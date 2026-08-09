Dân ven biển Cần Thơ (địa phận Sóc Trăng cũ) thử trồng "rau vua" này, nay xuất khẩu được luôn

Trồng hành tím kém hiệu quả, nông dân chuyển sang trồng măng tây

Hiện nay, tại xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ, một số hộ dân đã chuyển sang trồng măng tây thay cho hành tím kém hiệu quả (giá cả bấp bênh). Bước đầu, mô hình mới mang lại kết quả khả quan.

Anh Lý Hoàng ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ trồng măng tây thay cho hành tím kém hiệu quả. Ảnh: H.X

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Thạch Vương, ngụ ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, cho biết, do trồng hành tím không hiệu quả nên anh đã chuyển sang trồng măng tây từ 7 tháng qua với tổng diện tích khoảng 5.000 m2.

Hiện vườn măng tây đang bước vào giai đoạn thu hoạch vụ đầu tiên.

Theo anh Vương, do mới bước vào giai đoạn thu hoạch đầu tiên nên sản lượng ít (hơn 20 kg/ngày).

Nếu thời gian trồng được 1 năm, sản lượng măng tây sẽ ổn định và tăng mạnh trong giai đoạn 2-3 năm.

Nhờ tận dụng tốt lợi thế đất giồng cát ven biển không lo ngập nước, mô hình trồng măng tây thay thế cây hành tím kém hiệu quả tại xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ đang gặt hái những "quả ngọt" đầu tiên. Ảnh: H.X

Về kỹ thuật trồng măng tây, anh Vương cho hay, cần giăng lưới hoặc dây để giữ cây đứng vững, không bị gió làm gãy đổ, có như vậy măng mới mọc lên thẳng và đẹp. Trong thời gian sinh trưởng, cây măng tây cần bón nhiều phân để cây phát triển tốt.

"Hành tím trồng từ 2-3 tháng mới thu hoạch, còn măng tây sau khi trồng từ 6-7 tháng thì thu hoạch mỗi ngày sau đó. Kỹ thuật không quá khó nhưng đòi hỏi sự chăm chỉ, chú tâm", anh Vương chia sẻ.

Anh Lý Hoàng ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải cũng bỏ hành tím, chuyển sang trồng măng tây được khoảng 5 tháng, trên phần diện tích hơn 2.000m2. Dự kiến, khoảng 2 tháng nữa vườn măng tây của anh bắt đầu cho thu hoạch đợt đầu tiên.

Theo tính toán của 2 hộ dân nói trên, nếu chăm sóc tốt, măng tây có thể cho 10-15kg/1.000m2/ngày và thu hoạch liên tục trong vòng 2-3 tháng.

Sau đó sẽ ngưng thu hoạch, bắt đầu dưỡng cây trong vòng 1 tháng rồi tiếp tục thu hoạch sau đó.

Chi phí đầu tư trồng măng tây khoảng 40 triệu đồng/1.000m2 (giống, phân, thuốc, lưới,…). Tuy nhiên, đa số chi phí này chỉ phát sinh ban đầu, những năm sau chỉ đầu tư phân thuốc và công chăm sóc cây.

Trồng măng tây trên vùng đất giồng cát ven biển cho năng suất cao

Toàn bộ măng tây của 2 hộ dân xã Vĩnh Hải được Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu thu mua với giá mua xô (không phân loại) là 50.000 đồng/kg.

Sau đó, hợp tác xã sẽ chuyển cho một doanh nghiệp ở Ninh Thuận để xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài Loan.

Anh Đặng Hiệp Phú - cán bộ kỹ thuật hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu cho biết, xã Vĩnh Hải rất thuận lợi để trồng măng tây, nhờ có nền đất cát cao không bị ngập nước.

Trong 1 tháng, người dân có thể đạt thu nhập từ 15 triệu đồng/1.000m2 trồng măng tây. Ảnh: H.X

Do đó, với mức giá hiện nay, lợi nhuận trong vụ đầu tiên có thể đạt trung bình 50%, những năm sau sẽ tăng hơn.

Dự kiến Hành tím Vĩnh Châu sẽ xây dựng vùng trồng măng tây khoảng 100 ha để đảm bảo đủ nguồn cung cho doanh nghiệp đối tác.

Riêng xã Vĩnh Hải, hợp tác xã mong muốn xây dựng vùng trồng khoảng 50 ha (cố gắng hoàn thành 70% kế hoạch trong năm 2026), còn lại 50 ha là rải rác ở các khu vực lân cận.

Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu sẽ chuyển măng tây cho một doanh nghiệp ở Ninh Thuận để xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài Loan. Ảnh: H.X

Anh Thạch Di - Giám đốc Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu thì cho hay, 2 năm trở lại đây, hợp tác xã có liên kết sản xuất mô hình mới là trồng măng tây xuất khẩu.

Hiện nay, ngoài xã Vĩnh Hải, hợp tác xã đang liên kết sản xuất măng tây tại vùng Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) khoảng 3 ha. Trong 1 tháng nữa, các mô hình sẽ bước vào cao điểm thu hoạch.

Theo anh Di, qua thử nghiệm canh tác, vùng đất giồng cát ven biển rất phù hợp trồng măng tây. Không những cây sinh trưởng phát triển tốt, mà còn giúp cây khi thu hoạch mang màu sắc đẹp, mập cây.