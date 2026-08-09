Nuôi thứ lợn gì trông như cục than đi đi lại lại, ở xã này Nghệ An, chưa lớn mà người ta cứ hỏi bán được chưa

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lô Văn Danh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nga My, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Tương Dương cũ) phấn khởi cho biết, mô hình hỗ trợ lợn đen bản địa cho bà con dân bản trên địa bàn đang được triển khai có hiệu quả.

Lợn đen bản địa dễ nuôi, ít tốn tiền mua cám công nghiệp

Đặc biệt, địa phương lựa chọn mô hình nuôi lợn đen bản địa để hỗ trợ cho bà con là rất phù hợp. Bởi đây là vật nuôi thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, phong tục của người dân.

Đồng thời, bà con có thể tận dụng được các nguồn thức ăn sẵn có để chăn nuôi giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình nuôi lợn đen.

Theo đó, nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Nga My bị ảnh hưởng do thiên tai trong năm 2025.

Các tổ chức đoàn thể lựa chọn mô hình nuôi lợn đen bản địa để hỗ trợ cho bà con nhân dân tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Tương Dương cũ). Con lợn đen phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương nên là mô hình phù hợp để giúp bà con nâng cao thu nhập sau thiên tai. Ảnh: Nga My

Mỗi hộ dân được nhận 15 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để phát triển mô hình nuôi lợn đen.

Nguồn hỗ trợ được triển khai với tổng kinh phí là khoảng 2 tỷ đồng thông qua 4 tổ chức gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Nga My.

Mỗi tổ chức hội sẽ lựa chọn 33 hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Nguồn vốn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng giúp người dân tạo thu nhập mới, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài việc hỗ trợ vốn, địa phương cũng tập huấn, giúp bà con xây dựng chuồng trại, quy trình chăn nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Đàn lợn đen ăn khỏe, đang lớn nhanh sẽ tạo thu nhập, giúp các gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo ở xã Nga My, tỉnh Nghệ An có thu nhập ổn định, vượt qua khó khăn do thiên tai. Ảnh: Nga My

“Người dân quen tập quán nuôi gia súc dưới nhà sàn. Vì thế, chúng tôi tập huấn cho bà con cách làm chuồng trại xa nơi ở nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, chuồng nuôi lợn cũng phải đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông để đàn lợn sinh trưởng và phát triển tốt. Qua kiểm tra của địa phương, ghi nhận bà con thực hiện rất tốt”, ông Lô Văn Danh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nga My chia sẻ.

Tại bản Na Kho, xã Nga My có 20 hộ gia đình được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi lợn đen. Con giống khỏe mạnh, dân bản cũng cho đàn lợn đen ăn các nguồn thức ăn tự nhiên. Nhờ thế đàn lợn lớn nhanh, cả bản ai cũng vui mừng.

“Bà con dân bản ai cũng vui, cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chính quyền trong công tác chăm lo đời sống nhân dân. Nhà nào cũng phấn khởi rất quyết tâm nhằm vượt qua khó khăn và từng bước nâng cao thu nhập”, ông Lô Văn Danh chia sẻ.

Việc hỗ trợ kịp thời giúp bà con dân bản ở xã Nga My, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế. Địa phương cũng tiếp tục khảo sát, đánh giá hiệu quả từ mô hình, qua đó phát triển đàn lợn đen theo hướng hàng hóa tạo thu nhập cao cho bà con. Ảnh: Nga My

Ở bản Na Ca, Xốp Kho và bản Canh, xã Nga My có 40 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng nặng do các cơn bão số 3, số 5 và số 10 năm 2025.

Mỗi hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để phát triển mô hình nuôi lợn đen.

Qua nghiệm thu, các hộ đã triển khai mô hình đúng mục đích, góp phần tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Lợn giống đang lớn nhanh từng ngày hứa hẹn sẽ mang về nguồn thu lớn cho các hộ dân.

Từ những mô hình được triển khai, xã Nga Mỹ mong rằng bà con sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đàn lợn thương phẩm theo hướng hàng hóa, từ đó tạo nên nguồn thu ổn định giúp dân bản phát triển kinh tế.