Giá vàng tại sàn giao dịch Kitco tăng từ 4.659 USD lên 4.763 USD chỉ ít phút sau khi Bloomberg đưa tin về việc Mỹ và Iran đang cân nhắc tiếp tục đàm phán.

Hiện chưa có tin tức về mức độ nhượng bộ của các bên về nội dung đàm phán. Song, dựa trên các yêu cầu của cuộc đàm phán thứ nhất diễn ra hôm 11/4 có thể thấy, các cuộc thảo luận xoay quanh yêu sách 10 điểm do Iran đưa ra thay vì 15 điểm do Mỹ và Israel đề xuất.

Nội dung khó khăn nhất khiến cuộc đàm phán hôm 11/4 thất bại liên quan đến quyền sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran và vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá vàng thế giới 14/4 bật tăng do tin Mỹ - Iran cân nhắc trở lại bàn đàm phán.

Việc Mỹ, Iran nối lại đàm phán đã đẩy thị giá đô la Mỹ cũng như lợi suất kho bạc Mỹ suy giảm, qua đó giúp dòng tiền chuyển dịch sang kênh đầu tư khác là vàng.

Sau tin tức Mỹ, Iran quay lại bàn đàm phán, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ đã suy giảm từ 99,16 về 98,35 điểm.

Chỉ hợp đồng tương lại dầu thô WTI cũng giảm từ 100 USD về 96,49 USD/ thùng.

Christopher Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive hôm 10/4 nhận định. Nếu Mỹ và Iran không đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz thì giá vàng sẽ còn suy giảm.

Theo Christopher Vecchio, trong kịch bản tốt đẹp, tức là thỏa thuận hòa bình cho Iran được ký kết thì giá vàng sẽ nhanh chóng vượt 5.000 USD và có thể vượt 6.000 USD vào cuối 2026. Dù vậy, điều này chưa thể xảy ra khi các bên liên quan vẫn tỏ rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Theo giới phân tích, Iran chưa thực sự tin tưởng Mỹ về thành ý chấm dứt chiến tranh. Lý do là việc Mỹ tiếp tục điều động quân đội và khí tài vây ráp Iran. Chưa dừng lại ở đó, ngay thời điểm diễn ra đàm phán hôm 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có thêm đồng minh tham gia phong tỏa eo biển Hormuz. Ông Trump không nêu tên cụ thể đồng minh nào, nhưng giới phân tích cho rằng, đó có thể là Pakistan.

Kịch bản Pakistan tham chiến tại Iran hoàn toàn có thể xảy ra khi giới chính trị nước này đang nghiêng về phía Mỹ trong giai đoạn cầm quyền của ông Trump, vị trí địa lý thuận lợi và có hiệp ước đồng minh với Saudi Arabia.

Việc một cường quốc hạt nhân tham chiến sẽ khiến tình hình Trung Đông khó lường hơn bao giờ hết và hòa bình có thể trở nên ngày càng xa vời.

Ngay sau bài đăng của Tổng thống Trump, giá vàng lập tức giảm về vùng giá 4.600 USD, thậm chí, giới phân tích cho rằng, giá vàng có thể về vùng 4.000 - 4.100 USD nếu chiến tranh tiếp diễn.