11 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, 26 ngân hàng đã giảm lãi suất

Tại buổi họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Như vậy, so với thông tin được NHNN đưa ra vào đầu năm 2026, đã có thêm 2 đơn vị nộp hồ sơ.

“Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên NHNN đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí”, ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho biết, thị trường vàng đang có nhiều biến động, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường.

Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN, cho biết trong quý I/2026, mặt bằng lãi suất có nhiều biến động. Cuối tháng 3, NHNN đã ban hành Công văn số 2342, yêu cầu các TCTD triển khai giải pháp ổn định thị trường lãi suất.

Đặc biệt, tại cuộc họp ngày 9/4 giữa tân Thống đốc NHNN và các NHTM, các ngân hàng đã thống nhất giữ ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời nỗ lực giảm lãi suất huy động và cho vay. Đến nay, đã có 26 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất sau cuộc họp.

“Ngay sau cuộc họp ngày 9/4, các NHTM đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất. Đến nay, khoảng 26 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, với mức giảm khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Qua đó, tạo cơ sở để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”, Phó Thống đốc cho biết.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN, việc có khoảng 26 ngân hàng giảm lãi suất huy động ngay lập tức là nỗ lực lớn của ngành ngân hàng. Thời gian tới sự lan toả của việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các NHTM có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.

“Bối cảnh toàn cầu có thể gói gọn trong hai chữ ‘bất định’. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng dầu đã tác động đến lạm phát toàn cầu, kéo theo hiệu ứng vòng hai (chi phí đẩy), làm gia tăng giá của nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, NHNN vẫn kiên định mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Phạm Chí Quang cho biết.

Về lãi suất, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định NHNN sẽ nỗ lực yêu cầu TCTD giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

“Đây là thách thức rất lớn đối với toàn ngành ngân hàng, nhưng vẫn còn dư địa nhất định để giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới”, ông Quang nói.