lai của tập đoàn. Ông cho rằng Amazon rồi sẽ biến mất và thậm chí còn đưa ra một con số về tuổi thọ thông thường của những doanh nghiệp lớn.

“Amazon không phải là một công ty quá lớn để có thể sụp đổ. Thực tế, tôi dự đoán một ngày nào đó Amazon sẽ thất bại. Amazon sẽ phá sản. Nếu nhìn vào các công ty lớn, tuổi thọ của họ thường chỉ khoảng hơn 30 năm, chứ không phải hơn 100 năm”, ông Bezos nói tại cuộc họp toàn thể nhân viên ở Seattle vào tháng 11/2018, theo bản ghi âm được CNBC công bố.

Mục tiêu của Amazon chưa bao giờ là tồn tại vĩnh viễn

Theo CNBC, câu hỏi của nhân viên khi đó liên quan đến việc Amazon có thể học được điều gì từ những vụ phá sản gần đây trong ngành bán lẻ, trong đó có Sears. Chỉ vài tuần trước cuộc họp, vào tháng 10/2018, chuỗi bán lẻ có lịch sử 132 năm này đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ. Trước đó, vào tháng 6 cùng năm, Toys “R” Us cũng đã đóng cửa những cửa hàng cuối cùng tại Mỹ.

Tỷ phú Jeff Bezos thành lập Amazon vào ngày 5/7/1994 tại Seattle (Mỹ), ban đầu dưới dạng một hiệu sách trực tuyến.

Khi ấy, Amazon mới 24 tuổi, được thành lập vào tháng 7/1994. Theo cách tính của chính ông Bezos, công ty đã đi qua phần lớn chặng đường trong vòng đời dự kiến của một tập đoàn lớn.

Những dữ liệu về doanh nghiệp cũng phần nào củng cố nhận định bi quan của ông. Theo công ty tư vấn chiến lược tăng trưởng Innosight, vào cuối thập niên 1970, các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 duy trì vị trí trong chỉ số này trung bình từ 30-35 năm. Tuy nhiên, Innosight dự báo con số đó sẽ giảm xuống còn 15-20 năm trong thập niên này.

Amazon rồi cũng sẽ đến ngày kết thúc. Nhưng theo ông Bezos, điều quan trọng không phải là tìm mọi cách để tránh ngày đó, mà là liên tục đẩy lùi thời điểm ấy.

Tại cuộc họp với nhân viên, ông nhấn mạnh Amazon phải luôn đặt khách hàng làm trọng tâm.

“Nếu chúng ta bắt đầu tập trung vào chính mình thay vì khách hàng, đó sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc. Chúng ta phải cố gắng trì hoãn ngày đó lâu nhất có thể”, ông Bezos nói.

Ông từng trình bày rõ hơn triết lý này trong thư gửi cổ đông năm 2016, được công bố vào tháng 4/2017.

“Ngày thứ hai là sự trì trệ. Tiếp theo là sự mất đi tính phù hợp. Sau đó là giai đoạn suy thoái đau đớn và kéo dài. Cuối cùng là cái chết. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn phải ở trong Ngày thứ nhất”, Bezos viết.

Với Bezos, “Ngày thứ nhất” có nghĩa là Amazon phải duy trì tư duy và tinh thần của một công ty khởi nghiệp, luôn hành động như thể mình cần nỗ lực giành được từng khách hàng, bất kể quy mô doanh nghiệp đã lớn đến đâu.

Ông Jeff Bezos cho biết mục tiêu của ông là kéo dài thời gian tồn tại của Amazon càng lâu càng tốt. (Ảnh: Natalie Fobes/Getty Images)

Trong bức thư gửi cổ đông nói trên, ông lấy chương trình thành viên Prime làm ví dụ cho triết lý này. “Không có khách hàng nào từng yêu cầu Amazon tạo ra chương trình thành viên Prime, nhưng hóa ra đó lại chính là thứ họ mong muốn”, ông viết.

Cách tiếp cận này vẫn đang mang lại kết quả tích cực. Amazon bước sang tuổi 32 vào tháng 7/2026, vượt qua mốc tuổi thọ mà chính nhà sáng lập từng dự báo. Ngày 3/6/2026, công ty lần đầu tiên vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng Fortune 500, chấm dứt 13 năm liên tiếp giữ ngôi đầu của Walmart.

