9X Đắk Lắk thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm sau khi bán xe máy lấy tiền khởi nghiệp

Chàng trai trẻ Phạm Thế Hùng chia sẻ con đường khởi nghiệp của anh đầy trông gai, trải qua nhiều thất bại và đã có những lúc mang gánh nợ cả tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Thế Hùng từng bước đã trả được số nợ đã vay mượn trong hành trình khởi nghiệp, đồng thời sở hữu trang trại cá cảnh lớn.

Thế Hùng sớm nghỉ học từ năm 16 tuổi và quyết định đi học nghề sửa chữa xe máy. Sau một năm học nghề, Hùng về nhà mở tiệm sửa xe riêng. Tuy nhiên, cuối năm 2018, chàng trai trẻ gặp tai nạn lao động vị bỏng xăng nặng khiến anh không thể tiếp tục theo nghề sửa xe máy được nữa.

Thế Hùng cho biết bản thân khởi nghiệp với nghề buôn bán cá koi cảnh chỉ với 5 triệu đồng

Chia tay với nghề sửa xe máy, chàng trai trẻ lập gia đình vào năm 2019 và mày mò với các nghề khác như làm youtuber và game. Tuy nhiên khoản thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi tháng khiến cuộc sống gia đình vợ chồng trẻ gặp khá nhiều bấp bênh.

Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chàng trai trẻ đến với nghề chăm sóc và buôn bán cá cảnh từ cuối năm 2019. Trong thời gian đầu, Hùng chủ yếu buôn bán cá 7 màu và cá đá. Sau khi tích lũy được những kinh nghiệm trong việc chăm sóc và thuần dưỡng cá cảnh, chàng trai 9X Đắk Lắk dần chuyển sang nuôi và thuần dưỡng cá koi.

Để có thêm vốn, Thế Hùng đã cắm chiếc xe máy của mình lấy 5 triệu đồng, anh ra tận Hà Nội để mua cá giống về thuần dưỡng và bán cho những người có nhu cầu chơi loại cá này. Chàng trai trẻ cho biết chuyến buôn cá koi giống đầu tiên của anh lãi được 500.000 đồng.

Sau đó, Hùng tiếp tục nhập cá và bán quay vòng, thậm chí chàng trai trẻ quyết định bán luôn cả chiếc xe máy để lấy vốn nhập cá và làm bể bạt chăm sóc. Tuy nhiên, may mắn chỉ đến 1-2 lần, khi lần nhập cá giống thứ 3 do số lượng quá nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi dưỡng, chàng trai trẻ đã mất trắng tất cả do cá chết hàng loạt.

Ngoài bán cá, chàng trai trẻ còn nhận thi công những công trình về hồ cá cảnh cho các gia đình

Thất bại này đã ám ảnh chàng trai sinh năm 1997 tới 2 tháng trời, trong thời gian này, Hùng lên mạng tìm hiểu kinh nghiệm chăm sóc và thuần dưỡng cá koi từ những người đi trước và nhận ra bản thân đã sai ngay từ những bước đầu tiên.

Nhận ra sai lầm của mình, Hùng mượn tiền ba mẹ để ra Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm và chăm sóc cá koi. Tuy nhiên, chàng trai trẻ thừa nhận chuyến đi của anh không thực sự thành công khi bí quyết dưỡng cá vẫn là bí mật mà không chủ trại cá nào chia sẻ. Theo đó, các nơi Hùng đến chỉ dạy anh cách chăm cá và nuôi cá, còn cá bệnh gì ra sao thì không được hướng dẫn.

Sự nghiệp nuôi dưỡng cá koi của anhchỉ thực sự có bước ngoặt khi được một người đàn anh đi trước tại Sài Gòn chỉ cho trong việc sử dụng những loại thuốc dưỡng cá và chăm sóc cá như thế nào. Người anh này đã dạy cho Hùng những kiến thức mà bản thân anh còn thiếu sót trong suốt những năm qua.

Với những kiến thức học được, năm 2020 Thế Hùng bắt đầu nhân rộng mô hình của mình ra làm những trại cá koi. Chàng trai sinh năm 1997 chia sẻ có những ngày trại cá của anh bán buôn được từ 1 đến 5 tạ cá giống. Công việc kinh doanh rất thuận lợi. Theo đó, từ số vốn 5 triệu đồng cắm xe máy, thời điểm này chàng trai trẻ nắm trong tay số vốn lên tới vài trăm triệu đồng.

Có vốn, Hùng chuyển sang mô hình làm hồ cá koi bằng bể xây thay vì sử dụng bể bạt như trước đây. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra làm hệ thống lọc hồ cá bể xây rất tốn kém. Do đó, anh đã phải nhờ ba mẹ thế chấp tài sản để vay vốn từ ngân hàng. Thế Hùng cho biết thời điểm này anh cũng mở được 3 chi nhánh bán hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để phục vụ dân chơi cá koi trong vùng.

Trước khi có thành công như hôm nay, anh Hùng cũng đã trải qua hàng loạt thất bại

Đang trong giai đoạn kinh doanh thuận lợi, một lần nữa may mắn lại bỏ anh đi khi một ngày hai vợ chồng anh gặp tai nạn nặng gãy chân, bể bánh chè khớp gối. Cả 3 cơ sở kinh doanh của anh buộc phải đóng cửa.

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn nơi gia đình anh sinh sống xảy ra một trận bão lớn khiến hệ thống điện bị mất, toàn bộ số cá trong 3 cơ sở kinh doanh chết hết không còn con nào do hệ thống sục dừng hoạt động. Thiệt hại lớn từ đợt này khiến chàng trai sinh năm 1997 mang số nợ lên tới gần 1 tỷ đồng.

Hùng thừa nhận đây là cú sốc lớn với bản thân, tuy nhiên, nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè anh từng bước đứng dậy làm lại từ đầu. Để gỡ lại vốn, Hùng ngày bán cá, đêm làm Youtube để quảng bá về trang trại cá của mình đến với nhiều khách hàng trên cả nước.

Từ số nợ gần 1 tỷ đồng, đến hết năm 2021 anh đã trả gần hết và hiện chỉ còn mang nợ gần 200 triệu đồng nữa, trong khi đang là chủ hai cửa hàng kinh doanh trong tỉnh.

Hiện chàng trai trẻ đang mở rộng thêm mô hình nuôi cá koi Nhật và lai tạo tại Đắk Lắk. Ngoài ra anh cũng học hỏi thêm phần xây hồ cá koi, cải tạo sân vườn cho những gia đình có nhu cầu.

Trong đó, nguồn cá giống do chính anh lai tạo tại trại giống với năng suất khoảng 10 tấn/năm. Thời gian qua, anh đã thành công trong việc ép cá koi đẻ trên bể bèo tây và lai tạo thành công rất nhiều loại cá cảnh khác nhau.

Trải qua những thất bại và những kinh nghiệm học được trong thời gian qua, Thế Hùng tự tin trong năm mới 2022 sẽ tiếp tục mở rộng trang trại cá cảnh giống để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trên địa bàn và cả nước.

