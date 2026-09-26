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Dàn CEO nghìn tỷ USD dự quốc yến đón ông Tập

Sự kiện: Kinh tế thế giới

Hàng loạt tỷ phú và CEO công nghệ hàng đầu Mỹ như Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook, Jensen Huanghội tụ tại quốc yến đón Chủ tịch Tập Cận Bình.

Quốc yến diễn ra tối 24/9 tại Phòng Đông của Nhà Trắng, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới công nghệ, kinh doanh, truyền thông và giải trí.

Quốc yến diễn ra tối 24/9 tại Phòng Đông của Nhà Trắng, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới công nghệ, kinh doanh, truyền thông và giải trí.

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, ngồi tại bàn chính cùng Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ông là một trong những khách mời nổi bật nhất của buổi tiệc.

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, ngồi tại bàn chính cùng Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ông là một trong những khách mời nổi bật nhất của buổi tiệc.

Jensen Huang, CEO Nvidia, và vợ Lori Huang; Tim Cook, Chủ tịch HĐQT Apple cũng ngồi tại khu vực trung tâm.

Jensen Huang, CEO Nvidia, và vợ Lori Huang; Tim Cook, Chủ tịch HĐQT Apple cũng ngồi tại khu vực trung tâm.

Lisa Su, CEO AMD, tham dự cùng chồng Daniel Lin. Bà ngồi tại bàn chính bên cạnh Elon Musk.

Lisa Su, CEO AMD, tham dự cùng chồng Daniel Lin. Bà ngồi tại bàn chính bên cạnh Elon Musk.

CEO OpenA Sam Altman và Mark Zuckerberg được nhìn thấy trò chuyện trước giờ khai tiệc.

CEO OpenA Sam Altman và Mark Zuckerberg được nhìn thấy trò chuyện trước giờ khai tiệc.

Jensen Huang và Tim Cook.

Jensen Huang và Tim Cook.

Jeff Bezos, Chủ tịch Amazon, đi cùng vợ Lauren Sanchez-Bezos. Cựu nhà báo 56 tuổi gây chú ý khi diện váy khoét sâu, đeo vòng cổ kim cương.

Jeff Bezos, Chủ tịch Amazon, đi cùng vợ Lauren Sanchez-Bezos. Cựu nhà báo 56 tuổi gây chú ý khi diện váy khoét sâu, đeo vòng cổ kim cương.

Sundar Pichai, CEO Alphabet, công ty mẹ của Google, tham dự quốc yến cùng nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu khác.

Sundar Pichai, CEO Alphabet, công ty mẹ của Google, tham dự quốc yến cùng nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu khác.

David Solomon, CEO Goldman Sachs, một mình tới dự tiệc.

David Solomon, CEO Goldman Sachs, một mình tới dự tiệc.

Trước khi quốc yến bắt đầu, Tổng thống Trump và phu nhân Melania ra đón ông Tập cùng bà Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sau đó dành thời gian trò chuyện và tham quan khuôn viên.

Trước khi quốc yến bắt đầu, Tổng thống Trump và phu nhân Melania ra đón ông Tập cùng bà Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sau đó dành thời gian trò chuyện và tham quan khuôn viên.

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Vắng bóng dàn CEO Trung Quốc hộ tống ông Tập đến Mỹ

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Theo Tùng Anh (Theo CBS, CNN) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2026 12:38 PM (GMT+7)
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