Amazon đạt doanh thu 716,9 tỷ USD trong năm 2025. Trong khi đó, cách đây hơn 20 năm, khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng Fortune 500, công ty chỉ đứng ở vị trí thứ 492.

Trao "chiếc đồng hồ đếm ngược" cho CEO Andy Jassy

Ngày 2/2/2021, Bezos thông báo sẽ rời vị trí CEO Amazon. “Tôi vui mừng thông báo rằng trong quý III năm nay, tôi sẽ chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị Amazon, còn Andy Jassy sẽ trở thành CEO”, ông viết trong email gửi nhân viên.

“Tôi vui mừng thông báo rằng trong quý III năm nay, tôi sẽ chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị Amazon, còn Andy Jassy sẽ trở thành CEO”, ông viết trong email gửi nhân viên.

Ông Bezos mô tả việc điều hành Amazon là “một trách nhiệm sâu sắc và chiếm trọn tâm trí”, đồng thời nhấn mạnh quyết định này không đồng nghĩa với việc ông nghỉ hưu.

Trước khi trở thành CEO vào tháng 7/2021, ông Andy Jassy là người đứng đầu Amazon Web Services (AWS), bộ phận điện toán đám mây của tập đoàn. Sau khi chuyển giao vị trí điều hành, Bezos tiếp tục giữ chức Chủ tịch điều hành.

Ông Jeff Bezos trao "chiếc đồng hồ đếm ngược" cho CEO Andy Jassy.

Trong bức thư cuối cùng gửi cổ đông trên cương vị CEO, được công bố ngày 15/4/2021, ông Bezos cũng đặt trọng trách duy trì tinh thần “Ngày thứ nhất” lên vai người kế nhiệm.

“Tôi đảm bảo rằng Andy sẽ không để vũ trụ biến chúng ta thành một doanh nghiệp tầm thường”, ông viết.

Dưới sự điều hành của ông Jassy, việc duy trì tinh thần “Ngày thứ nhất” đôi khi đồng nghĩa với những quyết định cắt giảm quy mô. Tháng 10/2025, Amazon thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 14.000 việc làm khối văn phòng.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 30/10/2025, Jassy cho biết quyết định này không chủ yếu xuất phát từ mục tiêu tiết kiệm chi phí hay sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông, khi doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, bộ máy tổ chức thường xuất hiện thêm nhiều tầng nấc quản lý. “Chúng tôi cam kết vận hành Amazon như một công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới”, ông Jassy nói.

Không chỉ tinh gọn bộ máy, CEO Amazon còn đặt ra một mục tiêu tăng trưởng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử doanh nghiệp.

“Chưa từng có doanh nghiệp nào đạt doanh thu 1.000 tỷ USD và trong 5 - 10 năm tới, chúng ta có thể có tới hai doanh nghiệp như vậy”, ông Jassy nói trong thông cáo công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 của Amazon ngày 29/10.

Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Amazon đang phải chuẩn bị cho ngày tàn của mình.

Hai mảng kinh doanh mà ông đặt cược vào mục tiêu này là hoạt động bán lẻ trực tuyến và dịch vụ điện toán đám mây của Amazon.

Trong quý III/2026, doanh thu thuần của Amazon tăng 12%, lên 201,9 tỷ USD. Riêng doanh thu của Amazon Web Services tăng 39%, đạt 46 tỷ USD.

Dù vậy, Phố Wall vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi triển vọng này. Cổ phiếu Amazon giảm sau khi công ty công bố báo cáo tài chính, trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc quy mô chi tiêu mà tập đoàn phải bỏ ra để hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng.

Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Amazon đang phải chuẩn bị cho ngày tàn của mình. Công ty đã vượt qua mốc tuổi thọ mà nhà sáng lập từng dự báo, nhưng cảnh báo về nguy cơ phá sản của Bezos vẫn còn nguyên giá trị.

Mỗi năm Amazon tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng và đặt khách hàng ở vị trí trung tâm cũng là thêm một năm mà ông Andy Jassy giúp công ty chứng minh dự báo của người sáng lập chưa trở thành hiện thực.

Theo The Street