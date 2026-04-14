Sắp có tàu du lịch biển chạy pin đầu tiên trên thế giới

Nhà đóng tàu Đức Meyer Werft giới thiệu dự án tàu du lịch biển chạy hoàn toàn bằng pin đầu tiên trên thế giới tại triển lãm Seatrade Cruise Global, ngày 13-16/4 tại Miami, bang Florida, Mỹ. Đây là sự kiện lớn nhất, được tổ chức thường niên của ngành công nghiệp tàu du lịch biển.

Meyer Werft là công ty đóng tàu hơn 200 năm tuổi. Tàu biển chạy pin mang tên Vision, dài khoảng 902 feet (275 m), trọng tải 82.000 tấn, chở được gần 1.900 hành khách. Theo nhà sản xuất, họ nhận đặt hàng trong năm nay bởi công nghệ sẵn sàng, chiếc đầu tiên có thể xuất xưởng năm 2031. Họ kỳ vọng với lượng khí thải giảm được tới 95%, Vision sẽ tái định vị lại ngành du lịch bền vững.

Mẫu tàu Vision chạy pin. Nguồn: Meyer Werft

Tàu du lịch cần mức năng lượng khổng lồ để vận hành hệ thống lưu trú và tiện ích như khách sạn, bể bơi. Do đó, con tàu này cần cần sử dụng một hệ thống lưu trữ quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Ông Thomas Weigend, Giám đốc Kinh doanh của Meyer Werft, cho biết tàu của họ dùng pin của Corvus Energy, một công ty năng lượng Na Uy.

Không nêu chi tiết về công suất pin, đại diện công ty khẳng định tàu này đáp ứng phần lớn tuyến du lịch biển điển hình ở châu Âu, ví dụ tuyến từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Civitavecchia (gần Rome, Italy), dài khoảng 804-885 km.

Tàu sẽ được tiếp năng lượng từ các trạm điện trên bờ ở các cảng lớn. Dự kiến đến năm 2030, số cảng tích hợp thiết bị sạc đạt khoảng 100. Đại diện Meyer Werft cho biết họ có thể bổ sung hệ thống máy phát điện, giúp tàu thực hiện các hải trình xa hơn.

Tàu du lịch biển là phương tiện kết hợp giữa tàu và khách sạn, gây ô nhiễm vượt xa máy bay. Theo Hội đồng Quốc tế về Giao thông vận tải sạch (ICCT), một hành khách đi tour 7 ngày, quãng đường 2.000 dặm quanh Seattle bằng tàu chạy dầu hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), sẽ phát thải 1,5-1,9 tấn CO2. Số này cao gấp 2,5-3 lần so với hoạt động du lịch bằng xe xăng và lưu trú tại khách sạn. So với việc sử dụng máy bay, hoạt động du lịch tàu biển ghi nhận lượng phát thải cao gấp đôi.

Cũng như ngành hàng hải, du lịch tàu biển đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050. Tuy nhiên, nhiên liệu là điểm nghẽn lớn, chưa đuổi kịp ngành công nghiệp đóng tàu. Ví dụ, tàu chạy nhiên liệu kép đã sẵn sàng, có thể hoạt động bằng ammonia tổng hợp hoặc methanol. Nhưng việc sản xuất hydro xanh, đầu vào của hai nhiên liệu trên, vẫn đang bị đình trệ. Theo tạp chí Maritime Executive, cần tới 9.000 tỷ USD để sản xuất hydro xanh trong 25 năm tới.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tàu biển đang nỗ lực cải tiến nhiên liệu, giảm phát thải. Ba năm trước, Hurtigruten của Na Uy ra mắt dự án tàu biển không phát thải Sea Zero, với quy mô chở khách bằng một phần tư Vision. Tàu trang bị ba cánh buồm điện mặt trời khổng lồ và pin 60 MWh, dự kiến hạ thủy năm 2030.