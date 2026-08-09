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Các tiệm vàng Mi Hồng vẫn đông nghịt khách sau thông tin kết luận thanh tra

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ngày 9/8, ghi nhận tại các điểm giao dịch của Công ty TNHH Vàng Mi Hồng, TP.HCM, lượng khách hàng đến mua bán, giao dịch vàng vẫn duy trì đông đúc, phải xếp hàng chờ đến lượt. Sự việc diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp có thông cáo chính thức phản hồi về kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Khách hàng vẫn giao dịch đông đúc tại tiệm vàng Mi Hồng

Tại trụ sở chính và các chi nhánh của Mi Hồng tại TP.HCM, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp. Nhiều người dân khi được hỏi cho biết họ vẫn giữ vững lòng tin đối với thương hiệu vàng lâu năm này.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, phường Bình Thạnh chia sẻ khi đang chờ giao dịch: "Tôi theo dõi thông tin trên báo chí và nắm được đây là vấn đề thanh tra từ giai đoạn trước năm 2025 chứ không phải mới phát sinh. Hơn nữa, Mi Hồng đã có thông cáo rõ ràng và các quyền lợi của người gửi vàng, mua bán vàng vẫn được bảo đảm nên tôi hoàn toàn yên tâm đến giao dịch bình thường".

Ngày 9/8, tại các điểm giao dịch của Công ty TNHH Vàng Mi Hồng, TP.HCM, lượng khách hàng đến mua bán, giao dịch vàng vẫn duy trì đông đúc, phải xếp hàng chờ đến lượt. Ảnh: Vân Nguyễn

Ngày 9/8, tại các điểm giao dịch của Công ty TNHH Vàng Mi Hồng, TP.HCM, lượng khách hàng đến mua bán, giao dịch vàng vẫn duy trì đông đúc, phải xếp hàng chờ đến lượt. Ảnh: Vân Nguyễn

Anh Trần Minh Hoàng, ngụ phường Phú Nhuận, cho biết: “Gia đình anh nhiều năm qua luôn chọn Mi Hồng để tích trữ vàng nhẫn vì uy tín lâu nay, việc cơ quan chức năng thanh tra và doanh nghiệp nghiêm túc chấn chỉnh là quy trình bình thường để thị trường hoạt động minh bạch hơn”.

Doanh nghiệp cam kết đặt quyền lợi người mua lên hàng đầu

Vào ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ đã công bố Thông báo số 2777/TB-TTCP về Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP ngày 13/5/2026 liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, trong đó có Mi Hồng.

Công ty TNHH Vàng Mi Hồng khẳng định hiện nay mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Ảnh: Vân Nguyễn

Công ty TNHH Vàng Mi Hồng khẳng định hiện nay mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Ảnh: Vân Nguyễn

Ngay sau khi thông tin được các cơ quan báo chí trích đăng, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng đã chính thức phát thông cáo làm rõ sự việc. Đại diện doanh nghiệp khẳng định: Các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng thanh tra trước năm 2025, hoàn toàn không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố tháng 8/2026.

Đại diện Mi Hồng nhấn mạnh, trong và sau quá trình thanh tra, công ty đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo đúng yêu cầu. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị, công bố thông tin, công tác phòng, chống rửa tiền và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật có liên quan.

Đại diện Mi Hồng nhấn mạnh, trong và sau quá trình thanh tra, công ty đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo đúng yêu cầu. Ảnh: Vân Nguyễn

Đại diện Mi Hồng nhấn mạnh, trong và sau quá trình thanh tra, công ty đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo đúng yêu cầu. Ảnh: Vân Nguyễn

Công ty TNHH Vàng Mi Hồng khẳng định hiện nay mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được công ty đặt lên hàng đầu và bảo đảm tuyệt đối theo quy định pháp luật.

Về phía doanh nghiệp, Mi Hồng bày tỏ sự tôn trọng đối với kết luận của cơ quan chức năng, xem đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, gia tăng tính tuân thủ, cũng như cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong thời gian tới.

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Theo Vân Nguyễn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2026 11:07 AM (GMT+7)
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